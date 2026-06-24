Un arc-en-ciel dans le logo de LinuxFR.org

Le mois de juin est le mois des fiertés. C’est l’occasion de diverses mobilisations en faveur des droits des personnes LGBTQIA+, son symbole est le drapeau arc-en-ciel.
Avec cet arc-en-ciel qui nous saute aux yeux, il a été difficile de résister à la tentation d’en évoquer les couleurs. Et, évidemment, ça donne aussi un excellent prétexte pour expliquer en quoi l’informatique a libéré les couleurs.
Sommaire
- Le mois des fiertés, pourquoi ?
- Un arc-en-ciel, mais avec combien de couleurs ?
- Les nuanciers : comment l’informatique a libéré les couleurs
- Ressources, idées supplémentaires et mot de la fin
Le mois des fiertés, pourquoi ?
Pas récent du tout, le mois des fiertés a été instauré en 1969 à la suite des émeutes de Stonewall à New-York consécutives à une descente de la police dans un bar gay de la ville et son cortège de violences policières et d’arrestations.
L’actualité fait qu’il est toujours essentiel de rappeler les droits des personnes LGBT, quelques exemples : aux USA, l’Iowa a révoqué les règles de protection des personnes transgenres en 2025. Toujours aux USA, les personnes transgenres sont exclues de l’armée. Au Ghana, le Parlement vient de voter une loi visant à criminaliser l’existence des personnes LGBT. En France, le nombre de crimes et délits anti-LGBT est en forte hausse, une violence très marquée politiquement à droite. Et cela va de pair avec des attentats masculinistes susceptibles d’être perpétrés par une population d’hommes de plus en plus jeunes et dangereux et qui inquiète la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Il n’est même pas nécessaire que les faits soient exacts où qu’il y ait une violence physique, une rumeur peut faire des dégâts.
Il paraît utile de rappeler que l’homosexualité par exemple n’est pas contre-nature. Ainsi nos amis les manchots, qui sont monogames, soit le temps de reproduction, soit toute leur vie peuvent être homosexuels et former des couples qui, comme les manchots australiens Sphen et Magic, peuvent être amenés à couver et élever des poussins.
Quel est le rapport avec LinuxFR.org, outre le fait qu’il s’agit de droits humains fondamentaux qui concernent la vie privée. Travailler dans la sphère informatique n’empêche nullement de se préoccuper de ces questions. On peut citer Mary Ann Horton, qui a, notamment, été pionnière en matière de politique d’égalité d’emploi des personnes transgenres, elle a aussi participé au développement de l’éditeur de texte vi et travaillé sur UNIX et Internet. On peut aussi rappeler Lynn Conway (1938 – 2024) qui a, entre autres, travaillé pour le DARPA (agence américaine de la Défense chargée de projets de recherche militaires) dans le domaine de l’intelligence artificielle et militera aussi pour les droits des personnes transgenres.
Un arc-en-ciel, mais avec combien de couleurs ?
Les couleurs du drapeau de mois des fiertés sont celles de l’arc-en-ciel, ça réunit les couleurs de tous les drapeaux des différents pays. Il faut savoir, cependant, que l’arc-en-ciel est présent dans d’autres drapeaux. Ce sont ainsi les couleurs du drapeau de la paix, du drapeau bouddhiste ou encore du drapeau des peuples andins, le Wiphala.
Comme on peut le voir sur le bandeau qui orne cette dépêche, le nombre de couleurs du drapeau des fiertés n’est pas figé. Il en existe plusieurs variantes (EN), on trouve même sur OpenClipart une version avec les références hexadécimales des couleurs (EN). Ce qui nous mène à la question du nombre de couleurs de l’arc-en-ciel. La réponse n’est pas sept, enfin, pas vraiment.
L’arc-en-ciel apparaît quand le soleil éclaire des zones de pluie, à l’opposé du soleil. Cet évènement météorologique a intéressé, intrigué les êtres humains depuis la nuit des temps et de nombreuses civilisations l’ont relié à des symboles, divins ou autres.
Pour Isaac Newton (1642 – 1727), l’arc-en-ciel compte sept couleurs : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Mais :
Quand il décrit les couleurs qui apparaissent, Newton n’en distingue souvent que cinq (pas l'indigo ou le violet, pas l'orange et l'indigo). Quand il ordonne les couleurs, il en nomme sept. (Bernard Maitte, Histoire de l’arc-en-ciel)
Et si, continue Bernard Maitte, le poète Dante Alighieri (entre 1265 et 1267 – 1321) et le philosophe italien Marsile Ficin (1433 – 1499) voyaient aussi sept couleurs, mais différentes, dans l’arc-en-ciel, ce n’était pas le cas d’Aristote (384 – 322 AEC), des Arabes, dont notamment le mathématicien Alhazen (vers 965 – vers 1039) auteur d’un traité d’optique, du moine Vitellion (1230 – vers 175) lui aussi auteur d’un traité d’optique, de l’astronome allemand Johannes Kepler (1571 – 1630) ou du grand rival de Newton, Robert Hooke (1635 – 1703).
Il est plus que probable que ces sept couleurs auxquelles s’accrochait Newton sans les distinguer étaient plus liées à des raisons qui n’avaient rien à voir avec la physique : suivre les sept notes de la notation musicale par exemple. Par ailleurs, le nombre sept, dans la tradition judéo-chrétienne est lié à nombre de symboliques : les sept jours de la création, les sept péchés capitaux, les sept vertus théologales et cardinales, les sept paroles du Christ en croix, etc. Sans oublier les sept jours de la semaine, on comprendra aisément pourquoi Newton a choisi de parer son arc-en-ciel de sept couleurs. On peut imaginer que s’il avait, dans un monde parallèle, lu les Annales du Disque monde de Terry Pratchett, il aurait décrété que l’arc-en-ciel comportait en fait huit couleurs, la huitième étant l’octarine qui pourrait être « une sorte de jaune-pourpre verdâtre fluorescent » ou « une nuance particulière de rose-violet électrique ». En hexadécimal, ce serait la couleur
#CCDD00, en rgb 204, 221, 0 et 8 %, 0 %, 100 %, 13 % en CMJN.
En définitive, il y en a combien ? Selon les cultures, le nombre de couleurs varie : cinq chez les Japonais par exemple. En fait, un arc-en-ciel n’est pas composé de rayures bien nettes mais d’un dégradé du rouge au violet, donc on peut dire une seule couleur si on veut. La vision et l’interprétation du nombre de couleurs peut ainsi dépendre de plusieurs facteurs et notamment celle de la qualité de la perception des couleurs des personnes qui regardent un arc-en-ciel.
Les nuanciers : comment l’informatique a libéré les couleurs
Dans son Traité des couleurs et vernis de 1773, M. Mauclerc, qui se disait marchand épicier, explique (j’ai volontairement gardé les graphies d’origine) :
D’abord l’Homme a eu des Couleurs telles quelles, par l’expression des plantes
puis précise que :
la Chimie les a perfectionnées & rendu plus nombreuses.
