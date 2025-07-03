La pile graphique d’AMD sous Linux est désormais complètement libre

À l’occasion de la sortie de la version 25.10.1 de la suite Radeon Software for Linux du 21 mai 2025, AMD a annoncé que la série 25.10 est la dernière à livrer des composants logiciels propriétaires.
Ces composants propriétaires étaient déjà optionnels depuis bien longtemps, la plupart des utilisateurs de cartes AMD ne s’en servait déjà pas, et le plus grand nombre ignorait peut-être jusqu’à l’existence de certains d’entre eux…
Ce jalon est l’accomplissement de 18 années d’un travail acharné commencé en 2007 avec la publication de documentations des cartes graphiques ATI après le rachat par AMD… Les plus anciens se souviendront de RadeonHD… Et désormais, ce sont les derniers bouts de logiciel propriétaire qui sont poussés vers la sortie.
Nos logiciels libres sont plus sereins lorsqu’ils reposent sur des pilotes libres…
Sommaire
- L’offre complètement libre de pilotes graphiques AMD sous Linux
- RADV officiellement supporté
- Ce que support veut dire
- Le départ des derniers
- Adieu OGLP
- Adieu AMDVLK-Pro
- Adieu AMF
- Souvenir des pilotes AMD abandonnés sur le bord du chemin
- Mais… et les firmwares ?
- Préférer le DisplayPort à l’HDMI pour les très hautes définitions…
- Prochain objectif : l’universalité du calcul et de la virtualisation ?
L’offre complètement libre de pilotes graphiques AMD sous Linux
Voici comment se composera très bientôt l’offre officielle de pilotes graphiques AMD pour Linux :
|Noyau
|Vulkan
|OpenGL
|HIP
|OpenCL
|Linux amdgpu
|AMD AMDVLK ou Mesa RADV
|Mesa radeonsi
|AMD ROCm
|AMD ROCm
OpenGL et Vulkan sont des interfaces de programmation (API) graphiques, VA-API est une interface de programmation multimédia, et HIP et OpenCL sont des interfaces de programmation pour le calcul spécialement conçues pour satisfaire aux particularités architecturales des cartes graphiques.
Il est à noter que même si vous n’utilisez pas la suite Radeon Software for Linux, votre distribution vous fournit déjà le pilote Linux et les pilotes Mesa mentionnés.
-
Pilote noyau
- Linux amdgpu pour les cartes GCN1 et suivantes (pilote officiel).
-
Pilote graphique Vulkan
- AMD AMDVLK pour les cartes RDNA1 et suivantes (pilote officiel) ;
- Mesa RADV, pour les cartes GCN1 et suivantes (pilote officiel).
-
Pilote graphique OpenGL
- Mesa RadeonSI pour les cartes GCN1 et suivantes (pilote officiel).
-
Pilote multimédia VA-API
- Mesa RadeonSI pour les cartes GCN1 et suivantes (pilote officiel).
-
Pilote de calcul HIP
- AMD ROCm pour une sélection de cartes RDNA2 et suivantes (pilote officiel),
il n’existe pas d’autre implémentation de pilote HIP pour les autres cartes.
- AMD ROCm pour une sélection de cartes RDNA2 et suivantes (pilote officiel),
-
Pilote de calcul OpenCL
- AMD ROCm pour une sélection de cartes RDNA2 et suivantes (pilote officiel) ;
- Mesa RustiCL pour les cartes GCN1 et suivantes.
Ces pilotes concernent donc les cartes GCN et RDNA. La famille de cartes GCN pour « Graphics Core Next » sont les cartes sorties à partir de la série HD 7000 en 2012, aussi nommées « Southern Islands » et qui ont inspiré le nom du pilote RadeonSI. La famille RDNA pour « Radeon DNA » (ADN Radeon) est une évolution de cette micro-architecture GCN et les cartes RDNA1 commencent avec les modèles RX 5000 en 2019 et les cartes RDNA2 avec les modèles RX 6000 en 2020.
Le tableau suivant se limite aux générations de cartes graphiques pour lesquelles il existe au moins un pilote fonctionnel faisant partie de la suite officielle Radeon Software for Linux. Il s’agit donc seulement de compatibilité technique. Les générations et modèles officiellement pris en charge par le support commercial d’AMD est évidemment plus restreint, et plus fluctuant, et puis ça dépend de l’API… La compatibilité technique effective intéressera probablement plus le lecteur.
|GCN1
|GCN2
|GCN3
|GCN4
|GCN5
|RDNA1
|RDNA2
|RDNA3
|Noyau
|Linux amdgpu
|⭐️
|🐧️
|✅️
|✅️
|✅️
|✅️
|✅️
|✅️
|✅️
|✅️
|Vulkan
|AMD AMDVLK
|⭐️
|❌️
|❌️
|❌️
|❌️
|❌️
|✅️
|✅️
|✅️
|Vulkan
|Mesa RADV
|⭐️
|🐧️
|✅️
|✅️
|✅️
|✅️
|✅️
|✅️
|✅️
|✅️
|OpenGL
|Mesa RadeonSI
|⭐️
|🐧️
|✅️
|✅️
|✅️
|✅️
|✅️
|✅️
|✅️
|✅️
|VA-API
|Mesa RadeonSI
|⭐️
|🐧️
|✅️
|✅️
|✅️
|✅️
|✅️
|✅️
|✅️
|✅️
|HIP
|AMD ROCm
|⭐️
|❌️
|❌️
|❌️
|❌️
|❌️
|❌️
|🧐️
|🧐️
|OpenCL
|AMD ROCm
|⭐️
|❌️
|❌️
|❌️
|❌️
|❌️
|❌️
|🧐️
|🧐️
|OpenCL
|Mesa RustiCL
|🐧️
|✅️
|✅️
|✅️
|✅️
|✅️
|✅️
|✅️
|✅️
✅️ = Pilote fonctionnel.
🧐️ = Pilote fonctionnel pour une sélection de modèles.
❌️ = Pilote non-fonctionnel.
