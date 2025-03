Journal Clavier une main

Cher journal,

Je suis du genre à m'engouffrer tête baissée dans les dernières mode geek qui ne trouvent jamais leur public, un peu comme dans le nom des gens.

Alors bien sûr il y a une quinzaine d'années (ouch) je me suis lancé dans le bépo après avoir tenté le dvorak-fr suite à la lecture de la bd..

Bon, je ne suis pas beaucoup plus rapide au clavier aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus confortable. J'ai surtout gagné le privilège d'être complètement dépendant des claviers typematrix … qui ne sont plus produits depuis cette année !

Le problème avec bépo c'est qu'il est prévu pour taper à deux mains. Impossible de toucher la souris, et j'ai gardé cette (mauvaise vraiment ?) habitude d'utiliser ma souris encore.

Par conséquent, l'obligation d'avoir les deux mains sur le clavier pour taper des trucs est encore plus pénible avec un clavier bépo-typematrix (va faire Ctrl-C Ctrl-V avec la main gauche tien).

Alors certains me diront ouiMéMoiAvecVim gnagnagna je garde TOUJOURS mes mains sur le clavier, je comprend pas que les autres utilisent une souris gnagnagna.

On a le droit à un certain confort et à la modernité merde !

Bref, le fait de devoir taper à deux mains semble une obligation, on se sent comme menotté à son clavier.

J'ai cherché un peu sur le web s'il existaient des dispositions ou des claviers conçu pour taper à une seule main mais je n'ai rien trouvé de vraiment probant.

La plupart des «clavier une main» sont en fait des pad (en disposition ortholineaire par contre) pour entrer des chiffres ou pour avoir les raccourcis pour les jeux vidéos.

Allez, dites moi que Carver dans demain ne meurt jamais sais vraiment taper à une main !

Suis-je le seul à avoir été marqué par la prouesse de l'acteur à pouvoir taper rapidement au clavier … à une main ? Puisque l'autre tient le clavier !