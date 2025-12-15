Journal Grammalecte v2.3

Bonjour à tous,
Après de longues années de silence, voici une nouvelle version de Grammalecte, le correcteur grammatical et orthotypographique. L’extension pour LibreOffice et la CLI sont disponibles sur le site web.
Les extensions pour Firefox et Thunderbird ont été téléversées sur les sites d’addons de Mozilla et devraient être disponibles sous 24 h, à moins que la revue de code ne trouve quelque chose à redire, auquel cas même Dieu ne sait pas quand ça arrivera.
Journal des modifications
- Nouvelles règles de contrôle.
- Suppression de faux positifs.
- Quelques bugs supprimés.
- [Thésaurus] Mise à jour (Merci à Algoo) + régularisation de nombreuses entrées.
- [Firefox/Thunderbird] Ajout du thésaurus de LibreOffice dans la WebExtension.
- [CLI] Thésaurus consultable depuis la CLI.
- [Conjugueur] Corrections concernant les participes passés.
- [Dictionnaire] Mise à jour (v7.7), et contrôle strict sur les entrées (de nombreuses erreurs d’étiquetage corrigées).
- [Graphspell] Amélioration du moteur de suggestions (plus rapide, plus précis).
- [Graphspell] Nouvelles suggestions ad hoc.
- [LibreOffice] Formateur de texte: peut dorénavant agir sur une sélection de texte (Merci à Jean-Marc Zambon).
- [LibreOffice] Ajustement de la couleur de l’UI pour être lisible pour ceux qui utilisent un thème sombre.
- [LibreOffice] Correction: normalisation des URL de l’import/export des fichiers.
- [LibreOffice] Bug corrigé concernant la fermeture et la relance de l’éditeur lexical.
- [Serveur] Mise à jour vers Bottle.py v0.13.4.
- [Build] Meilleur contrôle des entrées du dictionnaire Hunspell.
- [Build] Suppression de la dépendance à distutils (pour conformité avec les dernières versions de Python).
À propos du Thésaurus
Le thésaurus proposé dans l’extension pour Firefox/Thunderbird, ainsi que dans la CLI, est le même que celui de LibreOffice. Hélas, ce dictionnaire est loin d’être parfait et nécessiterait d’être nettoyé et complété de manière méthodique. Tâche colossale qui a été commencée, mais est très loin d’être achevée. Je n’aurais probablement pas ajouté cette fonctionnalité si elle n’avait pas été demandée, car je juge le contenu trop peu fiable. Alors j’espère que rendre le thésaurus plus visible incitera les contributeurs à l’améliorer…
Avenir de Grammalecte
Je ne me suis plus occupé de Grammalecte pendant des années, excepté ponctuellement. Et il est plus que temps que le projet reprenne sa route. C’est pourquoi j’ai accepté de passer le flambeau à Algoo, une société spécialisée dans les logiciels libres, lorsque son directeur m’en a fait la proposition.
Je me suis efforcé de finaliser une nouvelle version ces derniers mois, afin de régler certains détails qui me tenaient à cœur. Ce sera, selon toute vraisemblance, la dernière version que je publierai. Je passerai bientôt les clés du projet à Algoo.
D’autres annonces de leur part devraient suivre prochainement.
Bon courage et bon vent à eux. Ils en auront besoin. Le travail qui reste à faire reste titanesque.
Je tiens à remercier tous les contributeurs qui ont participé directement ou indirectement à ce projet. Tout s’est révélé d’une manière ou d’une autre utile et a contribué à l’amélioration du produit final. Je présente également mes excuses pour tous les messages auxquels je n’ai pas répondu après ma “disparition” subite. Enfin, bon vent à tous.
# merci
Posté par bobble bubble . Évalué à 10 (+26/-0).
Bravo pour tout le travail accompli, grammalecte est installé par défaut dans mon administration, bon vent à ce projet, et à toi dans tes nouvelles occupations
# Reconnaissance
Posté par coquecignux . Évalué à 10 (+22/-0).
Bonjour,
je tiens à vous témoigner ici de toute ma gratitude pour avoir créé Grammalecte, l'avoir maintenu et préservé de la disparition.
# Ça mérite largement une dépêche pour une meilleure visibilité
Posté par Ysabeau 🧶 (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 10 (+21/-1).
Un très grand merci pour ce travail, j'ai vu au passage que la petite bricole que j'avais signalé au Bouquetin a été corrigée :-) Oui, parce qu'aussitôt l'info lue, aussitôt l'extension installée, aussitôt essayée. Je dois dire que, dans mon travail d'epubisation de documents pas toujours très bien numérisés et reconnus par l'OCR, j'ai eu de très heureuses surprises de Grammalecte.
