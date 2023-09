Journal Est-il encore possible de s'informer sur Internet via flux RSS ou courriel en 2023 ?

Bonjour Nal,

Je fais partie de ces vieux de la vieille (enfin pas tant que ça) qui ont connu le Web dans les années 2000 et qui a beaucoup de regrets en voyant ce qu'est devenu le Web des années 2020.

Tu sais, Nal, cette grande galerie commerciale dans laquelle l'internaute est avant-tout (et toujours) considéré comme un potentiel consommateur dont la navigation est constamment surveillée pour l'orienter, l'encourager, l'influencer et, in fine, lui faire dépenser ses petits sous dans toute sorte de boutiques en lignes.

Dans le domaine de l'information c'est aussi le bazar, entre les innombrables informations instantanées, la boulimie des réseaux sociaux, l'infobésité des médias (même les "grands titres"), les informations sponsorisées (coucou la presse high-tech en ligne), la multiplication des sites complotistes, des fake news à tire larigot et autres fermes à troll, etc. Il est devenu difficile de faire son marché sereinement.

Aussi, cher Nal, en tant que bon vieux nostalgique du Web 2.0, j'utilise les flux RSS/Atom et le bon vieux courriel pour obtenir ma petite dose d'information quotidienne. C'est comme mon courrier postal, je reçois les infos une fois par jour, c'est un moment détente, j'ouvre quand je veux, je ne suis pas stressé par ces multiples de notifications (oh le bonheur). C'est que j'aime lire calmement ces articles, dans une interface toute épurée, sans ce navigateur qui ouvre inévitablement ce fichu ce pop-up qui me demande d'accepter les cookies ou de dégager, ou ce pop-up qui me demande si j'accepte de m'abonner à la newsletter, ou encore ce pop-up qui me supplie de désactiver mon bloqueur de pub au risque de faire crever le site, etc. Bref, m'informer avec RSS/courriel, c'est cool, c'est sobre, c'est apaisant, peu énergivore et économe en données, oserais-je même le terme décroissant ?

J'aimerais donc savoir si tu connais des sites ou des services (payant ou gratuit) qui permettent d'accéder à une information complète et de qualité par courriel (lettres d'information ou newsletter) ou par flux RSS/Atom. Par complète, j'entends l'accès au contenu entièrement dans le courriel ou dans le contenu du flux. Tu sais, pas comme ces courriels/flux qui ne font que présenter que les deux premières phrases avant de te rediriger vers la page web du site (comme le courrier du hacker ou phoronix) ou ceux qui te redirigent vers un lien (pourri) pour suivre ta navigation avant de te bourrer le navigateur de messages cookies/RGPD/paywall/connexion/pub ciblée (ex. : la newsletter Franceinfo et autres sites d'actuadités).

Par exemple, je sais que je peux compter sur Linuxfr pour accéder aux dépêches et journaux complets depuis mon application RSS. L'APRIL (à laquelle j'adhère) aussi envoie des lettres d'information complètes, que je lis avec plaisir. Connaitrais-tu d'autres sites semblables, tant payants que gratuits, autour du Logiciel libre, du numérique, des nouvelles technologies (ou à défaut même des sites plus généralistes) ?

Pour l'information généraliste, j'ai, semble-t-il, trouvé chaussure à mon pied avec brief.me. Mais il me manque un équivalent pour l'actualité du numérique et du logiciel libre. J'imagine que de tels sites sont devenus rares aujourd'hui mais j'ose espérer qu'il en existe encore.

À moins que ce combat soit perdu et qu'il faille céder aux sirènes du tout web, tout appli. Qu'en penses-tu ?