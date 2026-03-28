Le grand Gérard Delafond est allé rejoindre les étoiles

Bonjour,
Triste nouvelle.
Un grand ami et contributeur du monde libre Gérard Delafond vient de nous quitter.
Correcteur intransigeant, il a notamment contribué à la traduction de KDE, a aussi contribué à plusieurs projets libres dont avec moi l’aventure MedinTux, close pour limite d’âge, faute de combattants motivés et d’administration de projet déficiente. (Administrer n’était clairement pas dans nos compétences doux rêveurs que nous étions).
Que de moments partagés, ski hors piste, moto, coding-parties acharnées, humour, avec les pires contrepèteries.
Obsèques père Lachaise (Paris) jeudi 02 avril 2026 à 14h00.
NdM : souvenirs de villages associatifs, de (feu les) RMLL, de OSXP (et ses prédécesseurs), de contributions sur le site, traduc.org, etc.
# Que la terre lui soit légère
Posté par Pol' uX (site web personnel) . Évalué à 8 (+6/-0).
J'ai souvenir de passionnées discussions avec Gérard, assidu des apéros
^wrepas first/third jeudi de Parinux autour des années 2010 (au moins pour ma part).
PS: rejoindre les étoiles c'est synonyme de « bronsonisé ».
Adhérer à l'April, ça vous tente ?
# Gérard m'avait prévenu...
Posté par Pierre Jarillon (site web personnel) . Évalué à 10 (+19/-0).
Gérard était atteint d'un cancer généralisé. Il me l'avait dit il y a deux ans et ses collègues médecins lui avaient prédit qu'il n'aurait plus que deux ans à vivre. Je l'avais appelé il y a quelques semaines et rien ne laissait envisager une fin aussi proche et brutale.
Je lui ai fait découvrir le parachutisme, à Soulac et à Arcachon ainsi que la simulation en soufflerie à Argenteuil. Il m'avait emmené sur sa moto et rouler sur le périphérique m'avait plus impressionné qu'un saut en parachute, mais il trouvait ça normal ! Il est venu chez moi dans le Médoc où il m'a fait une démonstration de boomerang ainsi qu'à Arcachon et m'a souvent reçu chez lui. Ses dons de pianiste lui permettaient d'aborder par exemple les sonates de Beethoven !
Son Guide de survie sous Linux a aidé bien des débutants, c'était il y a plus de 25 ans.
Je viens de perdre un ami de plus… Mais j'en garde d'excellents souvenirs que je n'oublierai jamais.
# La dernière fois que je l'ai vu
Posté par Emmanuel Seyman . Évalué à 4 (+3/-0). Dernière modification le 28 mars 2026 à 23:23.
Il était passé nous voir à Open Source Expérience, à la fin de l'année 2025. J'avais pu discuter quelques minutes avec lui mais je n'imaginais pas que ce serait la dernière fois…
Toutes mes condoléances à sa famille et ses proches.
# Passionnément libre
Posté par cpm . Évalué à 6 (+5/-0).
Que de beaux souvenirs avec ce super Toubib Free : les discussions, les restos, la Banquise d'Apodéline en 1999 puis la première « Journée logiciel libre » à la Cité des sciences et de l'industrie, et tous les autres projets… Son pouvoir de la passion et de la liberté restera toujours, tout comme son nom dans plein de pages de man.
Une de ses signatures de courriel en 2001 : « Linux, le système d'exploitation de la machine, pas de l'homme. »
Le combat continue, Gérard, avec toi, toi avec nous.
http://delafond.org/
# Guide de survie sous Linux
Posté par genma (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 2 (+1/-0).
Avec le guide de LEA, le Guide de survie sous Linux du Monsieur http://www.delafond.org/survielinux/index.html m'a bien aidé à mes débuts dans le monde du logiciel libre. J'ai pu le remercié pour ça en décembre dernier lors de son passage au salon OSXP.
Merci pour tout.
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