Et ça mériterait très largement d'être passé en dépêche parce que l'information et la forme du journal le valent bien. Par ailleurs, j'invite fortement Algoo à venir nous parler du passage de flambeau ici (en dépêche).
Je n’ai aucun avis sur systemd
[^] # Re: Ça mérite largement une dépêche pour une meilleure visibilité
Posté par Olivier . Évalué à 10 (+13/-0).
Ce n’est pas nécessaire.
Algoo va publier des annonces le moment venu.
Si j’ai le temps, je publierai une dépêche sur le fonctionnement interne de Grammalecte. Ça servira de point de départ pour les nouveaux mainteneurs. Je m’efforcerai d’être exhaustif.
Les deux anciennes dépêches sont obsolètes sur bien des points.
Si c’est le cas, c’est parce qu’un utilisateur qui faisait beaucoup de numérisations m’a rapporté de nombreuses erreurs à signaler. Sans lui, il n’y aurait pas eu une section entière de Grammalecte dédiée à cette tâche. Signaler les erreurs ou les oublis est toujours utile, même si on ne fait pas les corrections immédiatement. Vous pourrez faire de même à l’avenir.
# C'est Noël avant l'heure
Posté par Benoît Sibaud (site web personnel) . Évalué à 10 (+11/-0).
Merci pour tout le boulot effectué, et bravo pour la gestion de l'après. Et merci Algoo.
# Bravo Olivier pour cette nouvelle version !
Posté par LeBouquetin (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 10 (+24/-1).
Comme indiqué dans le journal, nous allons reprendre le projet et pour cela il va y avoir du pain sur la planche.
Comme discuté par ailleurs, il y a les aspects purement techniques — pas d'inquiétude de mon côté de ce point de vue ; mais il y a aussi les aspects « produit » et langue française à reprendre ; et peut-être l'aspect communautaire à réamorcer.
Nous allons communiquer officiellement début janvier sur la reprise du projet — plan d'action, roadmap et probable campagne de financement participatif (pour laquelle nous solliciterons les contributions individuelles mais aussi et surtout institutionnelles).
En tout cas, sacré boulot Olivier pour cette nouvelle version (et pour les précédentes) - je ne m'attendais pas à un contenu aussi riche. Ça n'a pas dû être de tout repo de reprendre le projet après sa phase de sommeil … et merci pour toutes les explications que tu m'as données en privé.
#tracim pour la collaboration d'équipe __ #galae pour la messagerie email __ dirigeant @ algoo
[^] # Re: Bravo Olivier pour cette nouvelle version !
Posté par ploum (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 10 (+13/-0).
Ça fait vraiment plaisir de :
Voir qu’Olivier va bien et, après son travail incroyable, trouve encore l’énergie de faire une transmission de projet dans les règles de l’art.
De voir une réelle motivation pour reprendre le projet.
Bref, longues vies à vous et à Grammalecte!
Mes livres CC By-SA : https://ploum.net/livres.html
# Avec uBlock Origin, l'extension la plus utile
Posté par adis . Évalué à 10 (+13/-0). Dernière modification le 16 décembre 2025 à 09:21.
J'installe partout deux extension : uBlock Origin et Grammalecte.
Il faudrait que l'état finance Grammalecte pour son rôle de sauvegarde de la langue française.
[^] # Re: Avec uBlock Origin, l'extension la plus utile
Posté par merinos . Évalué à 1 (+0/-0).
bien d'accord au sujet de Grammalecte.
mais, pour uBlock Origin et un blocage des réclames mainstream sur le petit panda, c'est superflu: https://www.firefox.com/fr/features/adblocker/
# LSP
Posté par François Chaix (Mastodon) . Évalué à 7 (+6/-0).
J'ai un peu cherché, mais à part un plugin vim un peu daté, il n'y a pas à ma connaissance d'intégration poussée de Grammalecte dans un éditeur de texte puissant tel que vim.
Le site dit ceci :
Or, un tel système existe, avec le protocole LSP ! On ferait d'une pierre plein de coup, s'intégrant mieux qu'un plugin dans emacs, neovim, sublime-text, vscode, et j'en passe :)
Peut-être ai-je mal cherché, auquel cas, veuillez excuser mon message hors sujet ^
Je vois bien une section "CLI & Serveur" sur le site, avec un zip à télécharger, mais je ne trouve pas vraiment de doc sur ce que c'est que ce serveur, à quoi il peut servir.
Bon, en tout cas, merci pour ce bijou, pour cette reprise, et tous ces futurs développements :)
[^] # Re: LSP
Posté par Olivier . Évalué à 10 (+8/-0).
Je ne me suis jamais occupé moi-même des interfaces avec les éditeurs de texte. Je n’ai écrit que celles pour LibreOffice et Firefox/Thunderbird/Chrome. Tout le reste est le fruit de contributeurs externes.