Et ajoute en note :
Le tournefol, l’indigo font bleu ; le ſaffran, la gaude, la graine d’avignon font jaune, le ſang-dragon, la cochenille, l’aucus, la garance, l’orſeille font rouge. L’on tire encore de la teinture, des bois tels que du terra-merita, du bois de fernanbouc, du bois d’Inde.
Dès qu’on sort des couleurs « brutes » (et même avec d’ailleurs) il devient nécessaire de pouvoir maîtriser les mélanges afin d’être sûr d’obtenir les mêmes nuances avec le même type de mélange. C’est d’ailleurs suite à des plaintes de clients de la Manufacture des Gobelins sur la qualité de la teinture des laines que le chimiste Michel-Eugène Chevreul (1786 – 1889) se penchera sur les couleurs. Il en ressortira, entre autres, des cercles chromatiques et une recherche sur « Un moyen de définir et de nommer les couleurs d’après une méthode précise et expérimentale », titre d’un exposé qu’il prononcera en 1861 devant l’Académie des sciences de l’Institut de France.
Pantone et Adobe
Les nuanciers sont un moyen de définir et de nommer les couleurs. Il en a existé, il en existe de multiples, sous des formes matérielles diverses. Le plus connu est probablement le nuancier Pantone qui contient quelque chose comme un millier de nuances de couleurs et fait autorité sur la question et c’est, évidemment, un nuancier propriétaire. Il est principalement utilisé en imprimerie et dans le secteur du graphisme. L’une des raisons de sa popularité parmi les graphistes c’est le partenariat noué avec Adobe. Les références Pantone étaient donc dans les logiciels Adobe : Indesign, Illustrator, Photoshop. Et puis arrive le jour de la rupture contractuelle entre les deux partenaires. En 2023, Pantone disparaît des produits Adobe. Nicolas Taffin, co-fondateur des éditions C&F, raconte au micro de France Inter que du jour au lendemain, les utilisateurs et utilisatrices des logiciels Adobe se sont retrouvés avec des fichiers qui avaient perdu leurs couleurs. Tous les fichiers créés avec des versions plus anciennes des logiciels Adobe étaient couverts de pavés noirs en lieu et place des « vieilles » couleurs aux références Pantone.
Une collection de nuanciers
Les nuanciers peuvent être utilisés de diverses façons, quelques exemples.
- Vendre des produits comme le nuancier de fils à tricoter de la filature Bergère de France.
Le nuancier avec ses échantillons de fil à tricoter permet de voir et de toucher les laines pour les choisir plus facilement. Les noms des couleurs figurent à côté des échantillons.
- Signaler les références des couleurs appliquées sur les surfaces qui vont accueillir les peintures pour pouvoir effectuer un choix définitif.
Les affichettes sur ce bâtiment parisien indiquent la teinte de la peinture selon le nuancier Baumit. Pour la petite histoire, celle avec un point vert est la nuance retenue.
- Pour les céramistes, savoir comment rendra un oxyde après cuisson selon la terre utilisée.
Nuancier en grès de la céramiste Michèle Fischer, les rayures avec les notations « étain », « K 470 » ou encore « K 470 + étain » indiquent l’oxyde ou la combinaison d’oxydes utilisées.
Des couleurs codées et libérées
La gestion des couleurs en informatique peut se faire de plusieurs façons, et aucune n’est liée à une entreprise commerciale ce qui fait qu’elles sont utilisables universellement, si le matériel les supporte.
Pour commencer : le numéro de code hexadécimal utilisé pour les sites HTML. Il est composé d’une série de six lettres et chiffres. Si KcolorChooser fonctionne correctement, le rouge du premier drapeau des fiertés en haut de la page a comme numéro de code
#e40303.
Au début du web, il n’y avait qu’un nombre très limité de couleurs auquel on pouvait se fier, elles ont un nom : navy, lime, etc. Il n’était pas sûr que les logiciels puissent gérer correctement les autres nuances. Depuis cette quinzaine de couleurs, incluant le blanc (#FFFFFF) et le noir (#000000) ont gardé leurs noms.
Les couleurs RVB, pour rouge-vert-bleu ou RGB en version anglaise est un système de codage basé sur trois couleurs primaires qui sont donc le rouge, le vert et le bleu. C’est le système de couleurs des écrans d’ordinateurs, d’ordiphones ou de tablette. On peut écrire le code de répartition des trois couleurs primaires sous la forme de pourcentage, mais le plus souvent sous cette forme :
225–3–3 qui est le rouge
#e40303. Cette façon de coder les couleurs a des limites, notamment le RVB ne gère pas les couleurs plus saturées et le fait que, selon les écrans, l’affichage peut avoir des rendus différents.
Le système TSL (HSL en anglais) pour teinte-saturation-luminosité, c’est :
un modèle colorimétrique perceptuel car il se rapproche fortement de la perception physiologique de la couleur par l’œil humain. Dans ce système, les couleurs sont toujours caractérisées par trois dimensions mais qui ont une signification tout autre que dans le modèle RVB, puisqu’elles représentent ici la teinte, la saturation et la luminosité (…).
- La teinte qui correspond à la perception de la couleur est mesurée sur une échelle circulaire (cercle de chromaticité de Newton) par un angle de 0° à 360°.
- La saturation mesure le degré de pureté d’une couleur, c’est-à-dire la quantité de gris ajoutée à la couleur. Elle est représentée par le rayon d’une section circulaire du cône et varie de 1 (couleur pure ou saturée) à 0 (niveau de gris correspondant).
- La luminosité représente le degré d’éclaircissement ou d’assombrissement d’une couleur. Elle est définie selon une échelle linéaire allant de 0 (noir) à 1 (blanc) en passant par tous les niveaux de gris. (Cours Université de Paris).
Et enfin, le modèle de couleurs quadrichromique CMJN pour Cyan (bleu), Magenta, Jaune, Noir qui est celui utilisé en imprimerie offset. La répartition des couleurs primaires est indiquée sous forme de pourcentage de la couleur dans les 100 % de la nuance.
Et si vous voulez vous amuser à calculer vous trouverez même un convertisseur qui vous donne les formules.
Ressources, idées supplémentaires et mot de la fin
Rapide bibliographie pour prolonger le voyage dans les couleurs
- Histoire de l’arc-en-ciel de Bernard Maitte, Seuil, 2005, dont je me suis beaucoup servi (même si ça ne se voit pas) pour cette dépêche, il existe en version papier ou EPUB mais avec des très mauvaises manières, on peut l’emprunter en version numérique à la BnF avec un pass Culture,
- une liste de noms de couleurs sur Wikipédia et son portail des couleurs,
- les Cercles chromatiques de M. E. Chevreul, reproduits au moyen de la chromocalcographie, gravure et impression en taille douce combinées par R.-H. Digeon, 1855, téléchargeable en PDF texte-image,
- article en anglais sur Mauclerc de Sarah Lowengard tiré d’un ouvrage plus vaste sur la création des couleurs dans l’Europe du 18ᵉ siècle,
- en savoir plus sur les oxydes en céramique,
- explorer le monde des pigments qui colorent nos vies,
- un générateur de palettes de couleurs, un site espagnol plutôt complet et bien traduit.
