Journal 2025, l'année du reconditionné sous GNU/Linux

Avec la fin prochaine de Windows 10, comme je le pressentais, les reconditionneurs se retrouvent avec pas mal d'ordinateurs sur les bras. Des ordinateurs sur lesquels Windows 11 refuserait de fonctionner, et qui sont déjà fort peu vendable sous Windows 10.
Résultat, certains reconditionneurs se sont mis à GNU/Linux, et on commence à voir un nombre vraiment conséquent de machines sans Windows. Si vous avez besoin d'un « nouveau » PC qui ne soit pas spécialement neuf, c'est le moment !
C'est assez variable selon les sites de vente et les reconditionneurs :
- chez BackMarket, une place de marché pour reconditionneurs indépendants, on l'ordinateur obsolète, un unique modèle d'ordinateur reconditionné sous Google ChromeOS Flex (mais logiquement réinstallable avec ce qu'on veut) ;
- chez Laptopservice et ITJustGood, une entreprise de reconditionnement, on trouve des tas de références sous Ubuntu, et même des références bradées sous Windows 10 (des ordinateurs qu'ils ont dû réinstaller il y a des mois et qu'ils doivent avoir du mal à écouler) ;
- chez LDLC, une place de marché pour reconditionneurs, on trouve également pas mal de modèles sous GNU/Linux (et des tas sous Windows 10 pas spécialement bradé, rien d'étonnant pour une place de marché).
Il y en a sans doute plein d'autres, et il est possible que les prix soient amenés à baisser encore dans les mois qui viennent, ça dépendra à quel point les reconditionneurs ont du mal à écouler leurs stocks. Quoi qu'il en soit, l'offre a bien changé depuis quelques années : à l'époque, il était difficile de trouver des ordinateurs reconditionnés sans licence Windows, et cela ne concernait que quelques rares modèles. Maintenant, même si ça ne s'étend pas du tout à l'ensemble des modèles c'est tout de même devenu franchement commun.
# Note sur les licences Windows 10
Posté par 🚲 Tanguy Ortolo (site web personnel) . Évalué à 9 (+7/-1).
À noter que les ordinateurs reconditionnés sous Windows 10 sont forcément issus de stocks déjà installés. En effet, les reconditionneurs ne peuvent plus acheter de licences depuis août ou septembre, je ne sais plus bien, mais en tout cas, aujourd'hui ils ne peuvent plus en acheter.
Par conséquent, si vous achetez un ordinateur sous Windows 10, vous êtes certain que la licence correspondante a déjà été achetée de façon irréversible et par conséquent de ne pas déclencher d'achat de licence. Par ailleurs, comme il est désormais impossible au reconditionneur d'acheter une nouvelle licence, vous êtes également sûr de ne pas créer de besoin d'achat de licence.
Autrement dit, vous pouvez acheter du reconditionné sous Windows 10 si ça vous chante, ça ne rapportera pas un centime de plus à Microsoft que ce qu'ils ont déjà reçu de façon irréversible.
[^] # Re: Note sur les licences Windows 10
Posté par ǝpɐןƃu∀ nǝıɥʇʇɐW-ǝɹɹǝıԀ (site web personnel) . Évalué à 3 (+1/-0).
Certes, mais nonobstant est-ce que ça ne présenterait l'inconvénient d'envoyer toujours le même message : l'utilisateur peut se satisfaire de payer des licences inutiles (comme dans la vente liée, OS+PC). Précisément, du point de vue du re-conditionneur, est-ce que ça ne lui indique pas qu'il peut continuer à acheter les yeux fermés du logiciel privateur : même obsolète, ça peut se refourguer.
« IRAFURORBREVISESTANIMUMREGEQUINISIPARETIMPERAT » — Odes — Horace
[^] # Re: Note sur les licences Windows 10
Posté par 🚲 Tanguy Ortolo (site web personnel) . Évalué à 4 (+1/-0).
Ce n'est pas faux. Mais rien n'empêche d'écrire au passage au reconditionneur pour lui expliquer. Un vrai message d'un client, ça a plus d'impact qu'une ligne de vente. Enfin, pour les reconditionneurs-vendeurs évidemment, pas pour les places de marché.
