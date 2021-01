Journal Maximizer, Satisficer et Achat d'une Nouvelle Imprimante

Sommaire

Je place ce document sous licence Creative Commons Zero CC0

Bonjour'nal

Avant on imprimait au boulot (documents pro et perso). Par conséquent, à la maison, l’encre de notre imprimante séchait. On achetait de nouvelles cartouches tous les X années, mais après quelques mois, le même problème.

Ce n’était pas trop gênant grâce aux imprimantes du boulot, mais aussi, grâce à une boutique du quartier dont l’impression est son seul business : on envoie nos fichiers par e-mail, puis nous nous y rendons 10 minutes après pour récupérer les impressions à un prix dérisoire. C’est écolo, on imprime seulement le strict nécessaire, et nous contribuons aux emplois locaux.

C’est comme à l’époque où nous étions jeunes et sans sous : on allait laver notre linge à la laverie. C’était écolo, on lavait seulement l’essentiel et on partageait le même lave-linge avec des centaines de personnes.

Mais, nous aspirons à davantage de confort, surtout après cette longue période de télétravail inédite, pendant laquelle nous avons refoulé notre frustration de ne pas pouvoir travailler sur du papier. Et puis nous ne voulons plus recopier à la main les informations pour affichage sur le frigo, ni se retrouver dans une file d’attente juste pour imprimer le formulaire papier exigé par tel établissement.

Par contre, une nouvelle pratique va rester : utiliser Xournal pour remplir et signer un PDF. Voir aussi, son successeur, Xournal++ (C -> C++), mais que je trouve moins pratique.

Votre serviteur est un maximizer, et comme tout bon maximizer dans de pareilles situations, il commence toujours par se remettre à jour sur l’état de l’art.

Quoi ? Maximizer ? Quésaco ? Commençons donc par cette notion.

Maximizing / Satisficing

Herbert Simon, économiste et sociologue étasunien, a travaillé sur le processus de décision et la rationalité individuelle. En 1956, Herbert fait la distinction entre les personnes maximizer et satisficer.

Prise de décision

Le maximizer a tendance à investir son temps à évaluer toutes les options possibles avant de prendre LA meilleure solution.

Le satisficer se contente souvent d’une solution qui convienne. D’ailleurs, dans les sondages, le satisficer a tendance à cocher la première case qui peut correspondre (sans forcément lire les suivantes), à cocher la case « Ne sait pas » ou une case au hasard pour ne pas s’éterniser. Quand vient la réponse libre, le satisficer rédige généralement une courte phrase. Le satisficer est aussi plus enclin à abandonner un questionnaire trop long.

Bilan de la décision

Le maximizer n’a pas toujours le temps nécessaire pour bien analyser toutes les options possibles, et se retrouve souvent noyé par le nombre important de combinaisons. Par conséquent, le maximizer considère souvent que sa décision n’est pas optimale et ressent du regret, ce qui le pousse à être d’autant plus vigilant pour les prochaines décisions.

Par contre, le satisficer se sent bien souvent satisfait de sa décision, même quand il sait que sa décision n’est pas la plus optimale. Ainsi, il passe davantage de temps à ses loisirs au lieu de chercher/comparer les différentes options.

Double facettes

On peut être maximizer dans certains domaines et satisficer dans d’autres. Par exemple, ma moitié s’intéressant peu à la technique, elle est satisficer dans ce domaine. Par contre, c’est l’inverse concernant le choix d’un bon resto et des vacances. Nous sommes complémentaires, car moi, je suis satisficer sur le choix du resto, du menu…

Et toi ?

Tu te reconnais plutôt maximizer ou satisficer ?

Penses-tu que les fans des produits Apple sont plutôt de type satisficers ? (troll)

Imprimantes

Votre serviteur partage ici son étude et ses réflexions sur les différents types d’imprimantes, en espérant que cela puisse vous permettre d’y voir plus clair dans les récentes évolutions des nouvelles technologies d’impression et des nouveaux modèles. Et qui sait, ce journal pourrait être utilisé comme guide d’achat…

Avant

C’était simple, il y avait :

les matricielles qui faisaient du bruit, pas chères mais dépassées ;

les jet d’encre, pas chères, vendues avec du papier pour impression photo, mais le renouvellement des cartouches valaient le prix de l’imprimante ;

les laser, chères, mais plus rentables au bout de quelques milliers d’impressions.