⭐️ = Pilote faisant partie de la suite officielle Radeon Software for Linux (pour RADV : après les versions 25.10).
🐧️ = Pilote empaqueté en standard dans les distributions Linux usuelles.
La famille de cartes RDNA4 venant tout juste d’être mise sur le marché, conjecturer sa prise en charge est un exercice périlleux. On sait que le pilote ROCm n’est pas encore prêt, par exemple. Il est évident que les prochaines versions de tous ces pilotes les prendront en charge dans un futur proche.
Les derniers pilotes graphiques AMD propriétaires qui subsistaient encore étaient donc les pilotes OGLP, AMDVLK-Pro, et AMF.
Maintenant que tout est libre, ce qu’on attend désormais d’AMD est de faire fonctionner leur pilote de calcul HIP et leur pilote de virtualisation graphique GIM sur plus de matériel…
RADV officiellement supporté
La phrase est explicite, à partir de la sortie de la suite Radeon Software for Linux en version 25.20, « The Mesa Vulkan driver will be officially supported ». Autrement dit, le pilote Vulkan de Mesa sera officiellement supporté par AMD.
Le pilote Mesa pour les cartes AMD est RADV, initié originellement par Valve alors qu’AMDVLK était encore propriétaire.
Cette formulation n’exclut pas le pilote Vulkan libre AMDVLK d’AMD. AMDVLK sera donc très certainement encore supporté comme il l’est déjà.
Ce qui va changer pour Vulkan concerne AMDVLK-Pro, c’est ce que signifie la phrase « The AMD proprietary OpenGL and Vulkan drivers will no longer be included in the release », qui signifie aussi que le pilote OGLP pour OpenGL est également poussé vers la sortie.
Ce que support veut dire
Ce terme de support couvre les paquets de pilotes qu’AMD propose eux-mêmes, par exemple pour Ubuntu, Red Hat Linux Entreprise ou SUSE Linux Enreprise, ce sont les paquets dans le dépôt
repo.radeon.com.
Mais AMD participe déjà activement au développement de pilotes Mesa comme le pilote OpenGL RadeonSI. Apprendre qu’AMD ne fera pas que redistribuer mais supportera officiellement le pilote Mesa RADV dans sa suite de pilotes permet d’espérer une contribution similaire à RADV. En d’autres termes, si un bug affecte RADV, ils pourront considérer qu’il est de leur responsabilité de le corriger dans RADV directement.
De plus, cela encourage désormais AMD à implémenter la prise en charge des futures cartes directement dans RADV avant que les cartes elles-mêmes ne soient mises sur le marché, ce qui était le principal argument en faveur d’AMDVLK-Pro et AMDVLK comparé à RADV.
Ainsi, si vous utilisez une carte AMD et quand bien même vous utiliseriez le pilote RADV fourni par votre distribution, vous profiterez des effets de ces travaux de maintenance d’AMD comme vous en profitez déjà pour RadeonSI.
C’est une très bonne nouvelle pour tout le monde car RADV est le pilote Vulkan installé par défaut (car faisant partie de la suite Mesa) par toutes les distributions Linux… et ce pilote devrait désormais profiter directement des efforts d’AMD.
Le départ des derniers
Il est important de noter que parce que ces pilotes en espace utilisateur sont écrits pour fonctionner par-dessus le pilote noyau amdgpu, il reste toujours possible d’utiliser ces pilotes désormais abandonnés, que ce soit OGLP, AMF et AMDVLK-Pro qui nous quittent désormais, ou les plus anciens PAL et ORCA, pour ceux qui recherchent un environnement spécifique tout en utilisant une distribution très récente. Et ce sera probablement encore vrai pendant des années, à condition de conserver votre ancien matériel compatible avec ces pilotes désormais obsolètes.
En réalité ça fait longtemps qu’il n’est plus nécessaire d’employer un logiciel propriétaire pour utiliser ses cartes graphiques AMD sous Linux. Toutes les API supportées par AMD avaient déjà des implémentations libres depuis longtemps.
Ce qu’AMD est en train de faire est de se débarrasser définitivement des rares alternatives propriétaires qui survivaient encore…
Adieu OGLP
OGLP était jusqu’à maintenant le pilote OpenGL propriétaire d’AMD sous Linux. AMD recommande le pilote libre Mesa RadeonSI pour OpenGL sous Linux depuis très longtemps. Le pilote libre Mesa RadeonSI lui est très supérieur, que ce soit en termes de fonctionnalité, de performance, et de qualité, et AMD contribue directement à ce pilote RadeonSI. Il est très probable que la majorité d’entre vous n’ait même pas connaissance que le pilote OGLP existait, ni même connaissait son nom.
OGLP proposait une implémentation OpenGL et OpenGL ES.
Mon expérience dans l’évaluation de pilotes graphiques pour le jeu Unvanquished m’a fait constater que le pilote OGLP présentait les mêmes bugs que le pilote propriétaire AMD pour Windows, Adrenalin. Il est donc extrêmement probable que c’était une simple recompilation du même pilote, mais pour Linux, comme à l’époque de Catalyst et fglrx.
En effet déjà à l’époque de fglrx pour ATI, et encore aujourd’hui pour Nvidia, les pilotes propriétaires graphiques de ces concepteurs de cartes graphiques sont généralement exactement le même pilote quel que soit le système, avec une couche de compatibilité pour le système, ce qui est logique dans une optique de réduction des coûts de développement.
OGLP était donc très certainement le pilote OpenGL de la suite fglrx, le pendant Linux du pilote Windows Adrenalin, mais porté pour le pilote noyau libre amdgpu au lieu du pilote fglrx abandonné il y a déjà des années.
