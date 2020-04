Journal Écouter pour apprendre : rendez passionnant votre confinement !

Sommaire

À l'intention des personnes qui auraient du temps libre, je présente dans ce journal ma sélection personnelle en Français pour ceux qui ont les mêmes envies que moi (il s'agit d'une mise à jour d'un journal écrit en en 2017).

J'avais découvert dans les commentaires du précédent journal plusieurs des podcasts indiqués ici, je recommande donc particulièrement la lecture de cette section.

Vulgarisation scientifique

podcast science

Podcast de vulgarisation scientifique édité par une association, la plupart des émissions approfondissent un sujet en le rendant totalement compréhensible sans avoir besoin de connaissances préalables. Historiquement sous licence libre (beerware), il est malheureusement passé sous licence cc-by-nd sans prévenir. Mon épisode préféré a près de 10 ans et le format de l'émission a changé depuis, mais je tiens à partager cette découverte de la criminologie.

abonnement / site web

durée des épisodes : variable, le temps que le sujet soit traité

: variable, le temps que le sujet soit traité fréquence : 1 épisode par semaine, mais publication irrégulière (gérée par des bénévoles)

La méthode scientifique

Meilleure émission de radio parlant de sciences, ce programme justifie à lui seul le paiement de la redevance audiovisuelle (c'est diffusé par France Culture). Chaque émission aborde en préambule l'actualité des sciences, puis expose un sujet de sciences en profondeur, avec un animateur qui dispose d'une bonne préparation du sujet, des chercheurs qui ont le temps d'expliquer leur domaine et leur méthode, un reportage dans un laboratoire, plus le mercredi un thésard qui présente son travail. Le vendredi est consacré à l'actualité des sciences avec des vulgarisateurs ou à la fiction (SF et anticipation). Il n'y a qu'une interruption musicale pendant l'émission, souvent choisie avec humour pour correspondre plus ou moins directement au thème de l'émission.

abonnement (depuis le début du confinement ce n'est pas du contenu frais) / site web

durée des épisodes : un peu moins d'une heure (si le patron de Radio France me lit, je tiens à lui dire que c'est trop peu)

: un peu moins d'une heure (si le patron de Radio France me lit, je tiens à lui dire que c'est trop peu) fréquence : chaque jour de semaine

Les années lumière

Une émission de la radio publique canadienne francophone à propos de l'actualité scientifique. Les sujets sont abordés avec plusieurs chercheurs afin d'avoir une vraie vision des limites des études, et de nombreuses chroniques très intéressantes abondent l'émission. On peut poser des questions par e-mail et téléphone.

abonnement / site web

durée des épisodes : 1h42

: 1h42 fréquence : 1 par semaine

Hugo Lisoir Podcast

Ce flux de podcasts comprend 3 émissions différentes : « dernières nouvelles des étoiles » qui présente l'actualité spatiale de la semaine, « les dossiers de l'espace » qui vulgarise un sujet précis dans le domaine du spatial, et un format « exclu podcast » plus libre avec une discussion autour d'un sujet particulier.

abonnement / chaîne youtube

durée des épisodes : une douzaine de minutes pour les deux formats courts, plutôt libre pour les exclus

: une douzaine de minutes pour les deux formats courts, plutôt libre pour les exclus fréquence : 2 à 3 épisodes par semaine

Les podcasts d'indesciences

Émission proposée par des étudiants en sciences, qui vulgarise des sujets en Biologie, Biochimie, Chimie, Physique, Géologie, Mathématiques, Sciences de l’ingénieur et Informatique.

abonnement / site web

durée des épisodes : une quarantaine de minutes

: une quarantaine de minutes fréquence : très irrégulière

La Tête Dans Le Cerveau

Toutes les semaines, l'auteur de cette chronique pour radio grenouille explique et commente un article scientifique concernant le cerveau, de son anatomie à la neuroscience en passant parfois par la psychologie. L'animateur a un certain talent de vulgarisation, et veille à bien préciser la confiance qu'on peut avoir en ce qu'il présente (une première étude ne vaut pas une méta-analyse).

