Journal Regarder pour apprendre : ces contenus que vous devriez connaître

Suite à mon précédent journal recommandant des podcasts, j'ai constaté dans les commentaires que nous étions nombreux à participer à la domination de google regarder des vidéos sur youtube pour se cultiver. Mais on ne va pas laisser l'algorithme de google décider de ce qui est bon pour nous, je vais partager ici quelques chaînes tellement petites que vous auriez du les chercher. Je n'ai pris que des chaînes de moins de 5000 abonnés et toujours actives. L'ordre est plus ou moins aléatoire.

3,32 k abonnés, et j'ai du mal à croire que ce soit si peu. C'est de la très bonne vulgarisation dans plein de domaines, c'est très propre et bien documenté (bien que je pense que le choix d'avoir 3 personnages est un peu un gadget, mais ça donne du rythme). Il faudra demander un prolongement du confinement, vous avez déjà une soixantaine de vidéos à rattraper.

6.43k abonnés. Chaîne très intéressante et prolifique qui explique la politique. Ça ne consiste pas à parler des programmes ou des idées, mais a expliquer les rouages des institutions, l'organisation démocratique (du niveau européen au niveau local), et aide à comprendre ce qui se joue derrière le peu que l'on voit. J'ai appris énormément de choses à propos de l'assemblée nationale (je'avais trouvé cette chaîne pour ça à l'origine), mais je regarde toutes les vidéos : elles sont très claires et pourtant parfois denses, je pense que cette chaîne est tout simplement nécessaire.

Youtube n'indique pas le nombre d'abonnés, je me demande si je ne suis pas le seul… cette chaîne vulgarise les neurosciences avec des vidéos de moins de 5 minutes pointant les effets sur le cerveau d'éléments divers (ça va des visages de bébés à la publicité en passant par les téléphones portables)

465 abonnés. Cette chaîne de vulgarisation mathématique est très jeune et cherche encore un peu son style, mais j'ai déjà bien aimé la série à propos des mathématiques dans l'Égypte ancienne.

576 abonnés. Chaîne de vulgarisation scientifique qui débute, les durées de vidéos sont très inégales. Je trouve les vidéos de paléontologie et d'histoire évolutives prometteuses.

396 abonnés. Chaîne de vulgarisation de la géologie, toute jeune mais prometteuse, avec des vidéos d'une dizaine de minutes répondant chacune à une question qu'on se poserait si on s'intéressait plus au sujet.

324 abonnés. Vulgarisation de la théorie de l'évolution… avec des jouets ! C'est surprenant, mais ça fonctionne très bien.

1000 abonnés. Un dentiste qui fait de la vulgarisation autour de sa spécialité. On n'y aurait pas pensé mais le résultat est pourtant là, je ne rate aucune vidéo.

1,48k abonnés. Cette chaîne vulgarise les sujets de santé publique (elle le faisait bien avant qu'il y ait des millions d'experts donnant leur avis depuis leur canapé), mais parle aussi de la politique de santé, de la prévention tout en ne cherchant pas une neutralité de façade, la santé publique étant un sujet politique.

1,55 k abonnés. Cette chaîne d'histoire parle d'histoire sous des angles assez créatifs : histoire de certaines inventions à succès (si la vidéo sur les cages pour bébés était sortie le premier avril, je n'y aurais jamais cru), mise en perspective des mythes, et des vidéos que j'aurais bien du mal à classer… il faut aller voir, promis, c'est bon.

2.36k abonnés. Une première vidéo spectaculaire laissant espérer une prochaine série, mais aussi actuellement une très sympathique série « elle n'est pas belle la nature » avec des capsules de quelques minutes présentant des animaux peu ordinaires.

2,69k abonnés. J'aime bien cette chaîne de vulgarisation historique, je le trouve de bien meilleure qualité que d'autres chaînes plus connues.

2.96 k abonnés. Pur ceux qui aiment le métal, c'est génial, chacune des vidéos principales explique les inspirations et/ou origines des textes de morceaux pour lesquels je ne m'étais jamais posé la question. Il y a également d'autres vidéos sue je n'ai pas regardé, je ne sais pas si elles sont intéressantes.

3.61k abonnés. Tout est dans le titre, ce sont des vidéos qui montrent les réponses de l'athéisme par rapport aux prétentions des religions (non la nautre n'est pas parfaite, non athée ne signifie pas amoral, etc.).

3,65k abonnés. Ce sont des vidéos pour répondre à des arguments moisis de croyants et de complotistes ayant beaucoup trop accès aux médias.

4,71k abonnés. Cette chaîne essaie de contre-balancer les résultats des « chercheurs de vérité », notamment ceux qui pensent avoir des preuves que les pyramides ne sont pas une construction humaine. Ce n'est pas vindicatif, plutôt explicatif, on y apprend beaucoup.

Environ 0 abonné. Chaîne de vulgarisation scientifique. Le principe est de prendre une œuvre de fiction, critiquer comment y est traitée la science et surtout en profiter pour expliquer l'état de la connaissance scientifique dans les domaines abordés.