On pourra s’étendre en conjectures sur pourquoi AMD maintenait encore le pilote OGLP jusqu’en 2025, il est probable que celui-ci répondait à des exigences contractuelles professionnelles. Sur le plan technique pendant longtemps le pilote Mesa s’était limité à implémenter seulement le « core profile » d’OpenGL et pas le « compatibility profile » qui pouvait être requis par certaines applications industrielles, et cela justifiait alors l’existence d’un pilote propriétaire pour satisfaire la clientèle. Mais Mesa a depuis implémenté ce « compatibility profile » et ce depuis longtemps désormais, il est donc possible que ne subsistait plus que des exigences contractuelles — peut-être même pas techniques — pour justifier la fourniture de ce pilote OGLP.
Adieu AMDVLK-Pro
Le pilote AMDVLK-Pro était en fait le pilote libre AMDVLK amalgamé de composants propriétaires.
Le pilote AMDVLK est un pilote libre qui implémente l’API graphique Vulkan.
Contrairement au pilote OpenGL officiel RadeonSI qui est développé en collaboration avec Mesa, le pilote Vulkan AMDVLK est développé exclusivement par AMD, mais c’est tout de même un pilote libre.
Au tout début AMDVLK était aussi un pilote propriétaire mais conçu dès le départ pour devenir un pilote libre plus tard, avec la promesse qu’il soit libéré un jour. Le pilote AMDVLK, alors qu’il était encore propriétaire, avait permis à beaucoup d’utilisateurs de Linux de profiter des fonctionnalités Vulkan de leurs cartes graphiques AMD sans avoir à attendre un pilote libre, que ce soit AMDVLK lui-même une fois libéré, ou le pilote RADV développé par Mesa.
Le pilote AMDVLK-Pro était donc en quelque sorte la continuité de ce pilote qui distribuait au plus tôt les fonctionnalités aux utilisateurs, en remettant à plus tard la libération de ces fonctionnalités. Quand AMDVLK avait été libéré, AMDVLK-Pro en était donc devenu la variante propriétaire qui implémentait et distribuait les dernières nouveautés.
Là encore, il est pertinent de supposer que le pilote AMDVLK est construit sur la même base de code que le pilote Windows. Quand bien même existe désormais le pilote Mesa RADV pour Linux, il est peu probable que le pilote libre AMDVLK disparaisse de l’écosystème Linux de si tôt.
Peut-être un jour AMDVLK, bien que libre, suivra le sort d’OGLP si un jour AMDVLK n’apportera rien de plus que RADV et ce depuis un temps certain ? L’avenir nous le dira.
Adieu AMF
AMF (Advanced Multimedia Framework) s’en ira également, c’est une bibliothèque d’accélération matérielle pour le décodage et l’encodage de formats vidéo. AMD recommande d’utiliser à la place l’implémentation VA-API de Mesa.
Souvenir des pilotes AMD abandonnés sur le bord du chemin
Parmi les pilotes AMD propriétaires conçus pour tourner sur le pilote noyau amdgpu, AMD a déjà abandonné ORCA et PAL. C’était des pilotes de calcul OpenCL (conçus pour les cartes GCN 2 à 4 pour ORCA, et GCN 5 pour PAL) qui ont été remplacés par ROCm.
On peut aussi supposer que PAL et ORCA étaient des portages du pilote OpenCL de Windows mais conçus pour tourner sur le pilote noyau amdgpu à la manière d’OGLP et d’AMDVLK.
Pour les plus pointilleux, PAL (Platform Abstraction Library) était en fait le nom de la bibliothèque d’abstraction entre le code propriétaire commun et le système Linux, et par métonymie on appelait PAL le pilote OpenCL qui utilise PAL comme interface. Dans la même veine, certains parlent parfois de ROCr OpenCL pour l’implémentation actuelle de OpenCL de la suite ROCm, ROCr étant le ROCm Runtime. Le nom ORCA n’échappe probablement pas à cette règle d’usage, mais je n’ai jamais trouvé d’explication de ce nom (je ne suis même pas sûr que ce soit un acronyme), la chaîne
orca était simplement utilisée dans le nom du paquet (par exemple :
opencl-orca-amdgpu-pro-icd).
PAL et ORCA ont longtemps été regrettés, car ils prenaient en charge la totalité des cartes de leurs générations, contrairement à ROCm. On peut lire à ce sujet sur LinuxFr.org l’article de 2022 « OpenCL sous Linux : l’état des pilotes AMD est désormais pire que ce qu’il était à l’époque de fglrx ». Heureusement, Mesa fournit désormais RustiCL qui leur est désormais supérieur sur bien des points. Cela pourrait faire l’objet d’une dépêche à venir… 😉
Et avant cela, il y a bien longtemps avant de s’embarquer dans son aventure amdgpu, AMD fournissait la suite Catalyst entièrement propriétaire, qui exécutait au-dessus du pilote noyau propriétaire fglrx des pilotes propriétaires OpenGL et OpenCL pour le graphisme et le calcul.
Mais… et les firmwares ?
Les micrologiciels (firmwares) des cartes graphiques ne sont toujours pas libres, mais ceux-ci ne s’exécutent pas avec le système d’exploitation de votre ordinateur dans le processeur principal de votre machine, ils s’exécutent dans la carte graphique directement, c’est donc un tout autre sujet.
Certains réclament aussi la libération de ces micrologiciels, mais d’ici à ce que ce rêve devienne un jour réalité, si ce jour vient un jour, vous savez déjà que votre Linux, lui, il peut déjà prendre en charge toutes les fonctionnalités de votre carte avec des logiciels libres sous Linux.
Préférer le DisplayPort à l’HDMI pour les très hautes définitions…
Un petit couac cependant… Les pilotes AMD sous Linux ne peuvent légalement pas implémenter la version 2.1 du protocole HDMI, donc si vous avez besoin d’utiliser des définitions telles que le 4K à 120 Hz ou le 5K à 240 Hz, il faut privilégier le DisplayPort. Ce n’est pas la faute d’AMD : AMD avait en fait implémenté cette prise en charge mais n’a légalement pas le droit de la publier dans un pilote libre. Le HDMI Forum a restreint l'accès public aux spécifications en 2021, et publier cette partie du code du pilote serait contraire à ces nouvelles conditions. Ce code de prise en charge HDMI 2.1 est censé être implémenté dans le pilote noyau amdgpu, et AMD n’a aucune intention d’abandonner son pilote libre, alors que sa stratégie est précisément de tout libérer !
