Journal Grammalecte v2.3

Bonjour à tous,

Après de longues années de silence, voici une nouvelle version de Grammalecte, le correcteur grammatical et orthotypographique. L’extension pour LibreOffice et la CLI sont disponibles sur le site web.

Les extensions pour Firefox et Thunderbird ont été téléversées sur les sites d’addons de Mozilla et devraient être disponibles sous 24 h, à moins que la revue de code ne trouve quelque chose à redire, auquel cas même Dieu ne sait pas quand ça arrivera.

Journal des modifications

Nouvelles règles de contrôle.

Suppression de faux positifs.

Quelques bugs supprimés.

[Thésaurus] Mise à jour (Merci à Algoo) + régularisation de nombreuses entrées.

[Firefox/Thunderbird] Ajout du thésaurus de LibreOffice dans la WebExtension.

[CLI] Thésaurus consultable depuis la CLI.

[Conjugueur] Corrections concernant les participes passés.

[Dictionnaire] Mise à jour (v7.7), et contrôle strict sur les entrées (de nombreuses erreurs d’étiquetage corrigées).

[Graphspell] Amélioration du moteur de suggestions (plus rapide, plus précis).

[Graphspell] Nouvelles suggestions ad hoc.

[LibreOffice] Formateur de texte: peut dorénavant agir sur une sélection de texte (Merci à Jean-Marc Zambon).

[LibreOffice] Ajustement de la couleur de l’UI pour être lisible pour ceux qui utilisent un thème sombre.

[LibreOffice] Correction: normalisation des URL de l’import/export des fichiers.

[LibreOffice] Bug corrigé concernant la fermeture et la relance de l’éditeur lexical.

[Serveur] Mise à jour vers Bottle.py v0.13.4.

[Build] Meilleur contrôle des entrées du dictionnaire Hunspell.

[Build] Suppression de la dépendance à distutils (pour conformité avec les dernières versions de Python).

À propos du Thésaurus

Le thésaurus proposé dans l’extension pour Firefox/Thunderbird, ainsi que dans la CLI, est le même que celui de LibreOffice. Hélas, ce dictionnaire est loin d’être parfait et nécessiterait d’être nettoyé et complété de manière méthodique. Tâche colossale qui a été commencée, mais est très loin d’être achevée. Je n’aurais probablement pas ajouté cette fonctionnalité si elle n’avait pas été demandée, car je juge le contenu trop peu fiable. Alors j’espère que rendre le thésaurus plus visible incitera les contributeurs à l’améliorer…

Avenir de Grammalecte

Je ne me suis plus occupé de Grammalecte pendant des années, excepté ponctuellement. Et il est plus que temps que le projet reprenne sa route. C’est pourquoi j’ai accepté de passer le flambeau à Algoo, une société spécialisée dans les logiciels libres, lorsque son directeur m’en a fait la proposition.

Je me suis efforcé de finaliser une nouvelle version ces derniers mois, afin de régler certains détails qui me tenaient à cœur. Ce sera, selon toute vraisemblance, la dernière version que je publierai. Je passerai bientôt les clés du projet à Algoo.

D’autres annonces de leur part devraient suivre prochainement.

Bon courage et bon vent à eux. Ils en auront besoin. Le travail qui reste à faire reste titanesque.

Je tiens à remercier tous les contributeurs qui ont participé directement ou indirectement à ce projet. Tout s’est révélé d’une manière ou d’une autre utile et a contribué à l’amélioration du produit final. Je présente également mes excuses pour tous les messages auxquels je n’ai pas répondu après ma “disparition” subite. Enfin, bon vent à tous.