Pour créer vos propres palettes pour LibreOffice et GIMP et Inkscape
Les fichiers de palette de LibreOffice sont des
.soc, celle de Gimp et Inkscape sont des
.gpl. Les deux types de fichiers se glissent dans le dossier
palette de l’application. Krita a un autre format de palette.
- Un tutoriel sur les palettes de couleur,
- Des palettes pour LibreOffice (EN),
- PaletteMaker, une extension pour créer facilement des palettes dans LibreOffice
Des idées de dépêches sur le mois des fiertés
Si vous voulez vous aussi écrire une dépêche sur le mois des fiertés en lien avec les thématiques de LinuxFR.org, ces quelques suggestions, de Benoît Sibaud pour commencer :
- Microsoft Pride (EN) dépôt github,
- dépôt github Refuge Restrooms (EN) qui recense et cartographie les lieux de refuge pour personnes LGBT,
- Gay Alternatives (EN),
- Celebrating Pride: LGBTQ+ Open Source Projects and Programs We Love (EN)
Cela pourrait être soit des projets très ciblés, soit des projets non spécialement ciblés mais affichant clairement un soutien, soit des événements, un char de libristes, soit…
Krunch quant à lui pense qu’il y a du potentiel pour écrire des articles sur des informaticien·ne·s/libristes queer célèbres comme : Mary Ann Horton, Jon Hall, Lynn Conway ou Sophie Wilson.
Le mot de la fin
Cette dépêche n’aurait sans doute pas existé si la lecture du livre de Bernard Maitte n’avait pas été suggérée dans un commentaire. Mais je laisse à la chanteuse américaine Dolly Parton le mot de la fin en vous souhaitant un été plein d’arc-en-ciel :
Si tu veux l’arc-en-ciel, tu dois supporter la pluie.
# Merci
Posté par sebsauvage (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 10 (+21/-9). Dernière modification le 24 juin 2026 à 16:48.
Merci de ce soutien visible.
[^] # Re: Merci
Posté par Ysabeau 🧶 (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 10 (+14/-6).
Tout le crédit de l'idée est à porter à Benoît Sibaud qui a lancé ça sur la tribune de rédaction. Compte tenu de l'actualité assez sinistre sur les droits des personnes LGBT, je pense que c'est utile, ce qui est confirmé par certain commentaire.
Et, évidemment, ça m'a permis en plus de traiter le sujet des couleurs.
Je n’ai aucun avis sur systemd
[^] # Re: Merci
Posté par octane . Évalué à 6 (+6/-2).
c'est sebsauvage? LE sebsauvage de shaarli? Incroyable. Eh bah j'en profite pour dire merci pour ce soft \o/
[^] # Re: Merci
Posté par Ysabeau 🧶 (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 4 (+2/-1).
Soi-même en personne, mais tu n'es pas obligé de lui baiser les pieds.
(en lisant ton commentaire j'ai eu une vision d'un petit bonhomme en costume-cravate gris baisant les pieds d'un immense Anubis).
Je n’ai aucun avis sur systemd
[^] # Re: Merci
Posté par octane . Évalué à 4 (+2/-0).
C'est anubis ? LE anubis de https://github.com/techaroHQ/anubis ? Incroyable. (oui, sarcasme, je sais, tout ça, quoi, blague)
Après, non, pas d'histoire de pieds ou quoi que ce soit, je suis toujours étonné de la petitesse d'internet :) on utilise des softs, on fait des trucs et un jour on croise le développeur du soft comme ça, pouf, au détour d'un thread de discussion.
Et comme les gens ont toujours tendance à râler et jamais à dire merci quand tout va bien, je me suis dit que c'était l'occasion
[^] # Re: Merci
Posté par Ysabeau 🧶 (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 5 (+2/-0).
Et c'était très bien (je ne parle pas d'Anubis, n'importe comment ma vision n'était pas contractuelle).
Je n’ai aucun avis sur systemd
[^] # Re: Merci
Posté par Dring . Évalué à 3 (+2/-1).
C’est octane ? LE octane qui a succédé à qualitycenter ? Le truc immonde et closed source qui pourrit la vie de millions de testeurs sur la planète ?
J’ai ton adresse : c’est pas pour déposer un baiser sur tes pieds mais pour crever tes pneus de voiture et brûler ta maison.
Je connais la sortie, merci…
[^] # Re: Merci
Posté par sebsauvage (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 8 (+7/-0).
oui c'est moi 😊 merci.
(oui je ne viens pas souvent sur LinuxFr)
[^] # Re: Merci
Posté par zmendoza (Mastodon) . Évalué à 2 (+2/-0).
Salut!
Je te suis depuis un moment sur Mastodon, mais je n'avais jamais été fouiller ton site !
Et qu'est-cc que je vois ?! Tu est l'auteur de « Le Grand Manitou » ?!
De cette époque civilisée peuplée de Joystick et autres PCTeam ! 😊
[^] # Re: Merci
Posté par sebsauvage (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 2 (+1/-0).
Oh làlà, oui, Le Grand Manitou, ça date 😅
On s'amusait bien, quand même.
# Espace de couleur
Posté par 🚲 Tanguy Ortolo (site web personnel) . Évalué à 9 (+6/-0).
À propos d'espace de couleurs, j'ai découvert il y a peu le Oklab. Si vous voulez faire des dégradés ou mélanger des couleurs, c'est l'espace de couleurs à utiliser.
# convertisseur HSV/RGB
Posté par Krunch (courriel, site web personnel) . Évalué à 5 (+3/-0).
J'ai récemment été confronté à l'utilisation de HSV/HSL et à la conversion vers RGB. HSV est très pratique pour animer un arc-en-ciel puisqu'il suffit d'incrémenter le H en gardant le S et le V constants. Pour la conversion vers RGB, j'ai été soulagé de trouver que la bibliothèque standard de Python a une fonction pour ça. Manuellement ça avait l'air moins amusant.
pertinent adj. Approprié : qui se rapporte exactement à ce dont il est question.
# Liens supplémentaires
Posté par pulkomandy (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 8 (+5/-0).
Quelques liens autour des couleurs:
[^] # Re: Liens supplémentaires
Posté par Ysabeau 🧶 (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 3 (+1/-1).
Je trouve plutôt sympa que l'on ait notre vision personnelle de l'octarine et pas que la couleur soit figée. Ça la rend plus magique.
Je n’ai aucun avis sur systemd
[^] # Re: Liens supplémentaires
Posté par pulkomandy (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 3 (+0/-0).