Prochain objectif : l’universalité du calcul et de la virtualisation ?
Enfin, je dis que « Linux peut déjà prendre en charge toutes les fonctionnalités de votre carte avec des logiciels libres » mais si vous souhaitez profiter de ROCm et GIM ce n’est vrai qu’à condition de bien choisir votre carte. 😬
AMD a la volonté d’améliorer la situation de ROCm, tel qu’en témoigne un sondage il y a quelque mois invitant les utilisateurs à exprimer leurs souhaits dans le cadre de l’effort d’AMD d’étendre la prise en charge. Mais ça prend du temps ! Et si, se faire attendre, c’est se faire désirer, il ne faudrait pas trop attendre pour AMD au risque que le désir se détourne vers d’autres propositions.
Et du côté de la virtualisation de carte graphique (GPU-IOV), le pilote GIM est libre aussi mais la situation est encore pire : il ne prend en charge que deux accélérateurs (ces produits n’ont pas de sortie vidéo)… Certains diront que c’est un progrès car la version précédente ne prenait en charge qu’un seul accélérateur… Il a été annoncé qu’une prise en charge matérielle plus large serait « sur la feuille de route » mais si ça prend le même temps que ROCm ou plus, il faudra se montrer très patient. 😄
En attendant, on peut célébrer cette victoire : La pile graphique d’AMD sous Linux est désormais complètement libre !
🥂🍾
# Saicuritai?
Posté par devnewton 🍺 (site web personnel) . Évalué à 6.
Est-ce que la carte graphique n'a pas accès à la RAM ?
Ce post est offensant ? Prévenez moi sur https://linuxfr.org/board
[^] # Re: Saicuritai?
Posté par pasBill pasGates . Évalué à 5.
Oui et non…
https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/display/iommu-based-gpu-isolation
[^] # Re: Saicuritai?
Posté par Benoît Sibaud (site web personnel) . Évalué à 5.
Et le GPU est à la mode pour faire de l'IA.
[^] # Re: Saicuritai?
Posté par Maderios . Évalué à 2.
Le gpu sert aussi à enregistrer ce qui défile sur l'écran
https://aur.archlinux.org/packages?O=0&SeB=nd&K=gpu-screen-recorder&outdated=&SB=p&SO=d&PP=50&submit=Go
# AMD > Intel/NVidia
Posté par abriotde (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 8.
De manière général AMD a toujours été meilleur esprit qu'Intel ou Nvidia. J'entends par là qu'AMD a toujours été plus collaboratif, a un bon rapport prix/performances, sans magouilles…
Malheureusement point de vue performances AMD est plus souvent en dessous (pas toujours) faute de ventes suffisantes. Aujourd'hui c'est Nvidia qui est beaucoup mieux supporté pour les LLM…
Et en matière d'Open-Source, AMD a toujours été plus collaboratif. Malheureusement, mon PC est Intel (j'ai pas choisi, j'ai récupéré)
Sous licence Creative common. Lisez, copiez, modifiez faites en ce que vous voulez.
[^] # Re: AMD > Intel/NVidia
Posté par Thomas Debesse (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 10.
Aujourd’hui Intel est devenu un concurrent plus sérieux, non-seulement leurs puces intégrées ont des performances correctes, mais ils produisent aussi désormais des cartes graphiques (au format carte, donc). Je range leurs pilotes dans la même case qu’AMD en terme d’intégration et de fonctionnalité. Comme on dit, ça marche au déballage. Je ne sais pas trop qui est le plus collaboratif entre AMD et Intel.
J’ai basculé de Nvidia à ATI en janvier 2008 en achetant une HD 2600 PRO AGP [preuve], c’était juste après le rachat d’ATI par AMD et le début de la publication des spécifications des cartes ATI et le début de l’aventure RadeonHD. Cet achat a été un acte politique. J’avais racheté cette carte à un camarade de promo qui avait fait une erreur d’achat (j’imagine qu’il avait confondu AGP/PCIe). Depuis j’achète systématiquement du AMD neuf pour la carte graphique de ma station de travail.
Je n’aime pas beaucoup Intel pour leurs pratiques anti-concurrentielles, donc j’achète mes CPUs neufs chez AMD, et je n’aime pas Nvidia pour sa politique de fermeture, donc j’achète mes GPUs neufs chez AMD.
La dernière fois que j’ai donné de l’argent à Nvidia c’était pour une Geforce 4 PCI et une Geforce 6600 AGP. C’était pour faire un triple écran, mais Nvidia l’a cassé quelques semaines plus tard en séparant le pilote en deux pour chacune des cartes, et les pilotes étaient incompatibles, c’était soit la Geforce 4, soit la Geforce 6600.
J’évite Nvidia autant que je peux. Parfois mes ordis portables ont du Nvidia mais c’est parce que j’achète systématiquement des Thinkpads d’occasion et que donc ça reflète l’état du marché d’il y a quelques années, et je ne me permet ces cartes Nvidia que parce que c’est d’occasion. Et c’est un enfer. Je rencontre les mêmes problèmes que je rencontrais dans les années 2000, ça donne une sensation très bizarre. L’expérience Nvidia c’est comme si tu vivais encore à l’époque de MSN, de Windows XP, des forfaits téléphone 2h et 30 SMS à 30€/mois et d’Alizée qui tourne en boucle à la radio, mais avec des performances graphiques actuelles. En 2021 je racontais que j’avais dû modifier le fichier
xorg.confpour faire marcher une Nvidia comme si on était encore au début des années 2000, mais après 2020. Nvidia c’est l’expérience des années 2000 mais en plus rapide. Le futur avec Nova et NVK devrait changer la donne, heureusement, il est plus que temps…
ce commentaire est sous licence cc by 4 et précédentes
[^] # Re: AMD > Intel/NVidia
Posté par ff9097 . Évalué à 5.