[^] # Re: Note sur les licences Windows 10
Posté par BAud (site web personnel) . Évalué à 2 (+0/-0). Dernière modification le 17 septembre 2025 à 10:42.
pourquoi pas pour les places de marché ?
cela leur permettrait de penser à mettre ce critère en avant. Typiquement, « trouver modèle similaire, sans licence windows / sous Linux » et de permettre des comparatifs. Cela les sensibilisera ensuite à avoir un critère plus précis sur la distribution Linux proposée :
Par effet de bord, ce critère pourra être mis en avant pour les tablettes, ordiphones, netbook
[^] # Re: Note sur les licences Windows 10
Posté par 🚲 Tanguy Ortolo (site web personnel) . Évalué à 4 (+1/-0).
Disons que je ne m'attends pas à beaucoup d'écoute de la part d'une machine telle de BackMarket. De la part d'LDLC, peut-être un peu plus.
Tandis qu'au contraire, je peux d'expérience témoigner que Laptopservice/ITJustGood répondent et dialoguent sans problème.
[^] # Re: Note sur les licences Windows 10
Posté par flagos . Évalué à 7 (+5/-0).
Ca fait un peu penser aux gens qui s'autorisent moralement a prendre l'avion, parce que "de toutes façons, il volera sans moi".
[^] # Re: Note sur les licences Windows 10
Posté par Psychofox (Mastodon) . Évalué à 5 (+2/-0).
Ce n'est pas forcément le cas. Si je ne m'abuse quand tu achètes une licence windows elle est utilisable avec les versions antérieures donc tu peux installer un win10 et lui donner une clé obtenue à l'achat d'une licence win11
# ThinkPad X1 Yoga
Posté par Cyprien (site web personnel) . Évalué à 4 (+2/-0).
Quelqu'un a un avis sur le Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd Gen - 14" QHD ?
Je pense autant au niveau de la compatibilité linux (mais ça, je peux chercher) que de l'utilisabilité du stylet / écran tactile et de la solidité…
Merci !!
[^] # Re: ThinkPad X1 Yoga
Posté par BAud (site web personnel) . Évalué à 2 (+0/-0). Dernière modification le 17 septembre 2025 à 13:21.
je vois Écran : QHD (2560 x 1440) => est-ce la résolution de l'écran tactile aussi ? Cela déterminera la possibilité de faire de la reconnaissance d'écriture et la qualité de la prise de notes / crobars.
Quelles utilisations auraient tu du tactile ?
il n'est pas indiqué si c'est un écran tactile résistif ou capacitif. Perso, je préfère tout de même le stylet qui ne laisse pas de traces de doigts.
Le GPU Intel intégré Intel HD 620 n'est pas un foudre de guerre mais c'est déjà bien. Le CPU i5 7ème génération est bien suffisant et 8 Go de RAM ça le fait (à voir s'il reste un emplacement pour le booster encore plus)
À voir s'il est possible de se faire rembourser la licence Win10 :-)
En installant waydroid, cela permet de bénéficier d'applications android et avec le tactile, cela est plus utilisable qu'au touchpad ou la souris.
[^] # Re: ThinkPad X1 Yoga
Posté par cévhé . Évalué à 5 (+3/-0).
ça marche sous linux ? Avec quoi ?
[^] # Re: ThinkPad X1 Yoga
Posté par Tanouky . Évalué à 3 (+2/-0).
J'ai un X1 tactile (non Yoga) et j'ai eu (vite fait) un Yoga Gen 5. La compatibilité Linux était ok (quelques problèmes quand même, genre veille, capteur d'empreinte, des trucs pas trop chiants mais parfois un peu) et l'écran était précis pour la prise de note…pour du dessin, bof ! La solidité, ça passe, plus la grande époque quand même. À 200€, tu seras pas un grand perdant.
# Ordi Solidaire
Posté par Ysabeau 🧶 (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 9 (+6/-0). Dernière modification le 17 septembre 2025 à 15:40.
Ils vendent des ordinateurs reconditionnés sous Linux depuis des années (donc pas depuis la veille dans la panique d'avoir du matos sur les bras).
https://www.ordi-solidaire.fr/
J'ai acheté mon portable chez eux. Garantie deux ans sauf batterie.
« Tak ne veut pas quʼon pense à lui, il veut quʼon pense », Terry Pratchett, Déraillé.
# NIRD
Posté par cévhé . Évalué à 2 (+0/-0).
