Journal Sites : mentions légales, RGPD, bonnes adresses et rappel

Au cas où, ces quelques liens pour les webmestres, celles et ceux qui conçoivent ou maintiennent des sites (et mêmes les autres d’ailleurs) et toutes les personnes qui manipulent des données.

En provenance de Bercy Infos, donc :

Sinon, rappel de M. Cédric O sur les fichiers strictement personnels et le RGPD (en résumé, ils sont hors du cadre). C’est une brève de Next-Inpact.

Il se trouve que la lettre de diffusion de Bercy Infos que j’ai reçue aujourd’hui porte sur les mentions légales des sites (faut que je vérifie les miens, soit dit en passant), et que la brève de Next-Inpact est d’aujourd’hui. Voilà pourquoi je vous inflige ce journal maintenant. J’ai pensé que tout mettre ensemble pouvait être utile.

PS : en complément, rapport du CNUM sur lʼaccessibilité.

PPS : pour les sites pro ou personnels, plus complet que le premier cité. Merci devnewton pour son complément.