Je vois pas en quoi Intel serait moins bon esprit. Ils apportent beaucoup à l'écosystème Linux. NVIDIA par contre c'est connu depuis longtemps pour être à éviter
[^] # Re: AMD > Intel/NVidia
Posté par abriotde (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 2.
Je ne saurais pas tout dire de mémoire exactement. Mais comme l'a dit Thomas Debesse, il y a leurs pratiquent anti-concurentielles. Evidemment qu'ils sont obligé de contribués au noyau Linux s'ils veulent que les serveurs continuent de tourner sous Intel… Linux à genre 95% du marché serveur.
Mais à chaque fois que je vois un article qui tente une approche Open-Hardware, une Firmware Open-Source (CoreBoot) ou autres, Intel y met tout les freins (Façon Apple).
Et on retrouve le même mauvais esprit ailleurs avec par exemple leurs puces ou ils refusaient d'investir pour graver plus finement. Il a fallut qu'AMD avec TSMC les écrasent pour qu'ils réagissent. Rien a voir avec l'open-source, mais c'est dans le même esprit de maximiser les gains sans aucune humanité ou respect du client.
Ils ont tellement poussé le bouchon qu'ARM (et après RiscV) a faillit leur prendre le marché du serveur… Certes ls ont bien bataillé, mais cela aurait été inenvisageable si Intel avait continué de courir en tête.
Je crois qu'aujourd'hui, ils ont un peu repris le problème à bras le corp.
Sous licence Creative common. Lisez, copiez, modifiez faites en ce que vous voulez.
[^] # Re: AMD > Intel/NVidia
Posté par Thomas Debesse (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 10.
Merci de dire ça, maintenant ça me fait tilt dans ma tête. C’est vrai que je répondais surtout sur le sujet des pilotes de cartes graphiques, et donc mes expériences Intel autres ne me sont pas revenues tout de suite, et j’ai seulement parlé de pratiques anti concurrentielles autour des CPUs parce que c’est la chose la plus objectivement scandaleuse à laquelle je pensais.
Mais ce dont tu me rappelles et qui n’est pas illégal mais vraiment insupportable en parlant de « maximiser les gains sans aucune humanité ou respect du client », c’est la segmentation des produits qui va jusqu’au sabotage. Exemple de choses que j’ai vues :
Parce que oui en fait, si certains exemples précédents sont anciens, en fait Intel fait toujours ça.
Les produits Intel sont insupportables sur le marché de l’occasion, tu ne sais jamais vraiment ce que tu vas avoir comme fonctionnalité, et toute cette souffrance est l’effet de leur politique de segmentation des produits.
Alors que quand tu achètes un produit AMD d’occasion, tu sais qu’il y aura toutes les fonctionnalité de l’époque où le produit est sorti, et surtout que, contrairement à ce qui peut se passer avec Intel, tu ne vas pas avoir un produit avec moins de fonctionnalité que les produits plus anciens, ou que le produit de la gamme d’à côté, ou que le produit avec le même nom sur l’étagère d’à côté.
Parce qu’avec AMD tout n’est pas rose (l’exemple du pilote ROCm qui n’est pas universel), mais contrairement à Intel, AMD ne retire pas dans sa génération suivante une fonctionnalité matérielle de la génération précédente, sur des trucs aussi fondamentaux que le PAE, la visualisation, ou des extensions de calcul qui requièrent une recompilation du logiciel si elles sont manquantes.
Cette façon de segmenter le marché est d’ailleurs en train de piquer très fortement avec la fin de Windows 11 et l’omniprésence d’Intel : Windows 11 dit requérir TPM et un processeur double cœur, mais tu tombes fréquemment sur des machines qui ont toutes les fonctionnalité requises (y compris la bonne version de TPM), avec un processeur double cœur comme demandé, mais en fait non, on découvre au dernier moment qu’Intel avait décidé de segmenter ses produits en activant ou désactivant ci ou ça selon le produit et certains ordinateurs sont désormais compatibles Windows 11 et d’autres ne le sont pas, en pure conséquence de ces désactivations arbitraires de je ne sais quoi au moment de la mise sur le marché il y a quelques années.
Intel en occasion c’est une roulette russe, tu ne peux jamais supposer « c’est de telle année, donc ça a au moins telle fonctionnalité ». C’est insupportable.
ce commentaire est sous licence cc by 4 et précédentes
# Menues corrections de conjugaison
Posté par Thomas Debesse (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 4.
Trouvées en me relisant après publication…
Ici :
Et là:
ce commentaire est sous licence cc by 4 et précédentes
[^] # Re: Menues corrections de conjugaison
Posté par Benoît Sibaud (site web personnel) . Évalué à 3.
Corrigé, merci.
# Rien que pour s’amuser, je suis un peu taquin 🤡️
Posté par Thomas Debesse (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 10. Dernière modification le 04 juillet 2025 à 09:55.
