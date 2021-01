Wikipédia : vingt ans déjà !

L’encyclopédie en ligne vient de fêter ses vingt ans. Vingt années au cours desquelles elle est passée de source douteuse à incontournable. Elle a aussi inspiré d’autres projets comme l’encyclopédie des 8 — 13 ans Vikidia.

À certains égards, Wikipédia avec tous ses projets frères font penser à l'Encyclopedia Galactica d’Asimov qui aurait sans doute adoré le projet.

Sans vraiment revenir sur l’histoire de l’encyclopédie, traitée dans la revue de presse, on verra qu’on peut tout de même la suivre au travers des contenus de LinuxFr.org, on découvrira aussi, peut-être, que le thème « vingt ans » est abordé dans plus d’une page de l’encyclopédie. Pour finir, après le rappel des projets de la galaxie Wikimédia, quelques façons d’utiliser l’encyclopédie. Peut-être les connaissez-vous, peut-être en connaissez-vous d’autres, n’hésitez surtout pas à les faire partager.

Sommaire

Un genre de revue de presse

Quelques articles sur cet anniversaire, ce n’est pas du tout exhaustif. Il est intéressant de voir comment l’information et a été traitée, et aussi par qui.

Fiabilité, pseudonymat, sources : Wikipédia et l’intelligence des foules, france-culture.fr

Source ? Wikipédia. En 20 ans d’existence, l’encyclopédie s’est imposée dans le paysage numérique, devenant l’un dix des sites les plus consultés au monde. Soupçonnée à ses débuts d’être peu fiable en raison de sa rédaction ouverte à tous, elle fait désormais face à des critiques et défis nouveaux.

L’encyclopédie en ligne « Wikipédia » fête ses vingt ans, linfo.re

C’est la plus grande encyclopédie de tous les temps. Créée en 2001, Wikipédia contient des millions d’articles sur tous les domaines de notre quotidien.

L’encyclopédie collaborative Wikipédia fêtera en 2021 ses vingt ans, labo.societe.numerique.gouv.fr

le premier article sur Wikipédia, invitant la communauté Internet à participer à un projet encyclopédique. Vingt ans plus tard, Wikipédia touche tous les domaines de notre quotidien. Avec 53 millions d’articles, dans plus de 300 langues, il s’agit de la plus grande encyclopédie de tous les temps.

Wikipédia, dans les rouages de la plus grande encyclopédie du monde, lesechos.fr

Il y a vingt ans était mise en ligne une encyclopédie gratuite et participative qui est devenue pour des milliards de personnes une source d’information primordiale. Wikipédia fait partie des sites les plus consultés à travers le monde, mais reste une fondation à but non lucratif s’appuyant sur des milliers de bénévoles. Pour assurer sa crédibilité, elle a mis en place toute une série de règles strictes et des contrôles permanents contre la manipulation. Voici son histoire - dûment vérifiée.

Il était une fois Wikipédia : 20 ans d’encyclopédie en ligne, cineseries.com

Synopsis et détails — Il était une fois Wikipédia : 20 ans d’encyclopédie en ligne

Révolution en ligne : ces activistes qui tentent de rendre Wikipédia moins macho, franceinter.fr

Wikipédia fête ses vingt ans vendredi. Et même si l’une de ses vocations premières reste l’universalité, dans les faits, on en est loin. Moins de 10% sont des contributrices, à peine 18% des biographies sont sur des femmes. Plusieurs associations tentent de réduire l’écart, non sans difficultés.

Genève met en valeur ses gloires locales, tdg.ch

Les contributions genevoises à l’encyclopédie participative sont nombreuses, régulières et, pour certaines, très détaillées.

Wikipédia dans LinuxFr.org

Les contenus étiquetés Wikipedia remontent à 2002, concernant l’étiquette wikidata, on remonte à 2012. Mais on a parlé de l’encyclopédie avant (une utilisation dans une dépêche ou un commentaire en 2001).

On pourrait presque écrire une histoire de Wikipédia simplement en se plongeant dans les archives du site LinuxFr.org en se basant sur les contenus étiquetés Wikipédia. Il, y a d’autres étiquettes pour les projets de l’encyclopédie : wikimedia, wikimedia-france, wikidata, encyclopédie.

Comme souvent, un contenu peut avoir plus d’une étiquette, on se focalisera plutôt sur le tag Wikimedia, cinq pages au 14 janvier 2021 (NdM : avant un ré-étiquetage massif).

Il y a donc1 douze dépêches, trente-deux journaux dont des « journaux-bookmarks », vingt-et-un liens et un sondage. Ce qui représente un peu plus de trois contenus étiquetés Wikipédia par an.

La première occurrence date de 2005 et concerne la pertinence de l’encyclopédie, plus précisément son évaluation par la revue Nature. La dépêche la plus récente décrit le projet Wikipédia Abstracts en septembre 2020. Les contenus les plus récents sont des liens qui évoquent, évidemment, les vingt ans de Wikipédia. On trouvera ci-dessous les références vers ces contenus avec une citation du début.

La vie de l’encyclopédie

On y suit la vie de l’encyclopédie et des sites associés, en se demandant même parfois si l’encyclopédie va pouvoir vivre.