À l’époque, on m’avait demandé de publier un serveur pour fournir de la correction grammaticale à toutes sortes d’outils. Mais je crois qu’il a finalement été peu utilisé, voire pas du tout. De mémoire, ceux qui faisaient des plug-ins trouvaient la CLI plus utile.
Conséquemment, le serveur a été peu développé.
La CLI m’est également très utile, car elle me sert pour tester Grammalecte sans avoir à lancer de logiciel externe. Elle contient des commandes permettant de consulter les dictionnaires et des fonctions de débogage.
J’ai arrêté Grammalecte en 2022. Je n’ai jamais entendu parler du protocole LSP. Je suis content d’apprendre que ça existe. Voilà qui simplifiera la vie des repreneurs.
[^] # Re: LSP
Posté par LeBouquetin (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 3 (+2/-1).
Je ne connaissais pas LSP. Est-ce un protocole largement utilisé ? Si je regarde le repo github de LanguageTool et plus précisément celui de languagetool-languageserver, visiblement le support de LSP n'a pas bougé depuis 4 ans.
Quelqu'un ici aurait un retour d'expérience / des infos sur le sujet ?
#tracim pour la collaboration d'équipe __ #galae pour la messagerie email __ dirigeant @ algoo
[^] # Re: LSP
Posté par Toto . Évalué à 6 (+5/-0).
C'est très répandu sur les éditeurs de code.
Une liste des outils / éditeurs supportant LSP est dispo ici
https://microsoft.github.io/language-server-protocol/implementors/tools/
[^] # Re: LSP
Posté par misaflo (site web personnel) . Évalué à 5 (+4/-0). Dernière modification le 16 décembre 2025 à 13:54.
Il y a un serveur LSP pour LanguageTool de maintenu : ltex-ls-plus (contrairement à ce que peut laisser penser la description, ce n'est pas que pour Latex).
[^] # Re: LSP
Posté par barmic 🦦 . Évalué à 8 (+7/-1).
Ça ne parait pas être une très bonne idée. LSP n’est pas fait pour ça et cela ne fonctionnera pas très bien. Si tu veut corriger un fichier markdown, html, latex, csv, json, yaml, org-mod,… LSP ne pourra rien pour toi ou alors tu dois avoir un LSP qui gère tous ces formats. On a déjà des choses comme aspell ou ispell qui sont fait pour ça. Les éditeurs qui le prennent en charge font le boulot pour que ce soit utilisable avec d’autres formats comme ceux précédemment cité.
https://linuxfr.org/users/barmic/journaux/y-en-a-marre-de-ce-gros-troll
# Merci
Posté par mahikeulbody . Évalué à 6 (+4/-0).
Un grand merci pour tout le travail passé à produire cet outil d'utilité publique. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de ta vie. Merci aussi à algoo.
# Merci !
Posté par rhodan . Évalué à 8 (+8/-0).
Merci pour tout le travail effectué toutes ces années et merci d'avoir pris le temps de passer la main pour que le projet vive.
Il est installé en standard sur les centaines de postes Ubuntu que je déploie depuis des années et m'aide à lire plus de documents de collègues qui ne piquent pas les yeux. 😊
# Mille merci
Posté par xandercagexxx . Évalué à 6 (+5/-0).
Un soft bien pratique dans thunderbird (c'est là que je l'utilise le plus).
Content d'avoir de voir qu'un projet comme celui là peut reprendre vie après quelques années de calme :)
[^] # Re: Mille merci
Posté par Olivier . Évalué à 5 (+3/-0).
Bonjour,
Est-ce que vous reproduisez ce problème?
http://grammalecte.net:8080/tktview/f5e57097c3
[^] # Re: Mille merci
Posté par LeBouquetin (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 5 (+3/-0).
Je n'avais pas fait le lien avec Grammalecte ; je reproduis ce problème effectivement (j'ai commenté le ticket)
#tracim pour la collaboration d'équipe __ #galae pour la messagerie email __ dirigeant @ algoo
# vim
Posté par kordo . Évalué à 3 (+3/-0).
Il y aura aussi un grammalecte pour vim ?
# Simplement merci
Posté par Skilgannon . Évalué à 4 (+3/-0).
Simplement merci à Olivier pour avoir créé et maintenu Grammalecte et merci à l’équipe de Algoo de reprendre le flambeau.
Bonne continuation.
# Merci de La Mouette
Posté par reg_ . Évalué à 2 (+2/-0).
Bonjour Olivier et Algoo, un grand merci de La Mouette pour ce passage de flambeau, on va suivre avec attention le renouveau du projet.
Régis
Envoyer un commentaire
Suivre le flux des commentaires
Note : les commentaires appartiennent à celles et ceux qui les ont postés. Nous n’en sommes pas responsables.