Aujourd’hui

C’est devenu complexe :

il y a toujours des matricielles, et ce ne sont plus les moins chères ;

les jet d’encre à cartouche, toujours pas chère et ses cartouches toujours chères ;

les jet d’encre à réservoir (tank), plus chères, mais avec des bouteilles d’encre pas chères ;

les jet d’encre hybrides réservoir (monochrome) / cartouche (couleur) ;

les laser monochromes proche des prix des jet d’encre ;

les laser couleurs pas tellement plus chères ;

les LED qui en théorie sont moins chères que les lasers mais en pratique c’est l’inverse.

Les besoins de la famille

Pour éviter de s’y perdre, limitons notre périmètre.

Les deux parents en télétravail et un enfant en primaire veulent :

une imprimante pour une durée de vie de plus de 5 ans, idéalement pour une dizaine d’années ;

compatible GNU/Linux/CUPS ;

le recto/verso automatique, car on se trompe trop souvent à retourner les pages dans le bon sens ;

la connectivité Ethernet et Wifi, car nous avons maintenant plusieurs ordis, mais aussi des téléphones/tablettes/… ;

pas trop encombrante, car notre petit logement n’est pas bien grand ;

pas trop bruyante ;

couleur, et éventuellement impression photo pour le plaisir des grands parents ;

quelques milliers d’impressions par an (essentiellement du noir & blanc)

impression au format A4, éventuellement impression sur tee-shirt

nous prenons l’habitude de scanner avec le smartphone, donc plus besoin de scanner, ni de chargeur de documents (pas besoin d’une multifonction)

Avec ces critères, nous avons de nombreux modèles d’imprimantes à moins de 500 €. Donc, pas besoin de dépenser davantage. Limitons notre périmètre à cette gamme de prix.

Généralités

La technologie jet d’encre est plus précise que la laser, la qualité photo est aussi plus abordable qu’avec la techno laser, et permet d’imprimer au plus près des bords de la feuille.

Néanmoins, la jet d’encre a tendance à ne plus imprimer après plusieurs semaines sans utilisation. Le contraire de la techno laser, car son encre (la poudre du toner) n’est pas liquide, donc ne sèche pas. De plus, la laser imprime bien plus rapidement. Par contre, la laser est généralement plus volumineuse, plus lourde et plus bruyante.

La technologie LED remplace le laser par une barrette de LEDs. Tout comme le laser, l’imprimante chauffe l’encre (poudre) qui est projetée sur la feuille. Selon la zone du toner à chauffer, l’imprimante active différentes LEDs. La techno LED n’a donc plus besoin de déplacer miroirs et lentilles pour focaliser le rayon chauffant sur le toner.

L’imprimante LED est donc la successeuse du laser, comme était l’écran plat par rapport au tube cathodique, ou le SSD par rapport au HDD*.

* Il y a une dizaine d’années, n’avions-nous pas prédit la disparition du HDD au profit du SSD ?

En théorie, l’imprimante LED est :

plus fiable (moins de pièces mécaniques) ;

plus compacte (pas besoin d’espace pour le mouvementent des miroirs et lentilles) ;

moins chère à produire (mais en pratique, le prix de vente est actuellement supérieur à celui des laser).

Techno Jet d’encre Laser LED Résolution Bonne Moyenne Moyenne Qualité photo Quelquefois Non Non Bruit Peu bruyante Bruyante Un peu moins bruyante Pages/minute Une petite dizaine Plusieurs dizaines Plusieurs dizaines Fiabilité L’encre peut sécher Déplacement mécanique Peu de pièces mécaniques Prix monochrome 100 € et + 133 € et + Prix couleur 100 € et + 215 € et + 230 € et +

Pour cette étude, votre serviteur s’est limité au catalogue d’une seule boutique : LDLC (j’ai du mal avec les sites Darty, Fnac, Boulanger, CDiscount… et je n’ai plus le réflexe des comparateurs de prix… et puis j'évite les sites web qui me prennent pour un bot et exigent google.com/recaptcha). De plus, j’apprécie les avis sur le site LDLC qui expliquent, quelquefois, comment obtenir la compatibilité avec GNU/Linux/CUPS. Par conséquent, les prix de ce journal ne reflètent certainement pas les meilleures offres, ni les prix soldés.

Au niveau des prix, nous avons maintenant des jet d’encre haut de gamme pour les professionnels qui surpassent les laser dans certains domaines. Et nous avons l’inverse aussi : des laser à 100 € qui concurrencent les jets d’encre d’entrée de gamme.

