Debian 30 ans déjà...

La distribution Debian (ou Debian GNU/Linux) est un système d’exploitation libre complet. Il est développé par une organisation communautaire fondée par Ian Murdock le 16 août 1993. Le projet fête donc ses 30 ans.

La première version stable est parue le 17 juin 1996, tandis que la dernière version stable, Debian 12 Bookworm est sortie le 10 juin 2023. Et Debian GNU/Hurd 2023 le 12 juin 2023.

L’approche communautaire est basée sur une philosophie : « une association d’individus qui ont pour cause commune la création d’un système d’exploitation libre, librement disponible pour tous. Dans ce qui suit, quand nous utilisons le mot « libre », nous ne parlons pas d’argent, nous nous référons plutôt à la liberté du logiciel. ». « Le projet Debian compte plus d’un millier de développeurs et de contributeurs répartis dans le monde entier. »

Des raisons d’utiliser Debian ? (selon le projet) :

pour les utilisateurs : Debian est un logiciel libre, un système d’exploitation stable et sûr, avec une vaste prise en charge matérielle, un installateur souple, des mises à niveau en douceur et est la base de nombreuses autres distributions. Et bien sûr le projet Debian est une communauté.

pour les développeurs : de multiples architectures matérielles, la prise en charge de l’Internet des objets et périphériques embarqués, un nombre immense des paquets logiciels disponibles, un choix de différentes versions, un système de suivi des bogues accessible au public, des outils de développement et la charte Debian

dans un environnement d’entreprise : fiable, compte de nombreux experts, sûre, prise en charge à long terme, des images « cloud »

(selon LinuxFr.org) : ça fait 25 ans que Debian nous porte (et ça en fait des changements de versions et de matériel), une mise en demeure sur fond de Debian Project Leader, l’étiquette la plus utilisée du site

