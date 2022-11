Journal Non, mais oui, mais non : Disney+ et Linux

Hier soir grosse déception : le barebone installé avec Mageia qui nous sert d'affichage multimédia sur la TV familiale refuse de démarrer les vidéos du site de la Grosse Souris. Pourtant une semaine avant la séance du samedi soir avait fonctionné sans problème, comme depuis près de 2 ans.

Nous nous somme rabattus sur le PC gamer sous Win$ également branché sur cette TV qui a lui a affiché sans problème la même vidéo, mais avec un Ryzen RX 5600X. En ces temps de sobriété énergétique, on fait mieux…

Ce matin en fouillant un peu je suis tombé sur ce site : Disney+ ha dejado de funcionar en Linux, pero puedes hacer un apaño

En gros (via G. traduction car j'ai fait allemand 2ème langue…), il y a eu une modification côté Disney qui fait que les navigateurs avec un "user agent" non Windows ne marchent plus.

J'ai installé une extension dans mon Firefox pour modifier ce fameux "user agent" pour tromper le site et… ça remarche nickel.

Je sais bien que Linux est minoritaire sur les PC, et que Disney ne liste pas les distrib Linux dans le matériel supporté, mais là on parle d'un navigateur web standard, à jour (102 ESR), avec même une extension DRM pour les "rassurer". Et je paye mon abonnement…

Ça me gonfle ces "petits" désagréments. Je sais que râler ici ne changera pas grand chose à ce long débat, mais bon, si la "solution" peut en aider certains, ce sera déjà bien.