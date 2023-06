Debian 12 : le début d'une nouvelle ère

Debian 12 - nom de code : Bookworm - est sortie en version stable le 10 juin 2023, et c’est une révolution.

Alors que la distribution GNU/Linux s’apprête à fêter ses 30 ans, l’organisation a décidé de modifier son contrat social pour avoir des microprogrammes non libres dès l’installation (il reste néanmoins possible d’installer le système sans ces programmes non libres) : « Les médias officiels de Debian peuvent inclure des microprogrammes qui autrement ne font pas partie du système Debian pour permettre l’utilisation de Debian avec un matériel qui a besoin de ces microprogrammes ». La nouvelle section « non-free-firmware » accueille ces programmes.

Debian 12 repose sur un noyau Linux 6.1 (LTS) et la bibliothèque C de GNU 2.36 ; GCC 12.2, OpenJDK 17, Emacs 28.2 et VIM 9 sont inclus dans la distribution.

En termes d’environnements de bureau GNOME 43, KDE Plasma 5.27 et Xfce 4.18 sont présents avec LibreOffice 7.4 et de nombreuses applications comme GnuCash 4.13, GIMP 2.10.34, Inkscape 1.2.2.

La distribution contient environ 64 400 paquets (dont 11 000 nouveaux), mais debian ayant l’habitude de séparer certains logiciels en plusieurs paquets, le nombre de logiciels intégrés est plutôt aux alentours de 34 800, en se basant sur le nombre de paquets sources.

En termes de plateformes : PC 32 bits (i386) et PC 64 bits (amd64), ARM 64 bits (arm64), ARM EABI (armel), ARMv7 (ARM avec unité de calcul flottant, armhf), MIPS petit-boutiste (mipsel), MIPS 64 bits petit-boutiste (mips64el), PowerPC 64 bits petit-boutiste (ppc64el) et IBM System z (s390x).

La précédente version stable (Bullseye) va être maintenue jusqu’en juillet 2024, puis jusqu’en aout 2026 par le programme LTS. La prochaine version stable s’appellera Trixie (l’actuelle testing).

Le thème graphique de Debian 12 s'appelle Emerald (concocté par Juliette Taka).

Extrait du Manuel d'installation pour la distribution Debian GNU/Linux

Outre la disponibilité d'un pilote, certains périphériques exigent le chargement d'un microprogramme pour fonctionner. C'est le cas pour les cartes réseau (particulièrement les cartes réseau sans fil), mais certains périphériques USB ou certains contrôleurs de disque dur demandent des microprogrammes. Beaucoup de cartes graphiques ne nécessitent pas de microprogramme supplémentaire pour les fonctions basiques. Mais pour en utiliser les possibilités plus avancées, un microprogramme doit être installé. Pour beaucoup de périphériques anciens, le microprogramme était placé par le fabricant sur le périphérique lui-même, sur une puce EEPROM/Flash. Aujourd'hui, les périphériques n'embarquent plus de microprogramme de cette façon. Le microprogramme doit être chargé sur le périphérique par le système d'exploitation à chaque démarrage. Dans la plupart des cas, le microprogramme n'est pas libre selon les critères du projet Debian GNU/Linux et ne peut donc être inclus dans la section main de l'archive. Si le pilote lui-même est inclus dans la distribution et si le projet Debian GNU/Linux peut distribuer légalement le microprogramme, il sera disponible sous forme de paquet dans la section non-free-firmware de l'archive (dans la section non-free avant Debian GNU/Linux 12.0). Cependant, cela ne signifie pas que le matériel ne peut pas être utilisé pendant l'installation. À partir de Debian GNU/Linux 12.0, et conformément à la Résolution générale de 2022 à propos des microprogrammes non libres, les images d'installation officielles peuvent inclure des paquets de microprogrammes non libres. Grâce aux journaux du noyau et aux informations de modalias, l'installateur Debian détectera et installera les microprogrammes nécessaires s'ils sont disponibles sur le support d'installation. Le gestionnaire de paquets sera aussi configuré pour que ces composants reçoivent les mises à jour de sécurité, grâce à l'ajout de la section non-free-firmware en plus de main. Les utilisateurs qui souhaiteraient désactiver totalement la recherche de microprogramme peuvent passer le paramètre d'amorçage firmware=never, qui est un alias pour la forme longue hw-detect/firmware-lookup=never. À moins que la recherche de microprogramme soit complètement désactivée, l'installateur sait charger des microprogrammes sous forme de simple fichier ou sous forme de paquet sur des supports amovibles comme une clé USB. Consultez la Section 6.4, « Télécharger des microprogrammes (firmware) manquants » pour des précisions sur la manière de télécharger des microprogrammes pendant l'installation. Veuillez noter que installateur Debian demandera moins souvent de charger des microprogrammes maintenant que les paquets de microprogrammes non libres peuvent être inclus dans les images d'installation. Si l'installateur Debian demande un microprogramme qui n'est pas disponible ou que vous ne voulez pas installer un microprogramme non libre, vous pouvez continuer l'installation sans télécharger le microprogramme. Certains pilotes demandent des microprogrammes supplémentaires parce qu'ils sont nécessaires dans certaines circonstances, mais le périphérique fonctionnera sans sur la plupart des systèmes. Ainsi, cela arrive avec des cartes réseau utilisant le pilote tg3.

Aller plus loin