Journal 2025, l'année du reconditionné sous GNU/Linux

Avec la fin prochaine de Windows 10, comme je le pressentais, les reconditionneurs se retrouvent avec pas mal d'ordinateurs sur les bras. Des ordinateurs sur lesquels Windows 11 refuserait de fonctionner, et qui sont déjà fort peu vendable sous Windows 10.

Résultat, certains reconditionneurs se sont mis à GNU/Linux, et on commence à voir un nombre vraiment conséquent de machines sans Windows. Si vous avez besoin d'un « nouveau » PC qui ne soit pas spécialement neuf, c'est le moment !

C'est assez variable selon les sites de vente et les reconditionneurs :

chez BackMarket, une place de marché pour reconditionneurs indépendants, on l'ordinateur obsolète, un unique modèle d'ordinateur reconditionné sous Google ChromeOS Flex (mais logiquement réinstallable avec ce qu'on veut) ;

chez Laptopservice et ITJustGood, une entreprise de reconditionnement, on trouve des tas de références sous Ubuntu, et même des références bradées sous Windows 10 (des ordinateurs qu'ils ont dû réinstaller il y a des mois et qu'ils doivent avoir du mal à écouler) ;

chez LDLC, une place de marché pour reconditionneurs, on trouve également pas mal de modèles sous GNU/Linux (et des tas sous Windows 10 pas spécialement bradé, rien d'étonnant pour une place de marché).

Il y en a sans doute plein d'autres, et il est possible que les prix soient amenés à baisser encore dans les mois qui viennent, ça dépendra à quel point les reconditionneurs ont du mal à écouler leurs stocks. Quoi qu'il en soit, l'offre a bien changé depuis quelques années : à l'époque, il était difficile de trouver des ordinateurs reconditionnés sans licence Windows, et cela ne concernait que quelques rares modèles. Maintenant, même si ça ne s'étend pas du tout à l'ensemble des modèles c'est tout de même devenu franchement commun.