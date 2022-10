KaraDAV, un serveur WebDAV léger, compatible avec les applications ownCloud et NextCloud

KaraDAV est un nouveau serveur de fichiers WebDAV simple, léger, rapide et très fonctionnel, sous licence

AGPLv3.

Il a plusieurs particularités :

compatible avec les clients mobile et desktop ownCloud et NextCloud

interface web avec WebDAV Manager.js

édition de documents via un navigateur web, via Collabora ou OnlyOffice

Je vous ai récemment présenté WebDAV Manager, un client WebDAV léger en JS permettant de gérer les fichiers depuis son navigateur, avec envoi de fichiers depuis le navigateur (par copier/coller, par glisser-déposer), la prévisualisation du Markdown lors de l'édition de fichier texte, l'affichage des images, vidéos, audio, texte et MarkDown, etc.

Et bien voici maintenant le serveur WebDAV qui va avec.

Ce serveur a été d'abord développé pour tester la librairie WebDAV développée pour Garradin, mais au fil du développement il est apparu qu'il pouvait avoir une utilité seul, pour se faire un stockage "cloud" auto-hébergé simple, léger, mais très fonctionnel.

En effet ce serveur a comme particularité d'implémenter une partie de l'API serveur de NextCloud et ownCloud, permettant aux clients mobile et de bureau de NextCloud et ownCloud de fonctionner, comme s'ils avaient affaire à un serveur NC/OC habituel, sauf que celui-ci est bien plus léger :)

La raison de l'implémentation de cette compatibilité est simple :

Sur Android il n'existe pas de client WebDAV libre et simple à utiliser

Sur PC, le client OC/NC propose la synchro à deux directions (les fichiers sont téléchargés sur l'ordinateur, on peut les modifier localement sans être connecté, et ils sont ensuite synchronisés quand on se reconnecte), aucun autre client WebDAV libre ne propose cette fonctionnalité (à ma connaissance). En plus cette fonctionnalité est aussi disponible en ligne de commande, permettant de faire une synchro "invisible" en arrière plan via une crontab par exemple.

L'autre particularité c'est qu'il implémente également aussi un serveur WOPI, permettant d'éditer les fichiers LibreOffice/MS Office directement dans le navigateur en utilisant par exemple Collabora ou OnlyOffice.

Ainsi pour un usage personnel on retrouve la plupart des fonctionnalités offertes par NC/OC :

gestion de fichiers depuis un navigateur web ;

éditions de documents depuis un navigateur web ;

accès aux fichiers avec n'importe quel client WebDAV ;

synchronisation des fichiers en local.

Le tout dans très peu de code, et avec une grande rapidité :

KaraDAV est jusqu'à 22 fois plus rapide que NextCloud sur le transfert de fichiers ;

KaraDAV fait 250 Ko de code, contre plus de 500 Mo pour NextCloud ;

ne nécessite pas de serveur de base de données.

KaraDAV n'a bien sûr pas pour vocation de remplacer OC ou NC, qui offrent bien d'autres possibilités, mais propose simplement un serveur de fichiers WebDAV déjà très complet pour une utilisation personnelle ou pour une petite structure.

