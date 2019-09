Création d’un serveur de fichiers sous Ubuntu

Remplacer un serveur de fichiers Windows dans un domaine, par un serveur sous GNU/Linux n’est pas simple. La documentation est souvent en anglais et on a tendance à croire que Samba peut tout faire.

Je vous présente un cas concret et fonctionnel qui permet de faire un serveur Samba, membre d’un domaine sous Microsoft Active Directory. Grâce aux ACL (Access Control List), nous aurons une gestion fine des droits sur les partages comme avec un serveur sous Windows Server avec NTFS. L’exemple est sous Ubuntu, mais transposable à d’autres distributions GNU/Linux.

Sommaire

Introduction

Je suis administrateur système en entreprise. Il y a deux ans je me suis demandé comment remplacer nos serveurs de fichiers Windows 2008r2 par du GNU/Linux. Ça mʼa pris deux ans (à temps perdu) pour trouver de la documentation et comprendre comment ce foutu truc pouvait fonctionner. Lʼéchéance de la fin du support de Windows 2008r2 arrivant rapidement, je m’y suis attelé sérieusement fin août 2019.

Nous nʼavons plus de serveur de fichiers sous Windows depuis mi‑septembre : les vingt‐cinq partages réseau sont répartis sur six machines virtuelles (VM) sous Ubuntu 18.04 (une machine virtuelle sur chaque hyperviseur de notre grappe de serveurs Proxmox VE. Les Active Directory tournent encore sous Windows, ce sera la prochaine étape.

Ma grande difficulté a été de comprendre qu’on ne pouvait pas tout faire dans Samba, notamment définir les droits dʼaccès. Pour faire un partage CIFS, il nous faut différentes couches logicielles, chacune faisant son boulot dans la plus grande tradition unixienne.

Résumé du fonctionnement

Samba

Samba va permettre au client de se connecter en exportant le partage, il va regarder si le client à le droit de se connecter (uniquement les utilisateurs authentifiés du domaine). Nous nʼallons pas définir avec Samba qui à le droit de lire ou écrire.

Les ACL

Utilisées avec le système de fichiers ext4, les ACL permettent dʼautoriser les accès aux fichiers (genre on nʼautorisera pas les commandes numériques des machines outils dans les ateliers à aller sur le partage de la comptabilité). Mais plus finement, on pourra interdire à un groupe ou une personne d’écrire dans un sous‑répertoire (exemple réel : les douanes renvoient par Internet via un programme d’exportation, des fichiers XML que nous devons conserver dix ans, les commerciaux doivent pouvoir les lire mais pas les modifier ; donc, avec les ACL, nous empêchons de modifier ce répertoire à tout le monde, sauf à lʼutilisateur avec lequel tourne ce programme d’exportation).

LVM

Pour éviter que les rigolos du marketing ne prennent trop dʼespace disque, nous voulons limiter lʼespace de stockage disponible par partage. Sous GNU/Linux, les quotas sont par utilisateur ou groupe, cʼest pratique pour les espaces de stockage personnels, mais ce nʼest pas fonctionnel dans le cadre d’un département. LVM est génial dans ce cas, on crée un volume logique (LV) par partage, et nous pouvons facilement l’agrandir si besoin. Je pense que ça doit être utilisable sur ZFS ou Btrfs (pour autant quʼon ait les ACL).

Prérequis

Les prérequis sont :

avoir un domaine avec Active Directory fonctionnel (cʼest nécessaire dans le cadre de cet article) ;

avoir des notions dʼadministration GNU/Linux : savoir ce quʼest LVM, savoir installer un GNU/Linux, connaître SSH et utiliser un éditeur en terminal ( nano est très simple), etc. ;

est très simple), etc. ; avoir des notions dʼadministration Windows (savoir ce quʼest un Active Directory, un partage réseau, connaître les droits NTFS, les droits des partages…) ;

avoir un GNU/Linux opérationnel (dans notre cas une Ubuntu serveur 18.04), qui a une adresse IP, un nom de machine qui correspond au nom quʼon lui donnera dans le domaine et qui est dans la zone DNS de votre domaine ( IN A ).