Oui. Ou à défaut, il faudrait au moins que ce soit une des couleurs qui ne sont pas représentables par les codes hexadécimaux de l'espace sRGB (comme expliqué dans le premier lien).
Voire même une qui n'est pas visible par les humain·es mais seulement par d'autres espèces.
[^] # Re: Liens supplémentaires
Posté par Benoît Sibaud (site web personnel) . Évalué à 5 (+2/-0).
Idée captcha: est-ce que vous voyez cette couleur ?
Et si tu réponds oui, tu ne peux pas rentrer.
[^] # Re: Liens supplémentaires
Posté par Luc-Skywalker . Évalué à 3 (+1/-0).
n'importe quel daltonien te dira "halte à la discrimination", c'est déjà assez infernal comme ça.
"Si tous les cons volaient, il ferait nuit" F. Dard
[^] # Re: Liens supplémentaires
Posté par HSimpson . Évalué à 1 (+0/-0).
Comme l’olo ?
[https://www.pourlascience.fr/sd/neurosciences/olo-une-nouvelle-couleur-jamais-vue-revelee-par-la-stimulation-de-la-retine-27799.php]
# ASSEZ!
Posté par rmfx . Évalué à -10 (+24/-71).
Il y en a vraiment marre de cette propagande infernale !!!
Ce qui vous excite sexuelement et ce que vous faites dans votre chambre a coucher, on en a rien a foutre !!!!
Gardez ca pour votre vie privee.
[^] # Re: ASSEZ!
Posté par fork_bomb . Évalué à 4 (+16/-13). Dernière modification le 24 juin 2026 à 18:16.
Merci Jean-Marie pour ta contribution
[^] # Re: ASSEZ!
Posté par vpo . Évalué à 10 (+21/-4). Dernière modification le 24 juin 2026 à 18:33.
Nous n'avons pas dû lire le même article. Il me semble que l'autrice ne mentionne ni sa préférence sexuelle ni aucune de ses propres pratiques ! Par contre elle y explique même le rapport, à ses yeux, avec Linux.fr.
On peut manifester son désaccord avec sa position. Mais dans un message argumenté et non via un message qui me semble plus être de la vocifération qu'autre chose !!! Objectivement, y en a combien des dépêches Linuixfr qui abordent de près ou de loin l'homosexualité ou la transidentité ?
Et d'expérience (même si des exemples isolés ne font pas une statistique), les gens que j'ai pu croiser et qui tiennent des propos de cette nature sous cette forme ("j'en peux plus de cette propagande") sont souvent des personnes tenant à côté des propos bien homophobes/transphobes. Et ce sont plutôt eux qui viennent à tout bout de champ relever la sexualité des gens quand ces gens ne sont pas hétéro cisgenre.
[^] # Re: ASSEZ!
Posté par Ysabeau 🧶 (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 10 (+19/-2).
Je dirais, à vue de nez, pas plus d’une demi-douzaine (j’en ai trouvé moins). Et l’étiquette mois_des_fiertés c’est moi qui l’ai créée.
Outre celle-ci, on a :
Je vois mal comment on peut appeler ça une propagande infernale. Et je ne vois d’ailleurs pas comment on peut illico penser aux ébats sexuels quand on évoque des droits humains, les couleurs de l’arc-en-ciel ou le traitement des couleurs en informatique.
Je n’ai aucun avis sur systemd
[^] # Commentaire supprimé
Posté par thoasm . Évalué à 4 (+2/-1). Dernière modification le 25 juin 2026 à 07:38.
Ce commentaire a été supprimé par l’équipe de modération.
[^] # à virer
Posté par thoasm . Évalué à 3 (+0/-0). Dernière modification le 24 juin 2026 à 22:32.
Erreur, supprimer
[^] # Re: ASSEZ!
Posté par raphj (site web personnel) . Évalué à 10 (+15/-4). Dernière modification le 25 juin 2026 à 00:42.
C'est si réducteur, ça montre à quel point tu ne maitrises pas le sujet.
Peut-être que si on foutait la paix aux personnes LGBTQIA+, et qu'elles avaient justement ne serait-ce que la possibilité garder ça pour leur vie privée, on n'aurait pas besoin de contre attaquer. Tant qu'elles subiront des discriminations, on les soutiendra.
Si tu trouves ce soutien "infernal", libre à toi de passer ton chemin et d'aller voir ailleurs, je suis sûr que tu trouveras des "safe spaces" à ton goût, j'ai entendu dire qu'il y en a de plus en plus ces derniers temps.
Idem pour les gens qui ont plussé ce commentaire, n'hésitez pas à prendre la sortie et à fermer la porte derrière vous.
[^] # Re: ASSEZ!
Posté par Ysabeau 🧶 (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 4 (+1/-0).
Et aussi tant que des personnes se baseront sur des rumeurs, même totalement infondées, pour se sentir le droit de menacer et harceler n'importe qui sur ces motifs.
Je n’ai aucun avis sur systemd
[^] # Re: ASSEZ!
Posté par Psychofox (Mastodon) . Évalué à 10 (+11/-2). Dernière modification le 25 juin 2026 à 09:34.
C'est bien que tu n'en ais rien à foutre. Ça tombe bien personne n'a mentionné ce qui est fait dans une chambre à coucher (quelle vision réductrice de la sexualité d'ailleurs). Maintenant si tu pouvais utiliser cette énergie (mais où trouves-tu cette énergie?) pour convaincre tes copains qui tabassent ou tuent des gays au lieu de venir beugler ici ce serait encore mieux.
[^] # Re: ASSEZ!
Posté par vpo . Évalué à 10 (+16/-1).
Argumenter avec des intolérants, c'est comme jouer aux échecs avec un pigeon. Peu importe votre niveau, le pigeon va juste renverser toutes les pièces, chier sur le plateau et se pavaner fièrement comme s'il avait gagné.
[^] # Re: ASSEZ!
Posté par Ysabeau 🧶 (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 10 (+9/-2).
Cela dit, je reconnais que j'y suis peut-être allée un peu fort sur les nuanciers. C'est peut-être ça qui a excité les fantasmes à caractère sexuel. Après tout le nuancier Bergère de France me fait sacrément fantasmer, rien de sexuel mais plutôt sur le mode "si j'avais les moyens je ferais ci, ci et ça avec telle ou telle couleur". Le nuancier en grès c'était peut-être un peu trop violent, j'aurais dû en choisir un en faïence plutôt, plus lisse.
Je n’ai aucun avis sur systemd
[^] # Re: ASSEZ!
Posté par vpo . Évalué à 3 (+3/-1).
Et encore, tu n'as pas proposé de nuancier de gazon (maudit) synthétique
[^] # Re: ASSEZ!
Posté par Luc-Skywalker . Évalué à 2 (+0/-0).
"si j'avais les moyens je ferais ci, ci et ça avec telle ou telle couleur"
effectivement, c'est bien l'intérêt principal de ces outils (un nuancier ou, pour les daltoniens, un catalogue de fournitures): stimuler l'imagination
"Si tous les cons volaient, il ferait nuit" F. Dard
[^] # Re: ASSEZ!