Pour illustrer la dépêche je me suis amusé à coller sur une pile de cartes graphiques un autocollant LinuxFr récupéré sur le stand au dernier salon OSXP, et pour le fun je n’ai mis que des cartes graphiques pro mais qui ont toutes une histoire rigolote dans le sens où… il y a systématiquement un piège. 🤫
La Radeon PRO W7600 noire, c’est une RDNA 3 (donc très récente), que j’ai acheté exprès en gamme « PRO » pour être certain d’avoir ROCm (pour le calcul HIP). Mais je n’avais pas besoin d’un monstre, et je voulais une simple-slot, donc j’ai pris celle-là, une petite pro, mais une pro quand même. Je m’étais dit (à tort) que la gamme « PRO » allait me garantir la prise en charge. En fait non, ROCm n’est officiellement pas pris en charge sur cette carte, jugée trop bas de gamme j’imagine. Le pilote est quand même actif, mais Blender Cycle ne produit rien de correct et Darktable se vraque dès que j’active OpenCL avec ROCm. Bon, j’ai un ThreadRipper à côté donc c’est pas très grave, mais ça rappelle que pour le calcul HIP, il faut vraiment bien sélectionner son matériel. 🧐️
La FirePro S7510 noire et blanche est le seul modèle publiquement pris en charge par l’ancien pilote GIM de virtualization GPU. Elle existe en simple GPU ou en double GPUs (deux puces graphiques sur la carte, comme s’il y avait deux cartes dans le PC), celle-ci est la simple GPU. En fait à l’époque AMD avait 3 modèles de cartes virtualisables je crois, mais la S7150 (simple ou double GPU) était la seule publiquement disponible, et le pilote GIM public ne prenait que celle-ci en charge. J’imagine que les autres modèles étaient réservés à certains marchés (type serveur de jeu Google Stadia) et que les clients avaient accès à un pilote non public. Évidemment le pilote GIM pour cette carte date d’il y a 6 ou 8 ans… 🙃️
La Radeon PRO V320 bleue est une carte conçue pour le poste de développement Google Stadia (chez le développeur), donc pas la supposée carte virtualisable sus-mentionnée. Elle n’est pas sensée être sur le marché, donc si par chance les pilotes graphiques (OpenGL et Vulkan) fonctionnent, ce n’est pas la peine d’aller chercher du support chez AMD pour autre chose (ROCm ou autre). 😅️
Et la dernière avec le ventilateur rouge, c’est une FirePro S10000, c’est une carte double GPUs de génération GCN1 et pour le coup c’est une très haut de gamme. Mais puisqu’elle est de génération GCN1 c’est donc une carte qui n’a aucun pilote de calcul propriétaire qui (même obsolète) fonctionnerait encore aujourd’hui avec le pilote amdgpu sur un noyau actuel. Il faut revenir à fglrx et un noyau et une distribution qui date de Mathusalem pour ça. 😭️ Avec le pilote libre Linux amdgpu, Mesa RustiCL est son seul espoir de faire du calcul aujourd’hui sur une distribution récente. 🤪️
Donc il y a marqué « PRO » partout sur toutes ces cartes, mais en fait c’est insuffisant pour toutes de ces cartes : elles sont ou bien trop petites, ou trop vieilles, ou trop confidentielles… Bon c’est vrai que j’ai fait exprès de les rassembler pour la photo. 😏️
Si vous avez d’autres besoins qui ne peuvent être satisfait ni par OpenGL, ni par Vulkan, ni par VA-API, ni par l’OpenCL de RustiCL… (en gros, ROCm ou GIM), sélectionnez vos cartes vraiment très soigneusement. 👀️
Mais si comme 99% des gens tout ce que vous faites c’est du rendu (vidéo, jeu…), n’importe quelle carte AMD fonctionne du tonnerre même en la choisissant les yeux fermés, et ce même avec des cartes très confidentielle : par exemple les pilotes Linux et Mesa prennent même en charge la puce graphique de la PlayStation 5, cette puce s’étant retrouvée sur la carte de minage BC-250 🫣️ (et j’ai vérifié [1],[2] 😎️).
ce commentaire est sous licence cc by 4 et précédentes
# Jungle
Posté par Axone . Évalué à 5.
J'avoue que je ne comprends pas tout. Je m'y perds dans toutes ces dénominations. Et surtout de comment savoir ce qui est utilisé sur ma machine.
J'ai trouvé deux commandes :
On y voit que le pilote d'accélération matérielle pour la vidéo est radeonsi. Et que plus il y a de lignes "VAProfile…" affichées, mieux c'est.
On voit que le pilote noyau est amdgpu et le pilote OpenGL est radeonsi.
J'ai rien trouvé sur Vulkan. Faut-il aussi avoir un pilote Vulkan ? Ou cela fait double emploi avec OpenGL ?
Si vous avez d'autres commandes et surtout comment les interpréter, je suis preneur.
[^] # Re: Jungle
Posté par Thomas Debesse (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 10.
La commande pour Vulkan est
vulkaninfo --summary(ou
vulkaninfosi tu veux beaucoup de lignes).
Le pilote Vulkan de base est RADV. Par exemple de mon côté j’ai :
Comme pour moi ça peut éventuellement lister une seconde « GPU » (llvmpipe) qui est en fait une implémentation CPU de secours s’il n’y a pas de GPU prenant en charge Vulkan (les deux s’affichent quand même).
Il n’y a pas de raison que ta distribution n’installe pas le pilote RADV, il est fourni en standard depuis très longtemps maintenant. Il est possible que la commande
vulkaninfone soit pas installée, mais le pilote devrait déjà être là.
En quelque sorte Vulkan fait double emploi avec OpenGL dans le sens que ça a la même fonction : être utilisé par des applications pour afficher des choses à l’écran. Mais ça ne fait pas double emploi dans le sens que certaines applications utilisent OpenGL, et d’autres applications utilisent Vulkan, donc il faut avoir les deux, ce n’est pas interchangeable pour l’utilisateur.
Pour info, la commande standard pour vérifier OpenGL est
glxinfo -Bsous X11 (
-Bpour brief, entrer seulement
glxinfopour avoir la sortie bavarde), et
eglinfo -Bsous Wayland (
eglinfopour la sortie bavarde). Ici ta commande
inxirâle un peu parce que tu es sous Wayland mais tu n’as que
glxinfod’installé et pas
eglinfo. Comme mentionné tu peux entrer
inxi --recommendspour en savoir plus sur les outils utilisables par
inxi.
Par exemple:
Et pour OpenCL la commande est
clinfo -l(ou
clinfoquand on aime scroller), commande qui n’est généralement pas installée par défaut. Le pilote rusticl n’est pas toujours installé par défaut, sur Ubuntu par exemple c’est le paquet
mesa-opencl-icd, et comme il est encore expérimental il faut généralement mettre une variable d’environnement explicite pour l’activer.
