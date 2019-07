Journal Pas de backup chez Universal

Vu sur liberation.fr : "Comment Universal Music a perdu des centaines de milliers de masters originaux dans un incendie en 2008"

https://www.liberation.fr/direct/element/comment-universal-music-a-perdu-des-centaines-de-milliers-de-masters-originaux-dans-un-incendie-en-2_98806/

Des dizaines de milliers d'enregistrements musicaux originaux détruits. "[…] tout ou partie des enregistrements de Louis Armstrong, Duke Ellington, Bing Crosby, Ella Fitzgerald ou encore Judy Garland […] Chuck Berry chez Chess Records, l'intégralité de Buddy Holly ou les morceaux de John Coltrane chez Impulse." Un carnage.

J'envoie donc des gros bisous à Universal et à la Hadopi, avec cette citation de Linus Torvalds :

“Only wimps use tape backup. REAL men just upload their important stuff on ftp and let the rest of the world mirror it.”