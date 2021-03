Journal générer des cours en Markdown avec Mkdocs-et

Bonjour,

j'ai fait un petit outil pour générer sur une page web des cours écrits en Markdown :

Mkdocs-et

C'est basé sur le générateur de sites statique Mkdocs et le thème Material for Mkdocs, et c'est en fait un gros script bash 1 qui apporte quelques possibilités dont j'avais besoin :

faire apparaître progressivement les planches de cours, TD et TP (Mkdocs publie tout d'un coup) ;

s'installer tout seul dans un virtualenv avec les packages qui vont bien ;

avec les packages qui vont bien ; avoir un truc déjà tout configuré sans avoir à relire toute la doc ;

publier le site avec un rsync ,

et d'autres bricoles (par exemple embarquer un bout de PHP pour publier des notes, voir l'exemple).

Pour tester le script je me suis amusé à faire toute une doc, et quelques "cours" (Lectures) et "TP" (Practical Work) sur Markdown que l'on peut filtrer, c'est-à-dire publier partiellement (du cours 1 au cours x, du TP 1 au TP y).

Tout le site est généré avec le script, et les sources sont dans le tarball téléchargeable.

Bonne lecture… 2