abonnement / site web

durée des épisodes : 5 à 6 minutes

: 5 à 6 minutes fréquence : 1 par semaine

Autour du libre et de la technologie

Libre à vous

L'émission, diffusée tous les mardis sur la radio cause commune propose en général un sujet principal, entouré de rubriques très variées, cela va du billet d'humeur à la découverte de contenus en passant par des analyses de spécialistes (la liste des rubriques est ici). Il est possible de participer en direct sur le webchat de la radio. Les pauses musicales ne sont composées que de musique libre, et j'y ai fait de très sympathiques découvertes (vous pouvez proposer des œuvres sur ce pad).

abonnement / page sur le site de l'april

durée des épisodes : 1h30

: 1h30 fréquence : 1 par semaine

Decryptualité

Si on survit au générique (l'auteur n'est pas cité, il a sûrement mis son œuvre en CC0 pour ne pas avoir à l'assumer), on peut écouter cette émission qui fait une rapide revue de presse commentée, puis approfondit un sujet autour des libertés numériques. Vous pouvez participer à la constitution de la revue de presse en suivant ce guide.

abonnement / usine à pouet

durée des épisodes : une quinzaine de minutes

: une quinzaine de minutes fréquence : 1 par semaine

CPU : « Carré, Petit, Utile »

Je copie/colle l'entête de la dépêche dédiée « Xavier Mouton‑Dubosc est plus connu ici sous le nom de Da Scritch. Il présente régulièrement sur LinuxFr.org le programme de CPU de Radio FMR, où il officie depuis 1993. CPU se définit comme le programme radio des gens du Numérique » . L'émission aborde beaucoup de sujets, avec des points de vue intéressants selon les invités (j'ai écouté une trentaine d'épisodes et on a droit à de la technique, de l'histoire, de l'avenir, de points de vue sociaux, et j'en oublie…). Trouvez le bouton de votre lecteur pour procéder à une avance rapide, ce sera utile pour les pauses musicales.

abonnement / site web

durée des épisodes : une heure

: une heure fréquence : 1 par semaine

Moteur de recherche

Émission de la radio publique canadienne francophone assez difficile à classer puisqu'elle parle de sciences, technologies, santé, consommation… Le principe est que les auditeurs envoient tout type de questions et des chroniqueurs ou chercheurs spécialisés y répondent. On y apprend beaucoup sur des tas de sujets, j'apprécie énormément cette émission, c'est l'une des rares que j'écoutent au fil de l'eau.

abonnement / site web

durée des épisodes : 54 minutes

: 54 minutes fréquence : 4 par semaine

Méthodologie scientifique et pseudo-sciences

Scepticisme scientifique

Plus ancien podcast de science francophone encore actif, parle de philosophie, de pseudo-sciences de méthode scientifique, et diffuse les sessions de

Sceptiques dans un pub, Bruxelles Je recommande tout particulièrement les émissions de Nicolas Gauvrit qui explique très clairement la méthode scientifique et comment vérifier des affirmations ayant la prétention d'être scientifiques.

abonnement (malheureusement contient trop peu d'archives) / site web

durée des épisodes : irrégulière

: irrégulière fréquence : 1 par semaine

Le Monde Merveilleux du Scepticisme

Podcast québécois abordant les pseudo-sciences et l'anti-science sous forme d'expériences de terrain, de témoignages et de vulgarisation de la vraie science contredisant les affirmations non scientifiques

abonnement / site web

durée des épisodes : irrégulière (de quelques dizaines de minutes à plus de 2 heures)

: irrégulière (de quelques dizaines de minutes à plus de 2 heures) fréquence : irrégulière

Science, pseudoscience et scepticisme

Podcast québécois remettant en cause les pseudo-sciences avec des arguments scientifiques.