Posté par flagos . Évalué à 3 (+3/-2).
C'est assez marrant que tu viennes parler de propagande infernale tout en bois expliquant que tu en as rien à foutre.
Ben perso, j'en ai vraiment rien a foutre, et donc justement "la propagande" me passe loin, ce qui n'est pas ton cas manifestement.
Tu justifies a toi tout seul la "propagande".
[^] # Re: ASSEZ!
Posté par Dring . Évalué à 0 (+0/-2).
J’étais surpris des réactions car je pensais que c’était de l’ironie ou une forme d’humour. J’ai été voir les détails du compte et je vois que c’est un premier post (donc soit une blague et l’auteur connaissait le risque de se faire sauvagement moinsser, soit un abruti de passage).
Mais surtout je ne vois pas la date de création du compte. Ça a été retiré ou c’est un bug ?
[^] # Re: ASSEZ!
Posté par SpaceFox (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 1 (+0/-1).
Ici https://linuxfr.org/users/rmfx dans la colonne de gauche, on voit :
Et on voit aussi la liste des ses commentaires ici https://linuxfr.org/users/rmfx/comments : 7 commentaires, dont le mieux noté atteint la note de 0.
La connaissance libre : https://zestedesavoir.com
[^] # Re: ASSEZ!
Posté par Dring . Évalué à 2 (+0/-0). Dernière modification le 27 juin 2026 à 00:58.
Merci !
Soit c’est la feuille de style que j’utilise, soit c’est parce que je suis sur mon téléphone, soit la combinaison des deux, mais je n’ai pas la date, et il fallait que j’aille cliquer sur « commentaires » pour voir le détail.
[^] # Re: ASSEZ!
Posté par Ysabeau 🧶 (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 3 (+0/-0).
Avec la version mobile, je ne vois pas la date. Il y a plein de trucs qui manquent dans la version mobile d'ailleurs.
Je n’ai aucun avis sur systemd
[^] # Re: ASSEZ!
Posté par Misc (site web personnel) . Évalué à 2 (+0/-1).
Des commentaires quand même des plus éclairants comme celui la car son commentaire (le premier sur la dépêche associé) a été supprimé, ou celui ci qui parle de "greedo corpo pharma tech inc" ce qui donne un arrière goût de complotiste.
[^] # Re: ASSEZ!
Posté par Krunch (courriel, site web personnel) . Évalué à 1 (+4/-5).
Ces gens existent. Ils parlent. Ils écrivent. Ils font des enfants. Ils votent.
:(
pertinent adj. Approprié : qui se rapporte exactement à ce dont il est question.
# Des palettes par palettes
Posté par devnewton 🍺 (site web personnel) . Évalué à 10 (+12/-1).
Le site de référence pour les palettes, c'est Lospec qui propose notamment une palette en rapport avec le sujet:
https://lospec.com/palette-list/prideful18
Ce post est offensant ? Prévenez moi sur https://linuxfr.org/board
# Munsell
Posté par pchevallier . Évalué à 2 (+2/-0).
Je signale aussi pour ceux que cela intéresserait un système de codage des couleurs dit "code Munsell"
Il est en particulier très souvent utilisé par les pédologues (= les spécialistes de la science du sol, pas ce que vous croyez avoir compris) pour décrire la couleur desdits sols.
Il existe un package "munsell" pour le langage R.
[^] # Re: Munsell
Posté par Ysabeau 🧶 (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 3 (+0/-0).
Mais est-il libre ?
Je n’ai aucun avis sur systemd
[^] # Re: Munsell
Posté par esdeem . Évalué à 2 (+0/-0).
Pas vraiment. J'ai une formation d'archéologue et les tables Munsell était une référence pour caractériser la couleur de pâtes de céramique antique. En plus d'être fragile, elles coûtent un certain prix, voire un prix certain.
0. Assume good faith 1. Be kind to other people 2. Express yourself 4. Apply rule 0
[^] # Re: Munsell
Posté par BAud (site web personnel) . Évalué à 2 (+0/-0).
Le caractère libre n'a pas de lien avec le prix.
Nuancier de Munsell indique qu'une édition posthume date de 1929 : ça a toutes les chances d'être dans le domaine public, donc libre.
[^] # Re: Munsell
Posté par esdeem . Évalué à 3 (+1/-0).
La question est de savoir si tu peux reproduire les nuances correctement et si elles sont documentées objectivement. Vu que ceux que j'ai eu entre les mains avait des échantillons peints semble-t-il, et que ceux-ci sont extrêmement fragiles. Bonne chance pour les reproduire correctement.
Dans le domaine public, c'est une chose, reproductible exactement en est une seconde.
Et oui, je sais faire la différence entre coûtant et libre. Ceux de bonne qualité n'étaient pas donnés. Pour un raison bien simple. Ici, la copie doit être exacte. Et elle est "analogique".
0. Assume good faith 1. Be kind to other people 2. Express yourself 4. Apply rule 0
# compléments
Posté par hippocampe . Évalué à 3 (+3/-0).
Ou la Lune. J’ai eu la chance de voir un arc-en-ciel de lune, c’est rare mais ça existe.
Puisque tu sembles t’intéresser à la typographie : ce ne sont pas des f mais des ſ.
[^] # Re: compléments
Posté par Ysabeau 🧶 (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 3 (+0/-0).
J'ai corrigé.
Pour les arc-en-ciel de Lune, j'ignorais que ça existait et Beranrd Maitte n'en parle pas.
Je n’ai aucun avis sur systemd
[^] # Re: compléments
Posté par cg . Évalué à 9 (+7/-0).
On dit ça, on dit ça, mais quel objet éclaire la Lune ?
# Trop politique
Posté par DiscoM . Évalué à -10 (+10/-27).
Salut,
Je ne trouve pas que ça ai vraiment sa place ici ce genre de débat.
On voit bien que ce post n'a qu'un but politique, maquillé en billet sur l'informatique.
Je trouve ça étrange sur Linuxfr, parce que pourquoi ce sujet plutôt qu'un autre, et que ça va glisser vers un site de débat d'opinion politique.
[^] # Re: Trop politique
Posté par Faya . Évalué à 6 (+8/-4).
Always has been : https://linuxfr.org/tags/politique/public (et c'est tant mieux)
[^] # Re: Trop politique
Posté par skeespin (site web personnel) . Évalué à -5 (+3/-9).
J'attends alors une dépêche qui se positionne sur la pédophilie, ou plus globalement sur les rapports non-consentis…
Parce qu'avec ce que l'on voit en ce moment dans l'actualité, pourrait-on parler de l'état de faillite de notre justice ?
[^] # Re: Trop politique
Posté par vpo . Évalué à 4 (+3/-0).
Quel est le rapport entre la pédophilie et les rapports non-consentis qui sont illégaux et réprimés par le code pénal, et l'objet de cette dépêche ?
