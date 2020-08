Journal Antennapod : lecteur et gestionnaire de podcasts

Bonjour, je voulais vous présenter une application de Podcast que j’utilise quotidiennement sur mon smartphone Android.

Antennapod permet la lecture et la gestion des podcasts, de plus elle est libre, gratuite et sans pub.

Cette application permet de lire en streaming ou de télécharger des fichiers audio pour une lecture ultérieure, ce qui est très pratique si lors de votre utilisation vous n'avez pas ou peu de réseau. La liste de vos flux/abonnements est facilement gérée : on peut l'importer/exporter via un fichier OPML ou par le biais de plusieurs moteurs de recherche (iTunes, gPodder, fyyd )qui permettent de trouver ses émissions favorites (par le nom ou par thème) et ainsi de s’abonner, ces sites permettent de récupérer tout l'historique de l'émission, en effet souvent les sites éditant les émissions ne met pas à disposition à travers leurs podcasts un historique de plusieurs années.

Une autre fonction permet d’importer des liens RSS et Atom permettant ainsi de recevoir des notifications pour l’arrivée de nouvelles vidéos de vos chaines Youtube et PeerTube suivies.

Il est ainsi très aisé de gérer les abonnements de ses émission préférées.

Les fichiers audio peuvent être téléchargés automatiquement suivant la présence d'un réseau wifi spécifique, pendant la recharge du smartphone, durant une plage horaire, en choisissant les flux à mettre à jour… . Il y a une multitude de classement possible : ancienneté, durée, date de téléchargement, par émission … , et il est possible de rechercher dans l’historique de lecture, les titres.

De même on peut moduler la vitesse de lecture (ce que je fais régulièrement lors de mes transports en commun, une de mes émissions préférée dépasse légèrement mon temps de transport), programmer une heure d’arrêt de la lecture, passer ou non à l'épisode suivant automatiquement et créer une liste de lecture.

Vous pouvez aussi mettre en favoris des épisodes pour les garder en mémoire et effacer automatiquement ceux que vous avez écouté pour une meilleure gestion de votre espace de stockage.

Tout ceci fait que j’ai choisi Antennapod pour occuper mes trajets de transport en commun.