Jet d’encre avec des cartouches de petite capacité

C’est le modèle économique du vendeur de rasoirs et des lames de rasoirs. Mais, en plus vicieux, car avec de l’électronique on peut programmer l’obsolescence, comme, par exemple, empêcher d’imprimer plus de XXX pages avec une cartouche…

Ce sont les imprimantes qui offrent les prix les plus bas, mais il faut les fuir, du moins dans deux cas :

Impression d’une centaine de pages par mois => achat/remplacement de nombreuses cartouches par an ; Pas d’impression pendant des semaines => encre sèche => déboucher ou acheter une nouvelle cartouche.

Il existe plusieurs méthodes pour réparer une cartouche bouchée, ne les jetez pas ! Mais le mieux et d’éviter que l’encre ne sèche : ranger ses cartouches dans des boîtes hermétiques, ou de positionner du ruban adhésif (scotch) sur les buses. C’est une rigueur à mettre en place après chaque utilisation de son imprimante, ou avant les périodes prévues sans impression (vacances).

Pour baisser le coût d’impression, l’astuce est de remplir la cartouche vide avec une bouteille d’encre compatible. Souvent une combinaison de touches sur l’imprimante est nécessaire pour réinitialiser le compteur de pages, sinon l’imprimante risque de refuser d’imprimer davantage de pages.

Perso, je n’ai pas envie de m’embêter à prendre soin des cartouches (nettoyage/rangement), ni de devoir trafiquer les cartouches, ou à tester des cartouches d’autres marques, ni de cautionner un système ou l’utilisateur est un pigeon qui paye les cartouches plus chères que l’imprimante.

Pour couronner le tout, ces imprimantes sont souvent vendues avec très peu d’encre dans ses cartouches pour permettre au jeune acquéreur de prendre l’habitude de repasser à la caisse

Jet d’encre avec des cartouches de grande capacité

Ce sont des imprimantes à destination des entreprises avec de grosses cartouches permettant d’imprimer des milliers de pages, en concurrence avec les imprimantes laser.

Jet d’encre avec réservoir

En anglais, la supertank printer.

Ici la cartouche est remplacée par une tête d’impression et un réservoir que l’on remplit à l’aide d’un mini bidon d’encre beaucoup moins cher que les cartouches (pas besoin d’électronique).

Ces imprimantes sont en concurrence frontale avec celles qui proposent des cartouches de grande capacité (section précédente). Mais elles concurrencent aussi les laser, car elles offrent une meilleure résolution d’impression pour un coût par page le plus faible.

Contrairement aux imprimantes jet d’encre premier prix, ces supertank sont souvent vendues avec suffisamment d’encre pour imprimer plus de 10 000 pages ! Pour quelques dizaines d’euros supplémentaires, certains constructeurs proposent de livrer les bouteilles d’encre (recharges) pendant les 2 premières années, preuve que la vente d’encre n’est plus la vache à lait.

La plupart de grands fabricants s’y sont mis :

Epson avec ses EcoTank

Canon avec ses Megatank

HP avec ses Smart Tank

Brother avec ses INKvestment Tank

La tête d’impression peut être fixe (Epson) ou amovible (Canon). En théorie, une imprimante avec une tête d’impression fixe de bonne qualité est moins coûteuse qu’avec une tête amovible de même qualité. Mais en revanche, une tête amovible permet de la nettoyer ou de la remplacer (et de conserver plus longtemps son imprimante). Dans la pratique, la tête amovible coûte cher et les utilisateurs ont tendance à racheter une imprimante.

Même si les constructeurs affirment que l’encre ne sèche pas, car le réservoir et la tuyauterie est bien hermétique, dans la pratique, il arrive quand même que l’encre sèche. 1

Le premier prix, avec nos critères, est l'Epson EcoTank ET-2710 à 220 €, contenant de l’encre pour 12 000 pages. Pour recharger les 4 réservoirs, les 4 bouteilles coûtent 52 € (total 260 ml) et permettent d’imprimer un total de 23 000 pages. Prévoir un emplacement de 37‎ cm x 35 cm pour une hauteur de 18 cm (4 kg).

EDIT : l’EcoTank ET-2710 est à 170 € en Belgique

Jet d’encre hybride réservoir/cartouche

Quelques imprimantes jet d’encre ont un réservoir pour le monochrome et une (ou des) cartouche(s) pour la couleur. Je ne vois pas l’intérêt pour l’utilisateur : c’est de l’arnaque !

Laser monochrome

C’est fou, les premiers prix dans les 100 €, avec recto-verso, Wi-Fi, Ethernet ! Cette HP LaserJet Pro M118dw est à 133 €. Différentes marques proposent des toners compatibles, dont la HP LaserJet 32A à 102 € prévue pour imprimer 23 000 pages.