Préparation de la machine virtuelle

Donc, dans notre exemple, il nous faut une machine virtuelle sous Ubuntu 18.04 à jour, avec deux disques virtuels (le premier pour le système, le deuxième pour les partages). Bien sûr, dans ce cas, le choix dʼUbuntu est complètement arbitraire, vous pouvez le faire avec votre distribution préférée (attention, hors du monde des dérivés de Debian, les fichiers de configuration peuvent être stockés différemment).

Attention, dans le cadre de Proxmox, il nous faut du KVM et pas de conteneur LXC (car nous avons besoin des ACL, et nous ne voulons pas triturer le système de fichiers de notre hôte). Bien sûr, si vous êtes sous Proxmox, vos disques sont dans Ceph, dans du LVM, du ZFS ou dans un LUN ; si vous utilisez un disque virtuel au format QCOW2, vous allez vivre dangereusement.

Installation des logiciels d’authentification sur le domaine

Nous allons installer les logiciels nécessaires pour le bon fonctionnement de Samba dans le domaine :

realmd est un orchestrateur qui va utiliser les logiciels PAM, NSS, winbind, etc., pour communiquer avec le domaine ;

est un orchestrateur qui va utiliser les logiciels PAM, NSS, winbind, etc., pour communiquer avec le domaine ; winbind sert à faire de l’authentification sous GNU/Linux avec un Active Directory.

apt install acl realmd libnss-winbind apt install winbind

Créer lʼespace de stockage des partages

Créer la partition qui sera le support de vos partages

Pour pouvoir gérer des partages avec des espaces de stockage différents, nous allons utiliser le gestionnaire de volumes logiques LVM. Il nous faut tout dʼabord une partition pour accueillir le groupe de volumes (VG) ou les volumes logiques (LV) seront stockés. Nous pouvons la créer avec fdisk ou un autre outil, sur un disque nommé ici sdb :

fdisk /dev/sdb

Entrer n pour créer une nouvelle partition, accepter les choix par défaut. Entrer w pour enregistrer et sortir.

Créer le groupe de volumes LVM

On nomme ce groupe de volumes « samba » par commodité. On créera les volumes logiques (LV) plus tard :

vgcreate samba /dev/sdb1

Joindre la machine virtuelle au domaine

Comme un exemple est plus simple pour expliquer, nous allons dire que notre domaine est example.com. Dans ce cadre ad001.example.com est notre premier serveur Active Directory et ad002.example.com notre deuxième. Ils tournent encore sous Windows.

Installer Kerberos

apt install krb5-user

Kerberos va permettre l’authentification des utilisateurs via le domaine. Pour cela nous devons le renseigner sur notre domaine en configurant le fichier /etc/krb5.conf :

# Ajouter dans [realms], à la fin des autres entrées par exemple EXAMPLE.COM = { kdc = ad001.example.com # l’adresse de notre premier ad (serveur active directory) kdc = ad002.example.com # l’adresse de notre deuxième ad admin_server = ad001.example.com # l’AD principal default_domain = example.com # notre domaine, dans ce cas example.com } # et dans [domain_realm], à la fin .example.com = .EXAMPLE.COM example.com = EXAMPLE.COM # en bas du fichier, ajouter ce nouveau segment si vous avez des dinosaures dans votre réseau (vieux Windows, par exemple) [ login ] krb4_convert = true krb4_get_tickets = false

Installer Samba

apt install samba

Samba cʼest le cœur, nous allons le configurer comme serveur de fichiers membre du domaine example.com. Voici les modifications à faire dans le fichier /etc/samba/smb.conf , le reste on ne le touche pas, on laisse la configuration par défaut :

# Dans workgroup nous mettons le nom NetBIOS de notre domaine (sans le .com et en majuscules) workgroup = EXAMPLE # ici nous pouvons cacher des fichiers qui ne seront pas visibles par les utilisateurs (facultatif) hide files = /lost+found/ # on définit le rôle de notre serveur (dans notre cas membre d’un domaine) server role = member server # nous activons la gestion des ACL dans Samba # rajouter en dessous de map to guest = bad user nt acl support = yes inherit acls = Yes username map = /etc/samba/user.map map acl inherit = Yes map archive = no map hidden = no map read only = no map system = no store dos attributes = yes inherit permissions = Yes security = ADS realm = EXAMPLE.COM # fin de l’insertion en dessous de map to guest = bad user

