MathMod 11.0, modélisation et manipulation d'objets mathématiques

Je suis heureux d’annoncer la sortie de la version 11.0 de MathMod (anciennement connu sous le nom K3DSurf), le logiciel libre de modélisation et de manipulation des objets mathématiques décrits par des équations implicites ou paramétriques. Cette version contient le développement le plus excitant depuis le support des processeurs multi-cœurs : compatibilité avec OpenGLES. MathMod peut maintenant tirer pleinement parti des CPU et GPU modernes !

MathMod, développé en C++/Qt5 et sous licence GPL v3, permet de manipuler les objets mathématiques 3D/4D, de changer leurs propriétés visuelles (textures 3D, transparence, luminosité…), calculer les lignes d’intersections et exporter le résultat final sous le format de fichier OBJ.

Le module graphique de MathMod est optimisé pour les animations temps réel et la manipulation de plusieurs dizaines de surfaces (paramétriques et/ou implicites) formant un unique objet.

Améliorations apportées par la version MathMod-11.0 :

réécriture complète du module graphique pour qu’il soit compatible avec OpenGLES-2.0, le standard graphique supporté par une large base d’appareils portables et ordinateurs ( voir comment MathMod-11.0 fonctionne désormais sur un RaspberryPi) ;

ajout de deux scripts pour la manipulation des nœuds et courbes Lissajous (pour un total de 373 scripts) ;



possibilité de cacher une ou plusieurs composantes d’un objet graphique.

N’hésitez pas à apporter vos réactions et vos suggestions !

