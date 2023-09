Journal Jitsi.org se ferme … un peu

Bonjour’nal,

Je ne pense pas être le seul a apprécier Jitsi pour monter des visio sur le pouce. Je profitais de sa fonction de personnalisation d’URL et création de salon à la volé.

Grand mal m’en a pris ce midi quand j’ai essayé de le faire. En tant qu’hôte de la conférence je me suis retrouvé devant une page me demandant de m’identifier avec Google / FaceBook / GitHub (dans cet ordre).

Devant l’urgence et l’attente des invités j’ai dû me rabattre sur une solution privatrice via un participant :(

Après la réu je voulais savoir ce qu’il en retournait et j’ai trouvé le billet de blog qui explique ce changement … les abus comme d’habitude.

Bref, il est dommage que ce système très simple, rapide d’utilisation et surtout compatible avec a peu près n’importe quel support (web / smartphone) complexifie son utilisation. Il est bien dit que l’identification sera peut être amener à élargir les systèmes acceptés, mais ça met toujours une barrière de plus.

En attendant j’ai rapidement rechercher quelque chose d’équivalent et je suis tombé (aïe) sur Kmeet d’Infomaniak (Suisse). Moins libre mais fonctionne sans compte ou inscription préalable.

Et vous, vous utilisez quoi ?