Par exemple de mon côté sur Ubuntu 24.04, avec à la fois ROCm et RustiCL :
Pour résumer il est probable que ta distribution installe par défaut RadeonSI pour OpenGL, RadeonSI pour VA-API, ainsi que RADV pour Vulkan, et propose dans ses dépôts RustiCL RadeonSI pour OpenCL. Les noms de paquets contiennent généralement le nom
mesaet l’API (par exemple
vulkan) sans préciser plus car ils fournissent aussi les pilotes des autres fabricants. Par exemple sur Ubuntu :
libegl-mesa0 libglx-mesa0 libglapi-mesa mesa-vulkan-drivers mesa-va-drivers mesa-opencl-icd.
Il est assez rare que ROCm soit fournit dans les dépôts, et pour GIM c’est pas la peine d’y penser.
Normalement ta distribution te fourni déjà les pilotes OpenGL et Vulkan sans que tu ne fasses rien (ce serait grave si ce n’était pas vrai).
J’ai envie de dire que si tu ne sais pas ce que tu as, c’est que tu n’as pas besoin de ce que tu n’as pas. 😉️
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# Résolution / définition
Posté par Christophe Duparquet (site web personnel) . Évalué à 6.
Définition en français -> resolution en anglais (exprimée en pixels).
Résolution en français -> pixel density en anglais (exprimée en pixels par pouce).
« J'ai pas Word, j'ai pas Windows, et j'ai pas la télé ! »
[^] # Re: Résolution / définition
Posté par Thomas Debesse (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 4.
Ah oui c’est vrai ! J’ai ajouté ce paragraphe en dernier juste avant de soumettre à la modération, j’ai été moins vigilant. 😀
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[^] # Re: Résolution / définition
Posté par Benoît Sibaud (site web personnel) . Évalué à 4.
Corrigé, merci.
[^] # Re: Résolution / définition
Posté par Maderios . Évalué à 4.
En français:
La définition d'une image (ou d'un capteur ccd de boîtier photo numérique, c'est le nombre total de pixels/points qu'elle ou qu'il contient.
Exemple: 6000 x 4000, soit +- 24 000 pixels, taille d'un capteur 24x36 plein format sur un boîtier photo de moyenne gamme.
La résolution, c'est le nombre de pixels/points par pouce, les fameux "dpi", "dot per inch" en anglais. Le terme "points" vient du monde analogique/argentique où l'on mesure également la capacité de séparation points ou traits/lignes d'une surface sensible ou d'une optique.
# Rocm vs cuda
Posté par Cyprien (site web personnel) . Évalué à 4.
Et pour l'IA (par exemple pour https://kritaaidiffusion.com/), comment se comporte rocm par rapport à Cuda ? J'avoue que je m'y perds un peu et que c'est pour cela que j'ai une carte nvidia…
[^] # Re: Rocm vs cuda
Posté par Thomas Debesse (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 8.
La réalité qui fait mal c’est que si ton activité économique dépend du calcul sur GPU et que tu n’as pas des milliers de machines, il faut acheter du Nvidia.
Krita AI Diffusion est dans la même situation que Blender et d’autres logiciel de ce type : ça implémente à la fois CUDA (NVidia) et ROCm (AMD), mais indépendamment des efforts de Krita, l’écosystème CUDA est plus mature et la prise en charge matérielle est beaucoup plus large. Mais Nvidia çapucépalibre.
Beaucoup d’outils IA fonctionnent sur ROCm aussi, mais il faut aligner les planètes et sacrifier une chèvre un soir de pleine-lune. ROCm rattrape son retard mais pour choisir ROCm il faut bien savoir ce qu’on fait et acheter très précisément son matériel.
Après CUDA c’est pas la panacée non-plus, leurs pilotes sont par génération donc dès que ta carte est de la génération précédente ça commence à poser problème, mais au moins tu n’as pas de problème entre deux produits de la même génération (hors limitations matérielle comme la taille de la mémoire).
C’est beaucoup moins risqué d’acheter une carte Nvidia en aveugle pour faire du calcul.
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[^] # Re: Rocm vs cuda
Posté par Nicolas Boulay (site web personnel) . Évalué à 4.
Est-ce que du code ROCm est pérenne dans le temps ? J'ai l'impression qu'avec CUDA, la version est très importante. Est-ce que l'on peut faire du code ROCm qui fonctionnera encore dans 10 ans ?
"La première sécurité est la liberté"
[^] # Re: Rocm vs cuda
Posté par Thomas Debesse (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 4.
Je pense que c’est pareil que CUDA, c’est spécifique à la version de ROCm.
Par exemple quand on installe PyTorch on précise si on veut télécharger la version pour ROCm 6.3 ou 6.4, exactement comme pour CUDA:
https://pytorch.org/get-started/locally/
D’ailleurs ta question soulève un point très important. Beaucoup disent et j’en fait partie qu’acheter une Nvidia en aveugle est moins risqué qu’une AMD en terme de « est-ce que ça marche au déballage ? », mais il ne faut pas penser que c’est magique chez Nvidia non-plus.
En gros contrairement à AMD quand on achète une carte Nvidia neuve on peut supposer que ça va marcher, par contre quand on achète une Nvidia d’occasion, il n’y a que pour OpenCL que l’on peut supposer que ça va marcher. Mais quand on veut utiliser CUDA c’est pas beaucoup moins risqué d’acheter une Nvidia d’occasion que d’acheter une AMD d’occasion pour utiliser ROCm : le véritable obstacle ne sera pas que le matériel ne soit pas dans la liste des cartes prises en charge, mais que le logiciel que vous voulez utiliser n’est pas compatible avec le pilote de votre carte, à cause de sa version ancienne.
Il reste une différence qui n’est pas du fait d’Nvidia directement mais de son écrasante domination, comme on le voit sur la page PyTorch évoquée, il y a des gens qui prennent le temps de maintenir leur bibliothèques pour les vieilles versions de CUDA, alors que cette main d’œuvre communautaire est absente pour ROCm, à cause d’un manque de masse critique je suppose. C’est ça qui fait qu’acheter du Nvidia d’occasion est quand même moins risqué qu’avec AMD, mais c’est un effet de bord.
