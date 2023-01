wallabag.it a 6 ans

Pour mémoire, wallabag est une application open source qui sauvegarde des articles et vous permet de les lire plus tard.

Voici le billet traditionnel pour faire le bilan de l'année écoulée sur le service en ligne wallabag.it, lancé en décembre 2016.

En parallèle de cette activité (en micro entrepreneur), je suis salarié à 80% en tant que développeur web. Donc wallabag.it n'est pas mon activité principale et je n'y consacre pas énormément de temps. Et je ne fais aucune publicité du service. C'est uniquement le bouche-à-oreille qui fonctionne.

Pour info, j'ai démarré wallabag.it le 3 décembre 2016.

Dans cette diffusion de données, je ne vais pas forcément chercher à comprendre / étudier telle ou telle donnée, ou alors réfléchir comment améliorer mon chiffre d'affaires. L'idée est d'être transparent avec mes clients et donner des idées à celles et ceux qui souhaiteraient se lancer.

Je ne vais pas non plus refaire l'historique du changement d'offres, tout cela se trouve dans les liens liés. Toutes les données sont en seconde partie de dépêche.

En l'état actuel des choses, aujourd'hui voici les offres disponibles :

* 3 mois pour 3 €

* 1 an pour 9 €

* 1 an pour 25 € (abonnement de soutien)

Nombre de factures

Une facture est un abonnement, peu importe que ça soit pour 3 mois ou 1 an, et peu importe sa valeur.

2016 : 89 (un seul mois d'activité)

2017 : 662 factures

2018 : 787 factures (+18,9%)

2019 : 959 factures (+21,9%)

2020 : 1266 (+32%)

2021 : 1526 (+20,5%)

2022 : 1531 (+0,3%)

Nombre moyen mensuel de factures :

2016 : 89 (un seul mois d'activité)

2017 : 55 factures / mois

2018 : 65 factures / mois

2019 : 79,9 factures / mois

2020 : 105,5 factures / mois

2021 : 127 factures / mois

2022 : 127 factures / mois

Chiffre d'affaires (CA)

2016 : 783 € (un seul mois d'activité)

2017 : 6093 €

2018 : 7593 € (+24,6%)

2019 : 9481 € (+24,9%)

2020 : 12922 € (+36,3%)

2021 : 15460 € (+21,5%)

2022 : 15735 € (+1,8%)

CA mensuel moyen :

2016 : 783 € (un seul mois d'activité)

2017 : 507 €

2018 : 632 €

2019 : 790 €

2020 : 1076 €

2021 : 1288 €

2022 : 1311 €

Abonnement moyen (en moyenne, combien un client paie pour s'abonner) :

2016 : 8,80 €

2017 : 9,19 €

2018 : 9,54 €

2019 : 9,83 €

2020 : 10,20 €

2021 : 10,09 €

2022 : 10,23 €

Type d'abonnements

2017 : 342 abonnements à 9 € (+145 à 12 €, prix au départ de l'abonnement), 32 abonnements à 25 € et 80 abonnements à 3 €

2018 : 532 abonnements à 9 €, 93 abonnements à 25 € et 161 abonnements à 3 €

2019 : 668 abonnements à 9 €, 118 abonnements à 25 € et 173 abonnements à 3 €

2020 : 853 abonnements à 9 €, 173 abonnements à 25 € et 240 abonnements à 3 €

2021 : 1084 abonnements à 9 €, 199 abonnements à 25 € et 243 abonnements à 3 €

2022 : 1098 abonnements à 9 €, 207 abonnements à 25 € et 226 abonnements à 3 €

Sur cette partie, c'est compliqué d'avoir des choses très détaillées surtout pour 2017, car j'ai tenté plusieurs choses (changement d'abonnements), il y a aussi eu une offre "Anniversaire" etc.

Dépenses

En 2022, j'ai dépensé pour 1510 € de frais (hébergement, nom de domaine, prestation admin sys, etc.), soit 126€ en moyenne par mois.



J'ai payé 1097 € de commissions pour PayPal et PayPlug, mes prestataires de paiement en ligne.



J'ai également payé environ 3725 € de cotisations sociales.

Résultat net

2017 : 3130 €

2018 : 3454 €

2019 : 4823 €

2020 : 6591 €

2021 : 9034 €

2022 : 9401 €

Conclusion

Habituellement, je me fixais un objectif de +20%. En début d'année 2021, j'ai voulu être raisonnable en restant ambitieux. J'étais parti sur +10%.

Pour la toute première fois depuis la création du service, l'objectif n'est pas atteint (+1,8%). J'évoquais en conclusion l'an dernier des "premiers signes de fatigue pour ce projet". En effet, ça semble s'essouffler mais absolument rien de catastrophique.

Pour l'année prochaine, tentons de redresser la barre et visons 5% de hausse. Je vais voir comment je peux faire pour améliorer ça. J'ai quelques idées en tête, on verra si le temps disponible me permet d'avancer au mieux.

En tout cas, je tiens à remercier l'ensemble des utilisateurs/trices de ce beau projet. Et énorme merci à l'équipe derrière le projet open source !