abonnement / site web

durée des épisodes : de 30 à 60 minutes

: de 30 à 60 minutes fréquence : irrégulière

Méta de Choc

Méta de Choc est un projet de podcast questionnant la façon dont on pense, et notamment comment on peut très facilement se faire avoir. Il s'agit d'interviews diffusées à raison d'une heure par semaine (soit 1 à 4 semaines par interview) avec des intervenants très pertinents, du côté des victimes, des manipulateurs (potentiels ou repentis), des vulgarisateurs et des chercheurs. Chaque semaine dans le flux une petite capsule de 3 à 6 minutes « la minute stupide » où une personne présente ce qu'elle considère avoir fait de plus stupide dans sa vie : on peut parfois en rire, mais surtout ça fait réfléchir à comment le cerveau peut dérailler quel que soit son niveau d'intelligence.

abonnement / site web

durée des épisodes : environ 5 minutes et environ une heure

: environ 5 minutes et environ une heure fréquence : 1 épisode de chaque format par semaine

Les Idées claires

Cette émission de France culture et France info répond chaque semaine à une légende ou une fausse nouvelle en interviewant des universitaires spécialistes du sujet. Le format est clair et efficace, mais ça montre assez peu la démarche scientifique (on doit se contenter de croire aveuglément à l'autorité de la personne invitée).

abonnement / site web

durée des épisodes : 9 minutes

: 9 minutes fréquence : 1 par semaine

Histoire

Mystificascience

Avec une certaine mise en scène, cette émission de la radio publique suisse francophone présente une grande imposture scientifique chaque semaine. On a droit à quelques grands classiques comme les avions renifleurs et la fusion froide, mais on apprend aussi un paquet de choses (le premier épisode qui explique d'où vient la légende des carottes qui améliorent la vue est à écouter absolument).

abonnement / site web

durée des épisodes : de 10 à 20 minutes

: de 10 à 20 minutes fréquence : émission estivale, les archives sont disponibles dans le flux

L'Histoire ne s'arrête pas là

Ce podcast de la radio publique canadienne francophone est réalisé par un documentariste qui retrouve des archives d'époque pour présenter un fait historique ayant marqué le Canada francophone, analysé ensuite avec des invités spécialistes du domaine ou ayant vécu l'événement. Pour le moment il n'y a pas eu une seule émission se référant à un fait historique que je connaissais, au moins on est toujours sûrs d'apprendre quelque chose.

abonnement / site web

durée des épisodes : quelques dizaine de minutes

: quelques dizaine de minutes fréquence : très irrégulière

Aujourd'hui l'histoire

Émission d'histoire de référence de la radio publique canadienne francophone, chaque jour un historien ou un journaliste est invité pour explorer et analyser un fait historique. Tout ne sera pas intéressant pour un public non-canadien (à moins vraiment d'être un geek de la vie politique canadienne, chacun ses passions…).

abonnement / site web

durée des épisodes : 23 minutes

: 23 minutes fréquence : chaque jour de semaine

Par hasard… la science

La radio publique canadienne francophone n'est pas avare en émissions d'histoires puisque ce podcast supplémentaire est dédié à l'histoire des sciences avec un angle original : on y décrit comment des découvertes scientifiques utiles aujourd'hui sont issues du hasard. On échappe aux sujets les plus connus (je crois que tout le monde commence à connaître les problèmes d'hygiène du docteur Alexander Fleming) et on reste seulement dans la recherche appliquée.

abonnement / site web

durée des épisodes : une douzaine de minutes

: une douzaine de minutes fréquence : émission estivale, les archives sont disponibles dans le flux

Âge Critique

Ce podcast parle essentiellement de sciences/technologie, de culture pop, d'histoire et de sujets de société. Chaque chroniqueur présente un sujet sans trop se prendre au sérieux, avec un certain tohu-bohu autour de la table mais en restant totalement audible et clair. Pur ma part j'adore la saga des histoires politico-financières, et pour les adorateurs de gourous je conseille l'écoute de l'épisode 13 qui rappelle à quel point Pierre Rabhi et Sœur Émanuelle sont des conna êtres peu recommandables.