Par exemple l’autre jour j’ai voulu utiliser un logiciel qui utilise PyTorch et qui requiert une taille de VRAM conséquence, et ça tombait bien j’avais sous la main quelques Nvidia puissantes d’ancienne génération : c’était des modèles de calcul uniquement (pas de sortie graphique), avec toute la VRAM nécessaire et la puissance nécessaire et même plusieurs puces de calcul par carte… Mais la version de CUDA était trop vieille pour PyTorch, et les anciennes versions de PyTorch que j’ai trouvé dans les archives ne fonctionnaient plus avec le logiciel que je voulais utiliser. Ce qui est complètement absurde parce que le matos était parfaitement taillé pour la tâche… Au final comme j’avais pas envie d’acquérir de nouveau matériel, j’ai fait chauffer le CPU et le calcul a duré grave plus longtemps, alors que j’aurai pu y atteler plusieurs cartes de calcul Nvidia que j’avais dans le tiroir…
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[^] # Re: Rocm vs cuda
Posté par Nicolas Boulay (site web personnel) . Évalué à 3.
Donc ils ont créés une HAL pour programmer leur bousin mais le truc est tellement surcharger qu'il n'y a aucune rétrocompatibilité ?!
"La première sécurité est la liberté"
# Merci ! (mieux vaut tard que jamais)
Posté par AlexTérieur . Évalué à 6.
J'avais posté il y a déjà 5 ans de ça un journal-astuce qui expliquait comment installer ces fameux "ORCA" pour bénéficier de l'OpenCL (avec ROCm) sous Fedora… tout en (me) questionnant de savoir si quelqu'un pourrait expliquer pourquoi c'est si compliqué d'installer des pilotes "legacy".
J'ai enfin la réponse :-)
Cette histoire de recompilation de pilotes Windows… tu m'étonnes que cela n'a pas été distribué par toutes les distros.
Aujourd'hui j'ai toujours ma vieille mais vaillante RX580, et les versions suivantes de Fedora je n'ai pas cherché à savoir comment pouvoir utiliser les ORCA avec ROCm, j'ai abandonné l'idée d'utiliser OpenCL ; aujourd'hui encore, les applis supportant OpenCL se font rares, par contre le CUDA pullule, même dans l'univers de l'Open Source… On peut blâmer nVidia (même s'ils ne font que de profiter d'une situation) mais AMD est sûrement responsable du manque de support OpenCL en ne faisant pas d'effort…
[^] # Et pour continuer dans l'ironie...
Posté par AlexTérieur . Évalué à 4.
Et il y a une chose où j'ai oublié de "réagir" (et qui conforte un peu la responsabilité de AMD de cet état de fait) : VA-API, le "framework" multimédia, s'il ne vient pas de nVidia, a été développé par… Intel, principal concurrent de AMD dans le domaine des CPU. Ça ne veut rien dire comme à la fois ça pourrait dire que AMD ne se décarcasse pas non plus tant que ça côté support software. A l'époque c'était tellement le flou qu'un moment donné le VDPAU était envisagé.
Je dis ça parce qu'on a beau se féliciter de ces pilotes "définitivement" libres, je suis prêt à parier, selon l'avis des spécialistes hardware, qu'à la prochaine évolution (qui serait alors une nouvelle architecture qui ne serait plus nommée RDNA comme l'actuelle et les deux précédentes) où on risque d'avoir une nouvelle série de pilotes libres, perpétuant cette confusion dans les dénominations de pilotes, et rendant le tout encore un peu plus imbuvable…
je prends les paris… A dans 5 ans :-)
[^] # Re: Merci ! (mieux vaut tard que jamais)
Posté par VINDICATORs . Évalué à 3.
Cela à bien changé depuis le temps, car Rocm/Opencl fonctionne pour ta carte+pilote libre et Fedora fourni les paquets dans les dépôts officiel.
https://doc.fedora-fr.org/wiki/Carte_graphique_AMD_Radeon_:_installation_des_pilotes_libres#ROCM_5.5.1_et_+_(Fedora_Linux_38_et_+)_:
Après il y a des projets pour porter Cuda autre chose que Nvidia :
https://www.phoronix.com/news/ZLUDA-Q2-2025-Update
https://www.phoronix.com/review/radeon-cuda-zluda
[^] # Re: Merci ! (mieux vaut tard que jamais)
Posté par Sapristi . Évalué à 2.
Rusticl fonctionne avec la RX580, testé ce weekend ! Donc pas besoin d'installer la techno propriété historique.
# et les laptops ?
Posté par BAud (site web personnel) . Évalué à 2.
pourquoi ne pas acheter du
full AMD?
bon mon critère est plutôt du full HD 1920x1080 (du HiDPI ce serait mieux)
Quelles seraient mes chances d'utiliser Rocm plutôt qu'une station de travail dédiée ?
À voir les retours sur /., c'est ni Intel, ni AMD, ni les ARM malaysiens, ya que nVidia https://slashdot.org/story/25/07/04/1644224/us-plans-ai-chip-curbs-on-malaysia-thailand-over-china-concerns
# nouveau gpu
Posté par Nicolas Boulay (site web personnel) . Évalué à 3.
J'imagine que l'on peut toujours rêver pour avoir un support pour des cpu qui ciennent de sortir comme l'AMD Ryzen™ AI MAX+ 395 ?
"La première sécurité est la liberté"
# Ah mais merci
Posté par egoauros . Évalué à 4.
Je me suis inscrit sur le forum uniquement pour cet article que je vais savoureusement lire de fond en comble.jnainun apu AMD Barcelo et c est un enfer sous fedora. J' ai activé les fonctionnalités gnomes pour bénéficier du fractionnal scaling (pas le choix problème de vue très important) et tout mes p****""n d écran secondaire freeze ou ne sont pas reconnu etc. j ai changé mon grub pour down l'offload dmub et ça me rend complètement barges. J adore bosser sur gnome mais bon sang en 2025 ce genre de truc… J'espère trouver une solution dans l'article. Merci à l'auteur ^
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