[^] # Re: Trop politique
Posté par skeespin (site web personnel) . Évalué à 0 (+2/-3).
Si je te suis dans ton raisonnement: le code pénal s'applique aussi en France pour les crimes contre les personnes LGBTQIA+ et un bon pourcentage de notre gouvernement en fait partie, alors pourquoi cette dépêche ?
Mon commentaire était sur la politique et trollfr : Je trouve ça bien qu'elles prennent la défense de certaines personnes qui peuvent être ostraciser/persécuter et dont le droit d’existence est à défendre.
Je n'oppose pas les deux combats, j’incite juste à faire le même travail (des dépêches en une) sur d'autres sujets politiques, quand par exemple pour la pédophilie, on s'aperçoit il y a un mois que plus de 70000 plaintes n'ont pas été traité et qu'il y a en France près de 6M de victimes (on peut parler de travaux sur l'OSINT à ce sujet).
[^] # Re: Trop politique
Posté par vpo . Évalué à 4 (+5/-2).
Mais si le sujet, ô combien important, de la lutte contre la pédophilie ou le respect du consentement te semblent intéressant comme angle de départ pour une dépêche sur un sujet informatique/libre que tu as envie d'écrire, libre à toi !
Je suis certain que si le contenu de la dépêche correspond au niveau de qualité exigé par la modération, ta dépêche sera publiée puis lue ensuite avec intérêt !
C'est bien ce qu'Ysabeau a fait avec la présente dépêche en partant de la marche des fierté pour parler de l'encodage des couleurs. Et ça marche, la preuve, ça suscite le débat !
[^] # Re: Trop politique
Posté par skeespin (site web personnel) . Évalué à -2 (+0/-3).
Ô merci de m'avoir ouvert les yeux ! Tu es une vrai source d'inspiration, et je vais me hâter à participer à ta hauteur aux rédaction de dépêches ou journaux. Par contre, je ne traiterai pas de sujet politique, car comme tu as pu t'en apercevoir, mes propos sont aussi subversifs que notre bon vieux RMS, et je ne souhaiterai pas lui faire de l'ombre (déjà le clin d'œil n'est pas passé, alors imagine si j'en faisais plus).
Le maximum que je puisse faire, serait d'aller distribuer des condoms dans des boîtes gays pour ActUp à la limite (Et puis, ça me rappellerai ma jeunesse).
Si par mégarde mes propos avaient heurté Ysabeau et son travail, je m'en excuse.
Pour le reste, je m'en vais préparer mon prochain journal (Au prochain épisode).
[^] # Re: Trop politique
Posté par vpo . Évalué à 1 (+1/-1). Dernière modification le 20 juillet 2026 à 17:31.
Mais y a pas de quoi, heureux de pouvoir te guider sur la voie de l'amélioration continue ;-)
Mais qui a écrit qu'il attendait "alors une dépêche qui se positionne sur la pédophilie, ou plus globalement sur les rapports non-consentis…" ?
Ce n'est pas moi, c'est toi.
Car on est d'accord hein, c'était une vraie demande comme tu l'as confirmé ici et non un amalgame entre homosexualité et pédophilie ?
Enfin, question contribution, je me suis dit récemment, que oui je pourrais tenter d'aider. J'ai donc passé un bon moment à traduire l'interview dans la dépêche sur PeaZip et à résumer le changelog. Tout ça pour que la dépêche reste en l'état depuis des semaines sans que plus rien ne bouge. Alors en effet, c'est probablement la première et la dernière fois que je prends du temps pour m'investir plutôt que de simplement commenter.
[^] # Re: Trop politique
Posté par Ysabeau 🧶 (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 4 (+1/-0). Dernière modification le 20 juillet 2026 à 20:18.
Ça c'est pas très malin comme attitude. Après tout il y a des tas de sujets de dépêches intéressants qu'on se mettre à rédiger sans rien demander à personne.
Je n’ai aucun avis sur systemd
[^] # Re: Trop politique
Posté par vpo . Évalué à 2 (+2/-1).
Qui te dit que tout le monde a des idées de dépêches ainsi que le temps/l'énergie/la capacité/le goût pour en rédiger ?
Et surtout, il n'y aurait donc que les rédactions de dépêches et journaux qui comptent comme contribution ? Corriger les fautes, traduire les textes, ajouter des références comme le demandent les auteurs de dépêches ne sont donc pas des contributions valables ?
Si je passe de mon temps libre pour aider plutôt que d'en disposer pour moi, c'est pour que cela serve à celui qui a demandé de l'aide. Si ce temps passé l'est en pure perte, et bien je préfère consacrer mon futur temps libre à autre chose.
Ton commentaire que je trouve assez désagréable ne fait que me conforter dans mon opinion en tout cas.
[^] # Re: Trop politique
Posté par BAud (site web personnel) . Évalué à 1 (+0/-1).
oula,
bin, non, t'inquiète Ysabeau< est pareille avec tout le monde :p même moi o_O bah chui pareil épicétout !
tu as fait un très bon boulot, reste à le finaliser.
Quand tu participes sur ton temps libre, c'est que tu le pouvais.
Pas besoin d'en attendre plus. Dont acte (et ça peut être déprimant par moment, par manque de retour notamment, ça je suis passé par là, j'ai aussi eu des retours inattendus et appréciables dont le tien par exemple et orfenor< t'en remercie je pense).
Il en est de même pour tout bénévole et tout bénévolat (par définition) àmha.
N'attends que ce que tu es prêt à donner et déjà tu seras étonné par ce que d'autres peuvent t'apporter _o/
[^] # Re: Trop politique
Posté par vpo . Évalué à 0 (+0/-1).
J'ai juste tiré les conclusions du résultat de ma contribution en décalage avec ce que j'imaginais : modestement aider à faire sortir une dépêche alors que plusieurs fois, à juste titre, je lisais que des gens regrettais que les nouvelles dépêches étaient de plus en plus rares.
Chacun a ses attentes en terme de gestion de son temps. Les miennes ne sont pas compatibles avec la façon de fonctionner des autres contributeurs. Dont acte.
[^] # Re: Trop politique
Posté par Ysabeau 🧶 (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 2 (+0/-1).
Je me demandais juste ce que ça venait faire là-dedans. Après tout l'introduction me paraît très claire qui indique le champ traité par la dépêche.
Je n’ai aucun avis sur systemd
[^] # Re: Trop politique
Posté par Misc (site web personnel) . Évalué à 7 (+4/-0).
Alors non. L'OSINT ne va pas régler les plaintes non traités, filer plus de pognon à la justice va régler le souci.
L'OSINT, c'est juste un phantasme quasi masculiniste pour libérer sa conscience et occulter le fait que pour la majeure partie des cas, ça se passe dans la famille. On est pas dans Taken, les victimes savent qui les as violés (quand elles se souviennent), et il y a pas besoin de se la jouer Sherlock Holmes pour trouver ça, il faut écouter les victimes et traiter les cas. Oui, c'est de l'administratif, oui c'est moins excitant que faire un puzzle, oui, ça donne pas de dopamine, oui, ça va coûter de l'argent aux contribuables, mais ça s'appelle l'état de droit.
