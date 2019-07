Gestionnaire libre d’emplois du temps flop!EDT : avancées et appel à participation

On vous avait présenté dans une précédente dépêche notre logiciel libre de gestion des emplois du temps, flop!EDT.



Il a continué de se développer, toujours dans l’esprit de favoriser l’autogestion et de dégager du temps libre. Pour rappel, ses principales forces sont :

de permettre à chacun et chacune d’exprimer ses préférences et ses contraintes par une interface intuitive ;

de générer automatiquement l’emploi du temps qui minimise l’insatisfaction générale ;

de permettre à tout le monde de modifier l’emploi du temps dans le respect des règles fixées collectivement (formidable outil d’autogestion collective !).

Version 0.2 : plein de nouvelles fonctionnalités

On en est maintenant à la version 0.2, qui a plein d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités :

version multi‐département (avec fonctionnement indépendant, mais possibilité de partage de ressources) ;

tous les types de créneaux peuvent être définis ;

un logo plus joli et toujours à l’heure ;

une installation plus facile à l’aide de Docker ;

une application dédiée aux appareils mobiles en version bêta.

Et une version de notre application est en développement pour la gestion de planning de salariés et de bénévoles (à la demande d’un cinéma toulousain, d’une médiathèque parisienne et d’une communauté autogérée dont‐on‐ne‐dira‐pas‐le‐nom !).

Bref, plein de développements, d’avancées, de perspectives, de choses à faire… Mais notre équipe est trop petite !

Appel à participation !

On a lancé ça à quelques‐uns de l’IUT d’informatique de Blagnac, et cette aventure nous passionne, mais on n’arrive pas à mener de front tout ce qu’il y a à faire — et encore, on sent bien que l’existence de notre outil est restée confidentielle, mais si ça se savait… ;0

Alors on s’adresse à vous : est‐ce que, dans la communauté, des gens sont intéressés pour y participer ? Ça peut être parce que ton lycée, ta fac, ton asso ou ta coopérative en aurait besoin, ou simplement parce que l’idée de développer un outil qui améliore la vie des gens te branche.

Il y a essentiellement deux aspects sur lesquels il est possible de se pencher :

l’application Web, développée dans le cadriciel Django (Python 3), s’appuyant sur une base de données PostgreSQL (compétences requises dans ces technos et/ou HTML, CSS, JavaScript, D3.js, mais aussi dans la fabrication ou l’amélioration de tableurs pour l’importation de données) ;

l’outil de création de l’emploi du temps, de définition des contraintes, etc. ; là, c’est du Python 3, et puis de l’analyse et de la définition de systèmes d’équations linéaires à l’aide de PuLP.

Si l’on a des retours de personnes intéressées, on peut échanger ci‐dessous, ou sur notre groupe de discussion Framateam ; ou encore, on peut imaginer mettre en place une séance de formation en vidéo en direct pour expliquer ce qui est peut‐être mal documenté…

En tout cas, si vous vous proposez, ça ne fera pas flop !

À bientôt, on l’espère.

Aller plus loin