Pocket est mort, vive wallabag

Pocket était une application permettant de gérer une liste d'articles lus sur Internet. Elle a été créée en août 2007 par Nathan Weiner, puis est devenue gratuite avec option Premium en 2012. Acquis en 2017 par Mozilla, le service a annoncé le 22 mai 2025 sa fermeture prochaine. (source Wikipedia).

Ainsi, depuis le 8 juillet 2025, il n'est plus possible d'archiver ses contenus via Pocket, seul l'export de ses données est réalisable. Courant octobre, l'export sera également coupé.

Une alternative à Pocket

Depuis maintenant plus de 12 ans, une alternative à ce service privateur existe : il s'agit de wallabag. Nous avons déjà régulièrement parlé de notre projet sur LinuxFR.org.

Suite à l'annonce de la fermeture de Pocket, l'équipe de développement s'est organisée afin de proposer un import possible depuis le CSV fourni.

C'est pourquoi une version 2.6.13 est disponible depuis le 4 juin.

Mettre à jour votre instance

Depuis quelques versions, c’est relativement simple de mettre à jour votre wallabag : vous n’avez qu’à exécuter la commande make update . Si vous le souhaitez, vous trouverez plus d’informations sur le billet de blog du projet.

La suite

Dans quelques semaines, l'équipe aimerait sortir une nouvelle version importante. Outre de nouvelles fonctionnalités (comme par exemple un sélecteur de police de caractères), c'est surtout une montée de version technique nécessaire afin d'assurer la pérennité du projet.

Pour rappel, si vous ne souhaitez pas héberger votre instance de wallabag, il est possible d’utiliser le service en ligne wallabag.it.