Ça passe aussi par des politiques d'aide pour les personnes en état de précarité ou victimes d'addiction, vu que ç'est corrélé avec des abus dans l'enfance (par exemple, l'histoire de Phedra Boulin illustre ça, et elle éclaire quand même la mort de son grand père sous un autre angle quand on sait que les suicides sont plus nombreux dans les familles ou l'inceste/la pédophilie sévit (cf Le Berceau des dominations, de Dorothée Dussy).
Et il faut aussi prévenir les abus, et ça passe par de la sensibilisation, notamment les fameux cours d'EVRAS que l’extrême droite n'aime pas (et donc des moyens). Ça passe aussi par le fait d'éviter la récupération politique (encore une fois ce qui est fait par l’extrême droite qui va faire l'amalgame entre pédophilie/inceste et personnes LGBT), et d'éviter aussi les paniques (vu que la panique, c'est rarement productif, voir plutôt contre productif).
Bref, il faut expliquer, il faut voter, il faut sensibiliser. Traquer les gens comme un stalkeur, c'est relativement peu utile par contre.
[^] # Re: Trop politique
Posté par Misc (site web personnel) . Évalué à 5 (+2/-0).
Alors loin de mois la volonté d'assimiler les deux, il y a quand même des liens historiques (au sens ou historiquement, on a mis les 2 dans le même sac) et des forces qui visent à entretenir la confusion, et tout ça fait que des gens continuent à mélanger les 2.
Par exemple, en droit anglo saxon et par le passé, le crime de sodomie regroupait tout ce qui était "contre nature" donc tout acte sexuelle non procréatif (cad la masturbation, les pratiques anales, les pratiques avec des animaux, et donc les pratiques entre personne du même sexe). Par le passé, je veux dire il y a 500 ans. Il y a déjà cette confusion qui persisté quand même longtemps, et qui dure encore de nos jours, la loi anti homosexuelle récente du Sénegal utilise le terme "contre nature"). Oui, de nos jours, la sodomie a un sens plus précis, mais faut garder la confusion en tête.
Ensuite, il y a aussi eu tout le mouvement français post mai 68 de libération de la sexualité avec ses dérives. On a beaucoup parlé de Gabriel Matzneff, mais il était pas seul. Dans sa série d'article sur "les hommes de la rue du Bac", le journaliste parle de la fascination de la Grèce antique sur le groupe pédophile, et sur les liens entre l'antiquité et la question de la pédérastie. Et historiquement, les premiers magazines homophiles (comme on appelait ça à l'époque) avait quand même des noms inspirés par l'époque antique, car il y a cette vision fantasmé d'un monde ou les amours entre hommes étaient autorisés. Parmi les plus connus, je peux citer Arcadie et Akademos, mais les liens avec la Grèce se retrouve aussi dans le mot lesbienne (de l’île de Lesbos), le groupe Daughters of Bilitis, l'histoire d'Antinous, etc, etc. Donc de "amour entre homme" à "Grèce antique" et "Grèce antique" à "pédérastie/pédophilie", le lien est rapide. Encore une fois, c'est pas le sens qu'on donne au mot de nos jours, mais mai 68, c'était pas si loin dans le passé.
Il y a aussi le fait que pendant longtemps (de 1960 à 1980), l’homosexualité etait vu en France comme "un fléau social" dont il faut protéger les enfants (avec tout l'imaginaire que ça comporte, les histoires de contagion social, etc, etc). Pareil, c'est de la merde, mais tout l'argumentaire existe encore en ayant juste changer 2/3 mots (à savoir sur la transidentité via les controverses sur le ROGD, etc).
Ensuite oui, c'est des choses différentes (de nos jours), mais la confusion entre les 2 ne vient pas de nulle part et est le résultat de discours historiques et parfois pas si historiques que ça.
Par exemple, les discours du groupe monté par Zemmour depuis 5/6 ans, les manifs en Belgique y a 3 ans, etc.
[^] # Re: Trop politique
Posté par devnewton 🍺 (site web personnel) . Évalué à 4 (+1/-0).
Ceux qui font ces lois n'ont pas du voir beaucoup de documentaires animaliers !
Ce post est offensant ? Prévenez moi sur https://linuxfr.org/board
[^] # Re: Trop politique
Posté par Faya . Évalué à 2 (+0/-0).
Amplement débattu sur ce tag, je te laisse lire les très nombreux commentaires.
[^] # Re: Trop politique
Posté par Ysabeau 🧶 (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 10 (+12/-1).
Déjà ce n'est pas un débat.
Ensuite c'est l'inverse, c'était un prétexte pour écrire une dépêche sur l'arc-en-ciel et les couleurs. En revanche, cette dépêche, elle, avait une visée franchement politique.
Je n’ai aucun avis sur systemd
[^] # Re: Trop politique
Posté par cg . Évalué à 2 (+0/-0).
Mais voyons Ysabeau, un homme trans peut avoir ses règles. Scandale politique en vue !
(merci pour les deux dépêches de grande qualité)
[^] # Re: Trop politique
Posté par Ysabeau 🧶 (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 5 (+2/-0). Dernière modification le 28 juin 2026 à 16:03.
J'imagine volontiers que des personnes en mode redressement de tort permanent m'accuseraient de transphobie rien que pour ce motif.
Merci. Sans fausse modestie, celle sur les menstruations était vraiment très bonne, celle-ci est à un ou deux crans au-dessous. Il est possible toutefois que, l'année si prochaine, si etc., je devais écrire une dépêche sur le mois des fiertés je m'inspire de la première. Il doit y avoir des applications pour les personnes LGBT qui ne soient pas que des applis de rencontre.
Je n’ai aucun avis sur systemd
[^] # Re: Trop politique
Posté par Misc (site web personnel) . Évalué à 4 (+1/-0).
Alors, la seule que je connais en France a été testé par mon ancien coloc (qui a découvert l'application en ayant un date avec son fondateur). Son avis était que c'était un peu bizarre, parce que c'est pas pour la drague (officiellement), mais tout le monde n'a pas l'air d'être aligné sur cette vision de la chose.
Je note aussi que l'appli a changé de look depuis la dernière fois que j'ai regardé (y a 1 ou 2 ans, je crois), donc la vibe (sans jeu de mot) a peut être changé.
# Autres idées
Posté par Misc (site web personnel) . Évalué à 10 (+9/-0).
Alors parmi les trucs autour du libre, ou libre-adjacent, il y a pas mal de choses à faire du coté des projets Wikimedia ou Openstreetmap.
