Le grand Gérard Delafond est allé rejoindre les étoiles

Bonjour,

Triste nouvelle.

Un grand ami et contributeur du monde libre Gérard Delafond vient de nous quitter.

Correcteur intransigeant, il a notamment contribué à la traduction de KDE, a aussi contribué à plusieurs projets libres dont avec moi l’aventure MedinTux, close pour limite d’âge, faute de combattants motivés et d’administration de projet déficiente. (Administrer n’était clairement pas dans nos compétences doux rêveurs que nous étions).

Que de moments partagés, ski hors piste, moto, coding-parties acharnées, humour, avec les pires contrepèteries.

Obsèques père Lachaise (Paris) jeudi 02 avril 2026 à 14h00.

NdM : souvenirs de villages associatifs, de (feu les) RMLL, de OSXP (et ses prédécesseurs), de contributions sur le site, traduc.org, etc.