Enfin, on configure Samba pour qu’il utilise les utilisateurs du domaine à l’aide de la correspondance des identifiants. Voici les modifications à faire dans /etc/samba/smb.conf :

# décommenter la ligne template shell = /bin/bash # en dessous de cette ligne rajouter ce qui suit idmap config example : schema_mode = rfc2307 idmap config example : range = 10000000 -29999999 idmap config example : default = yes idmap config example : backend = rid idmap config * : range = 20000 -29999 idmap config * : backend = tdb winbind use default domain = true

Installer un serveur de temps

apt install ntp

Dans un domaine, toutes les machines (clients ou serveurs) doivent être à la même heure, au risque de ne pas pouvoir se connecter ou accéder à des ressources. Sous GNU/Linux, nous allons utiliser le programme NTP pour être à la même heure que le domaine. Nous allons prendre comme référentiel le serveur Active Directory principal. On configure le fichier /etc/ntp.conf :

# Commenter (avec un #) les pools x.ubuntu.pool… et le pool ntp.ubuntu.com # en dessous rajouter NTPSERVERS = "ad001.example.com" # options supplémentaires pour ntpupdate (je ne sais pas pourquoi mais c’est la dans les docs) NTPOPTIONS = "-u"

On plonge la machine virtuelle dans lʼAD (Active Directory)

Cʼest équivalent à joindre un domaine sur un ordinateur sous Windows.

Nous allons redémarrer NTP et Samba pour prendre en charge nos modifications :

service ntp restart service smbd restart

Avec la commande net ads nous allons joindre la machine virtuelle au domaine.

Remplacer Administrator par l’utilisateur administrateur de votre domaine, NOMDUSERVEUR par le nom de votre serveur, example.com par le nom DNS de votre domaine. Ça va vous demander un mot de passe, vous devrez mettre le mot de passe de lʼadministrateur de votre domaine.

net ads join -S ad001 -U Administrator joined NOMDUSERVEUR to realm example.com

Vous devez voir en réponse :

Joined 'NOMDUSERVEUR' to dns domain 'EXAMPLE.COM'

Si vous voyez DNS update failed: NT_STATUS_UNSUCCESSFUL , ce nʼest pas grave, il faudra ajouter vous même le nom de la machine dans votre zone DNS.

Nous allons redémarrer winbind, vu que nous sommes dans lʼAD :

service winbind restart

Configurer NSS

Nous allons configurer le Name Service Switch, c’est un programme qui va chercher, entre autres, les infos sur les utilisateurs lors de leur connexion (habituellement /etc/passwd et /etc/group ). Dans notre cas, nous allons indiquer en premier la méthode « files » (les utilisateurs locaux) et en second winbind, qui est un programme qui va interroger le domaine Windows.

# Modifier /etc/nsswitch.conf comme ci‑dessous passwd: files winbind group: files winbind shadow: files winbind

On teste pour vérifier si tout est bon jusqu’à maintenant

realm discover -v example.com

Vérifiez que ça vous remonte les adresses IP des AD. Le résultat doit contenir :

Performing LDAP DSE lookup on: x.x.x.x ( une fois par serveur AD )

Préparation de PAM

PAM signifie Pluggable Authentication Modules. NSS va interroger lʼAD et, grâce à PAM, nous allons autoriser lʼutilisateur à se se connecter au travers de Samba. Par défaut, PAM autorise seulement les utilisateurs locaux, nous devons modifier plusieurs de ses mécanismes dʼauthentification pour quʼil accepte les utilisateurs du domaine.

Le mécanisme account

Le mécanisme account fournit une seule primitive. Il vérifie si le compte demandé est disponible : si le compte n’est pas arrivé à expiration, si lʼutilisateur est autorisé à se connecter à cette heure de la journée, etc. (dʼaprès Wikipédia).

# Modifier le fichier /etc/pam.d/common-account comme ci-dessous account [ success = 2 new_authtok_reqd = done default = ignore ] pam_unix.so account [ success = 1 new_authtok_reqd = done default = ignore ] pam_winbind.so

Après avoir enregistré, taper la commande suivante :

pam-auth-update

Répondre no .