Pour commencer, il y a de la littérature à transcrire sur Wikisource. Il y a des transcriptions à relire, des livres à chercher et à scanner/uploader depuis Gallica, à transcrire, à améliorer, à classer. Je pense qu'il y a aussi un travail plus général à faire sur la mise à disposition des livres de Wikisource, mais ç'est un autre sujet (genre une bibliothèque virtuelle avec des rayons, des conseils de lectures, mais je m’égare)
Pour les gens qui aiment aller dehors, il y a toujours des photos à prendre pour Commons. Par exemple, il y a une plaque au parc Léo Lagrange de Reims qui commémore le meurtre de François Chenu. J'ai laissé une note et quelqu'un l'a mis mais une photo serait bien aussi. De même, une photo de la plaque poser suite à l'attentat de Bratislava de 2022 serait pas mal.
Et il y a pas mal de lieux importants que je ne trouve pas sur Commons. Par exemple, je ne trouve pas de photos du Bear's Den ou du Quetzal Bar alors que les 2 apparaissent dans le récent film Jim Queen, ce qui montre une certaine importance vis à vis de la communauté local. Le Quetzal Bar apparaît fugitivement au début dans une séquence de 5 secondes alors qu'il y a une part de l'intrigue au Bear's Den. Le Rosa Bonheur (ou se passe aussi une partie de l'intrigue) est bien couvert par contre. Et je suis toujours déçu de voir qu'il y a rarement des photos sous licences libres des divers marches/manifs. J'ai tenté, je suis largement incapable de prendre des photos corrects.
Ensuite, Wikidata est aussi une façon de contribuer. J'essaye de mettre un maximum de films pour des raisons purement égoïste (et notamment les films présentés dans les différents festivals de films LGBT/Queer), mais ça marche aussi avec les bouquins, les personnes, etc. Tout ce qui est dans Wikidata est ensuite plus facile à trouver (pour des hackathons), et ça permet aussi de faire des analyses.
Bien sur, il y a toujours l'écriture et l'enrichissement d'articles Wikipedia, mais ça implique tôt ou tard de parler avec des gens qui contribuent à Wikipedia, et "been there, done that", je préfère être coincé dans un train pour 48h à coté d'un platiste volubile en train de m'expliquer que Galilée n'a jamais existé que de risquer de passer du temps avec des PcW (parce que je suis sur que le platiste ne va pas me stalker pendant plusieurs années, lui).
Il y a au passage la conférence mondiale du mouvement dans 3 semaines à Paris, avec un meetup du groupe WMLGBT+, et même des confs sur le libre. Mais bon, pour ça, il faut un billet à 100 US$, et c'est complet. Je suppose qu'on peut pas tout faire, et qu'entre virer des syndicalistes ou anticiper la foule, la fondation a du faire des choix. Et si quelqu'un passe à la conférence, ça serait bien de leur expliquer que ça fait tache de dire "on défend la vie privée" mais de ne pas avoir de politique de vie privée sur le site de la conférence (une violation triviale de l'article 12 du RGPD).
Dans la catégorie "projet proche mais ou je suis pas encore salty comme la mer morte", il y a Openstreetmap et notamment une clé pour taguer des choses en rapport avec le sujet. Parfois, je tombe parfois sur des passages piétons arc en ciel qui manquent (dernièrement, à la sortie du métro Mairie des Lilas, mais j'étais la pour un rdv, donc j'ai pas eu le temps de le noter), et parfois j'apprends qu'il y a des choses à tagguer car il y a eu un vandalisme (en fait, j'apprends plus souvent via ce moyen, et un peu trop souvent à mon gout).
Parfois, ça peut être des mémorial manquants (exemple, le nouveau mémorial à l'ancien cimetière Saint-Matthieu de Berlin), des trucs mal tagués (il y a 2 mémorial à Nollendorfplatz à Berlin, ici et ici alors que les photos montrent que c'est sur le même mur et que techniquement, c'est le même mémorial). Il y a toujours des centre LGBT nouveaux ou qui déménagent, des centres sans info de contact. Il y a toujours des rues et monuments à relier avec Wikidata (soit comme item, soit sur l'étymologie) puis avec les photos Commons (exemple, il y a un jardin Harvey Milk à Milan, mais ça n'est relié à rien, je suis pas sur que ça soit le jardin ou une plaque, etc).
Souvent, il faut se déplacer pour aller voir sur place et ça explique pourquoi j'ai tant d'exemples à l'étranger (comprendre "hors de mon appartement") sans rien corriger. Au passage et comme pour le mouvement Wikimedia, il y a une conférence sur le sujet lors de la prochaine conf mondiale sur Openstreetmap à Paris (fin août). Oui, 2 fois à Paris, c'est pas moi qui choisi.
Enfin, pour les gens qui aiment coder, il y a toujours la question du changement de nom et de login dans les logiciels libres. D'une part, s'assurer que ça marche, et quand ça marche pas, s'assurer qu'on arrive à l'état ou ça marche.
[^] # Re: Autres idées
Posté par Ysabeau 🧶 (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 5 (+2/-0).
Merci. Tu aurais pu carrément faire une dépêche sur le sujet. Tu pourrais même le faire.
Je n’ai aucun avis sur systemd
[^] # Re: Autres idées
Posté par Misc (site web personnel) . Évalué à 4 (+1/-0).
En fait, en lisant l'article hier soir (toujours sous le coup de la chaleur), j'ai mal compris la fin, donc j'avais pas vu que c'était des propositions de dépêches.
Sinon, j'ai juste recyclé mon talk de 2019, mais je peux songer à faire quelque chose plus tard (car la, c'était aussi un dump nocturne).
# mon préféré jusque là
Posté par leyouki (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 1 (+0/-0).
Mon drapeau préféré actuellement est celui-ci:
par Valentino Vecchietti, uploadée par Nikki, CC0, via Wikimedia Commons
J'aime bien ce drapeau parce que depuis son point de départ de fierté d'orientation de genre, il déploie sa valeur symbolique au delà du genre pour reconnaître la lutte contre le racisme (noir, brun) ainsi que l'ostracisation des personnes sidéennes (appris sur le wiki). Le cercle intersexe rappelle que l'orientation de genre n'est qu'un prétexte pour l'hétéronormativité (un homme, une femme, une famille utile à l'économie nationale) de maintenir un pouvoir patriarcal. L'assignation de genre est poussée tellement loin que l'on va couper des bouts de sexe à des personnes intersexe à peine nées! Pour une fierté totale, il me faudrait représenter le vivant autre qu'humain. ça doit se trouver sur les internets (ou ça se fait). Mais quel animal/plante choisir comme symbole du vivant?
[^] # Re: mon préféré jusque là
Posté par Pol' uX (site web personnel) . Évalué à 3 (+1/-0).
Une bactérie. D'ailleurs ce drapeau présente un coccus et des bacilles.
Adhérer à l'April, ça vous tente ?
[^] # Re: mon préféré jusque là
Posté par leyouki (site web personnel, Mastodon) . Évalué à 0 (+0/-1).
Oui :-)
Merci pour la découverte :-)
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