Ce n'est pas commercial mais pédagogique :
https://num.forge.apps.education.fr/nird/
Initiative sympa dans les Hauts de France
# Commown
Posté par François Chaix (Mastodon) . Évalué à 3 (+2/-0).
Je vais un peu prêcher pour ma paroisse ici (je suis utilisateur et sociétaire), à Commown ils ont des HP EliteBook 840 G7 reconditionnés avec ubuntu comme option par défaut.
Juste pour présenter le truc, Commown pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une coopérative qui fait de la location de matos informatique dans une idée de réduction des déchets électroniques : l'idée est de pousser les gens à garder leur matériel le plus longtemps possible avec des prix dégressifs au cours du temps, des réparations faisant partie du forfait, etc.
Ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Personnellement, je loue mon Fairphone et un casque bluetooth chez eux depuis 4 ans, et je suis super content :)
C'est seulement lorsque "ceux d'en bas" ne veulent plus et que "ceux d'en haut" ne peuvent plus continuer de vivre à l'ancienne manière, c'est alors seulement que la révolution peut triompher.
[^] # Re: Commown
Posté par Psychofox (Mastodon) . Évalué à 4 (+1/-0).
Dans les faits ça donne quoi? Parce que je vois le fairphone 6 à 29€/mois pour 12 mois. L'année suivante ce serait à combien?
Parce que moi je serais tenté de dire que si je claques aujourd'hui 650€ dans le modèles neuf, d'une part ça sera plus économique pour moi que de le garder 2 ans à ce prix là, mais en plus j'aurais plus envie de le garder car acheter un nouveau serait une nouvelle dépense du même niveau. C'est un peu les crédits déguisés dans les forfaits qui incitent les gens à renouveler sans en avoir besoin.
[^] # Re: Commown
Posté par François Chaix (Mastodon) . Évalué à 1 (+0/-0).
L'année suivante, c'est -6% pour la moitié de l'année, puis -12% l'autre moitié, et ainsi de suite. Moi j'en suis à -30% sur mon FP4 avec un bonus de soin (quand tu as passé plus de 12 moins sans demander une pièce de rechange), du coup -40%, ce qui me donne 17,76 € avec la TVA.
-> Évolution des mensualités
C'est vrai, mais il y a aussi l'aspect des pièces de rechange garanties à vie (tant que tu loues ton machin en tout cas. Par exemple j'ai déjà eu à remplacer mon écran, ça n'a rien changé.
Pour un portable, qui a tendance plus que tout autre appareil à s'user (batterie, obsolescence logicielle, contraintes physiques du fait qu'on porte le truc tout le temps dans sa poche…), je trouve l'idée assez adaptée.
C'est seulement lorsque "ceux d'en bas" ne veulent plus et que "ceux d'en haut" ne peuvent plus continuer de vivre à l'ancienne manière, c'est alors seulement que la révolution peut triompher.
[^] # Re: Commown
Posté par Psychofox (Mastodon) . Évalué à 4 (+1/-0).
J'ai du mal à être convaincu, en 2 ans t'as remboursé ton Fairphone 6 et tu continues à payer. J'ai du commander un écran pour le smarthpone de ma fille cette semaine, il m'a coûté 25€ frais de ports inclus.
[^] # Re: Commown
Posté par Stinouff . Évalué à 2 (+0/-0).
Tu ne paies pas d'assurance supplémentaire non plus.
[^] # Re: Commown
Posté par Psychofox (Mastodon) . Évalué à 3 (+0/-0).
Les assurances c'est bien pour les trucs extraordinaires où tu perds tout, comme un incendie. Pour le reste à part mon logement j'ai pour règle de ne jamais acheter quelque chose que je ne pourrais pas me permettre financièrement de remplacer[1] donc je ne vois pas l'intérêt d'une assurance qui me double ou quadruple le TCO.
[1] quand je parle de remplacer, c'est pour obtenir les mêmes fonctionnalités de base. Tant pis si je perds en luxe.
[^] # Re: Commown
Posté par 🚲 Tanguy Ortolo (site web personnel) . Évalué à 3 (+0/-0).
Pour info, c'est https://commown.coop/
Intéressant. Conceptuellement en tout cas, parce qu'en pratique je ne sais pas si ce serait vraiment intéressant dans mon cas personnel.
Envoyer un commentaire
Suivre le flux des commentaires
Note : les commentaires appartiennent à celles et ceux qui les ont postés. Nous n’en sommes pas responsables.