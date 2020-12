Galène, un serveur de vidéoconférence libre

Galène est un serveur de vidéoconférence conçu pour l'enseignement et les exposés scientifiques, développé à l'Université de Paris-Diderot par Juliusz Chroboczek. Galène 0.1 a été vient d'être publié sous la licence MIT.

Le développement de Galène a commencé lors du premier confinement. Galène était alors envisagée comme une alternative à BigBlueButton, moins coûteuse en ressources et plus facile à administrer. Après deux semestres de cours et une session d'examens, Galène a acquis un certain nombre de fonctionnalités utiles à l'enseignant :

possibilité de partager plusieurs documents simultanément (par exemple des transparents de cours, un éditeur de texte et un logiciel de dessin) ;

création automatique de sous-groupes (par exemple pour distribuer les étudiants en petits groupes lors des traveaux pratiques) ;

possibilité de jouer un fichier vidéo stocké sur disque.

Si Galène a été principalement conçue pour l'enseignement, elle s'est aussi avérée populaire pour permettre des réunions : plusieurs des conseils du laboratoire d'informatique ont régulièrement lieu sur Galène.

