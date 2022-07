Journal Autohéberger sa brasserie avec qbrew

Bonjour Nal,

Je t'écris pour te parler de qbrew, un logiciel pour composer des recettes de bière.

Il permets de calculer à partir des ingrédients des caractéristiques importantes pour le rendu (amertume, degré d'alcool, couleur), mais aussi pour le brassage (densités initiales et finales).

Ma dernière recette exportée en markdown :

DarkDave85 ---------- Brewer: Dave Newton Style: Dry Stout Batch: 8.00 L All Grain License: WTFPL Characteristics --------------- Recipe Gravity: 1.087 OG Recipe Bitterness: 39 IBU Recipe Color: 39° SRM Estimated FG: 1.022 Alcohol by Volume: 8.5% Alcohol by Weight: 6.6% Ingredients ----------- American chocolate malt 0.40 kg, Grain, Mashed Flaked oats 0.10 kg, Adjunct, Mashed German vienna 2.00 kg, Grain, Mashed Maris Otter Malt 0.60 kg, Grain, Mashed Magnum 11.00 g, Pellet, 60 minutes Ale yeast 1.00 unit, Yeast

Pour le brassage lui même, il suffit de suivre les étapes:

Concasser le malt ; Faire chauffer à 67°C pendant une heure ; Égoutter puis rincer les drêches ; Faire bouillir pendant une heure avec le houblon ; Laisser fermenter dans une dame Jeanne pendant un mois ; Ajouter 7g de sucre par litre et mettre en bouteille ; Attendre trois semaines et déguster !

Et toi Nal, qu'est-ce que tu as autohébergé ces temps-ci ?