Et ces imprimantes laser ne sont pas tellement plus volumineuses que les imprimantes jet d’encre. Pour cette imprimante premier prix, prévoir un emplacement de 37 cm x 41 cm pour une hauteur de 22 cm (7 kg).

Néanmoins, l’imprimante laser est plus bruyante que la jet d’encre.

Laser couleur

C’est fou, le premier prix, à peine au-dessus des 200 €, la Canon i-SENSYS LBP623Cdw à 215 € avec recto-verso, Wi-Fi et Ethernet ! Le remplacement des 4 toners coûte 304 € (12 400 pages) ce qui est raisonnable pour une laser.

Par contre, c’est plus volumineux et plus lourd que la laser monochrome, car elle intègre 4 toners et les pièces mécaniques des faisceaux laser. Cette imprimante nécessite un espace libre de 43 cm x 41 cm pour une hauteur de 29 cm (15 kg). Mon logement étant limité, c’est un critère sensible.

Pour rappel, le bruit est plus important que celui de la technologie jet d’encre.

LED couleur

Le successeur du laser !

Le premier prix, la Oki C332dnw à 230 €. Mais les toners pour les imprimantes Oki sont chères, car Oki semble avoir le monopôle sur les toners de ses imprimantes. Le remplacement des 4 toners coûte 520 € (12 500 pages). On retrouve un modèle économique proche des jet d’encre avec cartouches propriétaires. /o\

Attention aussi à l’encombrement qui ici est plus important que notre laser couleur premier prix : nous avons besoin d’un emplacement de 41 cm x 50 cm, pour une hauteur de 24 cm (22 kg).

Qui a dit que la techno LED permettait d’avoir une imprimante moins chère, plus compacte et plus légère que le laser ?

Euh… c’est moi, en théorie… bon, cela ne semble pas être encore le cas, peut-être dans 10 ans…

Coût à la page

Nous prévoyons d’imprimer dans les 2000 ou 3000 pages/an.

Avec une imprimante supertank, nous devrions tenir plusieurs années avant l’achat de bouteilles d’encre. Puis l’achat des 4 bouteilles pour 50 € permet d’imprimer 20 000 pages.

Le toner d’une laser est, en général, prévu pour 3000 pages, donc nous prévoyions l’achat d’environ un toner/an, soit un budget d’une cinquantaine d’euros par an.

Au bout de 10 ans :

environ 50 € de bouteilles avec une supertank ;

environ 500 € de toners avec une laser.

Consommation électrique

L'imprimante laser consomme davantage d’électricité, car elle chauffe la poudre avec le laser. Mais la consommation électrique d’une laser dure moins longtemps, car elle imprime deux à quatre fois plus rapidement que la jet d’encre (pour imprimer une centaine de pages, la laser fonctionne quelques minutes, et la jet d'encre une dizaine de minutes).

De toutes façons, ce n’est pas la consommation électrique de l’impression qui compte, mais la consommation en veille, car l’appareil est en veille 99 % du temps. C’est la raison pour laquelle je compte mettre l’imprimante sous tension uniquement en cas de besoin.

Conclusion

Résumons nos imprimantes premier prix avec les critères recto-verso, Wi-Fi et Ethernet :

Supertank couleur Laser monochrome Laser couleur Prix (pages) 220 € (12 000) 133 € 215 € Recharge (pages) 50 € (23 000) 100 € (23 000) 300 € (12 000) Marque Epson HP Canon Gamme EcoTank LaserJet Pro i-SENSYS Modèle ET-2710 M118dw LBP623Cdw Surface 37‎ cm x 35 cm 37 cm x 41 cm 43 cm x 41 cm Hauteur 18 cm 22 cm 29 cm Masse 4 kg 7 kg 15 kg

L’Epson EcoTank me tente bien. En plus, elle intègre un scanner (c’est une multifonction). Mais, la tête d’impression risque de se boucher si ma famille n’imprime pas régulièrement… Au prix de l’encre, et pour éviter de boucher les buses, nous risquons d’imprimer très souvent, donc d’être moins écolo, et par conséquent de participer à l’usure prématurée de notre planète ! /o\

Il me reste à chercher des tests (review), lire les commentaires sur les forums, vérifier la compatibilité GNU/Linux/CUPS, comparer les prix entre les boutiques, revérifier les autres marques, et les autres supertank, laser et LED afin d’être vraiment sûr de ne pas regretter mon achat.

Ah… la vie d’un maximizer n’est pas de tout repos !