Le mécanisme auth

Le mécanisme auth fournit deux primitives ; il assure l’authentification réelle, éventuellement en demandant et en vérifiant un mot de passe, et il définit des « certificats dʼidentité » tels que lʼappartenance à un groupe ou des « tickets » Kerberos (d’après Wikipédia).

# Modifier le fichier /etc/pam.d/common-auth comme ci‑dessous auth [ success = 2 default = ignore ] pam_unix.so nullok_secure auth [ success = 1 default = ignore ] pam_winbind.so krb5_auth krb5_ccache_type = FILE cached_login try_first_pass

Le mécanisme password

Le mécanisme password fournit une seule primitive : il permet de mettre à jour le jeton d’authentification (en général un mot de passe), soit parce qu’il a expiré, soit parce que lʼutilisateur souhaite le modifier (d’après Wikipédia).

# Modifier le fichier /etc/pam.d/common-password comme ci-dessous password [ success = 2 default = ignore ] pam_unix.so obscure sha512 password [ success = 1 default = ignore ] pam_winbind.so use_authtok try_first_pass

Le mécanisme session

Le mécanisme session fournit deux primitives : mise en place et fermeture de la session. Il est activé une fois quʼun utilisateur a été autorisé afin de lui permettre dʼutiliser son compte. Il lui fournit certaines ressources et certains services, par exemple en montant son répertoire personnel, en rendant sa boîte aux lettres disponible, en lançant un agent SSH, etc. (d’après Wikipédia).

# Modifier le fichier /etc/pam.d/common-session comme ci‑dessous, après la ligne : # and here are more per-package modules (the "Additional" block) session required pam_unix.so session optional pam_systemd.so session optional pam_winbind.so session optional pam_mkhomedir.so session required pam_mkhomedir.so skel = /etc/skel

Dernières finitions

On reconfigure le fuseau horaire (cette commande est propre à Ubuntu, Debian et leurs dérivées) :

dpkg-reconfigure tzdata

Mettre Europe → Paris si vous êtes sur le fuseau de Paris.

Et pour finir, on redémarre :

reboot

La machine virtuelle est prête pour accueillir son premier partage.

Création d’un partage

Pour l’exemple, nous allons créer un partage dénommé « salami » de 80 Gio sur notre machine virtuelle.

Préparation

Tout d’abord, une précaution :

vgdisplay

Regardez Free PE / Size pour vérifier qu’il y a assez de place disponible. Ben oui, cʼest idiot, mais ça va mieux marcher sʼil y a encore de la place !

Création du partage

Nous créons le point de montage :

mkdir /home/salami

Création du volume logique et formatage du système de fichiers en ext4

lvcreate -n salami -L 80g samba mkfs -t ext4 /dev/samba/salami

Montage du volume logique

On cherche lʼidentifiant du système de fichiers :

blkid

Copier l’UUID fournit sur la ligne /dev/mapper/samba-salami (seulement la partie entre guillemets). Éditer le fichier /etc/fstab pour monter le dossier au démarrage de la machine, on y remplace l’UUID par celui obtenu avec blkid . Attention, sans les guillemets !

UUID = 7c1ffb53-89ac-432f-9f3c-e35349555820 /home/salami ext4 defaults,acl,user_xattr,barrier = 1 ,usrquota,grpquota 0 1

Vous aurez remarqué des options inhabituelles sur notre ligne de montage :

acl , car nous définissons des ACL sur cette partition ;

, car nous définissons des ACL sur cette partition ; user_xattr , attributs étendus du système de fichiers, Samba en a besoin ;

, attributs étendus du système de fichiers, Samba en a besoin ; barrier=1 , pour garantir que les transactions TDB sont protégées contre les coupures de courant imprévues ;

, pour garantir que les transactions TDB sont protégées contre les coupures de courant imprévues ; usrquota et grpquota sont nécessaires pour utiliser des quotas par utilisateur (dans le cas d’un partage de répertoires personnels, par exemple).

Note : Dans la doc de Samba, il est écrit que ext4 intègre par défaut acl , user_xattr et barrier=1 , donc il nʼy aurait plus besoin de les déclarer.

