Journal Trois étapes faciles pour obtenir une coche verte sur Mastodon

Elon a quelques difficultés avec sa coche bleue. De nombreuses personnes ont ainsi pu se faire passer pour d’autres sur Twitter. On peut en rire et s’en moquer. Mais qu’en est-il sur les alternatives libres à Twitter ? Mastodon fait-il mieux ? Je vous propose la traduction d’un article sur le sujet de Seth Kenlon initialement paru sur opensource.com. La traduction n’est pas garantie sans erreur. L’ensemble des images sont de Seth Kenlon et diffusées sous licence CC-By-SA 4.0.

Si vous quittez Twitter, vous désirez peut-être un moyen de garantir à vos abonnés que, sur Mastodon, vous êtes bien celui que vous prétendez être. Si l'on ne cherche pas à attester de la véritable identité de quelqu'un en ligne, il est facile de prouver sur Mastodon que vous avez déjà votre propre site Web. Cela nécessite des compétences de base du langage HTML, donc si vous ne gérez pas votre propre site web, envoyez plutôt cet article à votre responsable web.

Obtenir le code de vérification

Connectez-vous à votre compte Mastodon et cliquez sur le lien Edit Profile sous votre identifiant Mastodon.

Dans l'écran Edit Profile qui s'affiche, faites défiler la page jusqu'à la section Verification. Cette section contient un code de vérification spécial. Copiez ce code de vérification dans votre presse-papiers.

Collez le code de vérification sur votre site web

Pour garantir que c’est la même personne qui gère votre compte Mastodon et qui gère également votre site web, vous devez coller le code de vérification sur votre site web.

Le code de vérification que vous a fourni votre page de profil Mastodon n'est qu'un lien hypertexte lié au texte « Mastodon » renvoyant vers votre page de profil. « Mastodon » est sans doute le texte le plus évident pour renvoyer vers un profil Mastodon, mais c'est un choix tout à fait arbitraire. Ce qui compte vraiment, c'est qu'apparaisse sur une page d'un site web que vous contrôlez, un lien vers votre page de profil, avec l'attribut rel="me" . Le texte du lien n'a pas vraiment d'importance.

Vous pouvez créer une page dédiée spécialement à la vérification par exemple avec le code suivant :

<head> <title>My website</title> </head> <body> <a rel="me" href="https://mastodon.example.com/@tux">Mastodon</a> </body>

Vous n'êtes cependant pas obligé de créer une page entière pour votre vérification. Vous pouvez simplement coller le lien de vérification dans un pied de page de votre site, ou quelque part sur la page d'index.

Ajouter l'URL de vérification à Mastodon

Une fois que votre page est en ligne, copiez son URL. Par exemple, l'exemple de page que j'ai créé se trouve à l'adresse suivante: http://myexamplewebsite.tk/index.html.

Dans votre navigateur, retournez à l'écran Edit Profile de Mastodon. Localisez la section Profile Metadata, tapez Website dans le champ Label, puis collez l'URL de votre post de vérification dans le champ Content.

Cliquez sur le bouton Save changes et revenez à la page de votre profil pour voir votre nouveau statut vérifié.

Sur certaines instances Mastodon, la vérification semble pouvoir prendre une heure ou plus, mais sur deux des trois serveurs que j'ai testés, la coche verte est apparue immédiatement après la sauvegarde.

Identité attestée sur Mastodon

Une coche verte sur Mastodon indique que la personne qui contrôle votre compte Mastodon contrôle également votre site web. Si des personnes dans votre entourage connaissent votre site web et savent qu'il est le vôtre, le fait que vous avez pu établir un lien vers votre profil Mastodon prouve que vous contrôlez les deux plateformes. En fin de compte, peut-on espérer une meilleure attestation de son identité sur Internet ?

La coche bleue peut sembler plus officielle, mais une telle identification est conçue pour être artificiellement rare et n’est pourtant qu’une preuve très d'identité superficielle. Mastodon le reconnaît et propose une option d’attestation pour chaque utilisateur. Avec juste un site web et un compte Mastodon, vous pouvez vous auto-attester auprès de vos followers, démontrant ainsi que c’est la même personne (vous) qui publie du contenu en ligne et qui est active sur Mastodon.