Nous enlevons lʼespace réservé. Sans cette commande le système réserve 5 % pour root, c’est important sur une partition système pour ne pas bloquer la machine. Dans notre cas, ce nʼest pas important. Et 5 % de gros volume, ça fait beaucoup dʼespace réservé pour rien du tout :

tune2fs -m 0 /dev/mapper/samba-salami

Enfin, nous montons les partages :

mount -a

Vérifiez que la ligne /dev/mapper/samba-salami est présente.

Une dernière précaution — de taille !

df -h

Définition des droits dʼaccès avec les ACL

Pourquoi de ne pas se contenter de Valid User dans Samba ?

Si vous avez un domaine, cʼest que vous avez besoin d’une gestion centralisée des utilisateurs. Vous avez donc un certain nombre d’utilisateurs et de groupes et l’on va probablement vous demander, par exemple, que lʼaccès d’un sous‑dossier soit limité au personnel d’un service pour la lecture et autorisé seulement aux cadres pour lʼécriture. Si vous nʼavez que Samba pour gérer ça, vous devrez refaire un partage réseau par demande, vous nʼallez pas vous en sortir et vos utilisateurs non plus.

Vous pourrez aussi utiliser NFS pour les postes GNU/Linux qui accèdent à ce serveur. Dans ce cas, il nʼy a pas de force user dans NFS, donc les ACL seront nécessaires.

Je vous conseille par expérience de mettre uniquement des droits pour des groupes et de ne pas mettre des autorisations par personne. Par exemple, si M. Michu quitte l’entreprise et est remplacé par Mme Tartenpion, il suffira de copier le profil de M. Michu pour que Mme Tartenpion hérite directement des bons droits.

Dans notre cas, nous allons créer un groupe dans le domaine qui se nomme « salami-share » et nous y mettons les personnes qui auront le droit de lire et dʼécrire. Rien ne vous empêche de faire, par exemple, un groupe qui nʼaura quʼun accès en lecture.

Le chmod suivant permet dʼéviter que le partage hérite de lʼaccès en lecture pour tout le monde.

chmod 700 /home/salami

Définition des ACL sur la racine du partage (dans notre exemple pour domain admin et salami-share ) :

setfacl -R -m g:"EXAMPLE\domain admins":rwx /home/salami setfacl -R -m g:"EXAMPLE\salami-share":rwx /home/salami

Définition des ACL par défaut du partage (les droits que prendront chaque dossier ou fichier créé sur notre partage ; dans notre exemple, pour domain admin et salami‑share ) :

setfacl -R -m d:g:"EXAMPLE\domain admins":rwx /home/salami setfacl -R -m d:g:"EXAMPLE\salami-share":rwx /home/salami

Définition du partage dans Samba

Pour éviter que les postes sous Windows voient le dossier lost+found , on ancre le partage dans un sous‑dossier. Je sais, cʼest du bricolage ; merci de ne pas taper.

mkdir /home/salami/salami

Modification de Samba.

À la fin du fichier /etc/samba/smb.conf , copiez ce quʼil y a ci‑dessous :

[ salami ] path = /home/salami/salami writable = yes printable = no browseable = yes Valid Users = @ "Domain Users"

On relance Samba pour rendre le partage est disponible sur le réseau :

/etc/init.d/smbd restart

Ou avec systemd :

systemctl smbd restart

Conclusion

Voilà, j’espère que cette petite aide va permettre à dʼautres de pouvoir remplacer facilement un serveur de fichiers Windows par un serveur GNU/Linux. Vous pourrez même administrer Samba depuis Windows : Gestion de lʼordinateur → Se connecter à un autre ordinateur (Outils système → Dossiers partagés), vous indiquez votre serveur Samba, il vient une erreur, vous cliquez sur OK.

Et pour finir, une petite anecdote. Pour les sauvegardes, nous utilisons Rsnapshot. Donc, sur les machines qui font tourner Rsnapshot, nous montions le serveur Windows en CIFS et nous faisions la sauvegarde comme ça ; il fallait de quarante minutes à une heure pour le faire tourner.

Depuis quʼon est entièrement sous GNU/Linux, un cycle ne prend plus que quinze à vingt minutes (évidemment, Rsnapshot se connecte maintenant avec SSH + Rsync).