Wikipédia passe à l’édition WYSIWYG, 14/12/2011

Le nombre de contributeurs de Wikipédia ne cesse de baisser après avoir culminé en 2007. Il n’y a sans doute pas qu’une seule explication à ce déclin, mais la fondation Mediawiki suppute que l’une d’entre elle est le mode d’édition un peu vieillot en comparaison du reste du web du texte à plat enrichi par les balises wiki pour structurer le document.

→ Qu’en est-il aujourd’hui ?

Wikipédia officiellement sur Android, 20/01/2012

La fondation Wikimedia, qui édite notamment la célèbre encyclopédie collaborative Wikipédia vient de sortir son application officielle pour Android le 13 janvier dernier.

→ Vous l’utilisez ?

Projet Athéna : « un coup de pied dans la fourmilière », 08/08/2012

Tu n’es pas sans connaître la Wikimedia Foundation, qui développe et gère les projets Wikimedia, dont le plus connu est la célèbre (et libre !) encyclopédie en ligne Wikipédia. Eh bien figure-toi qu’ils ont brainstormé à mort pour revoir de fond en comble !

→ Dans la série modifications significatives, en 2020, Wikipédia a adopté de nouvelles CSS.

Wikidata : quelques nouvelles, 12/03/2013

Le petit Wikidata est en pleine croissance. La phase I, la mise en place du système d’identifiant des concepts est en place sur toutes les wikipédias, la ville de Paris s’est ainsi vue attribuer un item avec le très joli identifiant Q90 (vous verrez la page et l’url en cliquant sur le lien suivant : : d: Q90). En regardant vite en bas de la page (le haut est un spoiler de la phase II dont je vous parlerai par la suite, ne regardez pas), vous verrez la liste des pages Wikipédia dans les différentes langues sur Paris.

Le format non-libre MPEG4 en passe d’être supporté sur Wikipédia ?, 16/01/2014

Wikimedia se pose la question si leurs sites (dont Wikipédia) doit supporter le format vidéo MPEG4.

→ Le résultat de la consultation : un consensus pour que l’encyclopédie n’accepte pas ce format.

Wikipédia a soufflé ses 15 bougies, 02/02/2016

L’encyclopédie collaborative libre Wikipédia a fêté ses 15 ans mi‐janvier. Forte de cinq millions d’articles en anglais, de dix autres langues avec plus d’un million d’articles chacune (dont l’allemand avec 1,8 millions et le français avec 1,7 millions) et globalement plus de 35 millions de pages en 291 langues, ce recueil d’informations et de connaissances, tour à tour adulé et décrié, devenu L’encyclopédie, poursuit son chemin. 28 % des Terriens n’ont jamais connu un monde sans ce commun informationnel (source Fondation Wikimédia).

Chroniques de l’automatisation : la guerre des bots, 21/09/2016

Quiconque a traîné sur les canaux de discussions en ligne un peu longtemps – IRC ou autre – a utilisé ou a créé pour s’amuser des robots de discussion. Une fois que deux étudiants en informatiques se sont amusés un peu et ont chacun leur robot, ils sont très tentés de les faire discuter les uns et les autres.

Abstract Wikipédia, 05/09/2020

Tout nouveau projet de la fondation Wikimédia, le premier créé depuis des années, Abstract Wikipédia se propose d’écrire des articles d’encyclopédie une unique fois pour toutes les langues. Il propose la création d’une langue d’écriture « abstraite » munie d’une infrastructure de code de traduction, Wikilambda. Ce dernier projet peut se voir comme une sorte de « Wikipédia du code ».

→ Le plus récent projet de Wikipédia.

Le contenu et les contributions

On se pose des questions sur le contenu, ou son alimentation voire sur les personnes qui y contribuent.

Un prof pourris internet pour piéger ses élèves, 22/03/2011

Le professeur a donc modifié Wikipedia et fournis des corrigés faux à des sites spécialisés, sur un obscur poème baroque, qu’il a donné à commenter à des élèves de 1re.

→ Il n’est pas le seul. Le journaliste scientifique Pierre Barthélémy avait eu son compte bloqué pour la même raison (mais on retrouvera cette information plus bas car elle avait été relayée sur LinuxFR).

wikipedia : même les bots sont des Zélotes et ne veulent pas de vos contributions, 14/10/2011

Je crois que vraiment wikipedia va mourir de sa belle mort. Ils ont maintenant des bots stupides pour faire des revers. J’ai déjà eu des revers de personnes se pensant propriétaires de pages. Ce qui m’avait poussé à ne plus perdre mon temps en écriture.

→ Dix ans après, l’encyclopédie est encore tout à fait vivante.

Un coup de main pour mettre en cohérence les pages relatives à Linux sur Wikipédia ?, 22/06/2013

Je trouve qu’il y a des confusions et redondances entre les pages Wikipédia : GNU/Linux qui redirige vers Linux et parle d’Android, etc., distribution GNU/Linux, Noyau Linux.

Wikipédia, Anonymat et honnêteté : un gros réseau d’éditeurs Wikipédia payés demantelé, 04/09/2015

Un bon sujet pour un vendredi, après les Soraliens et les techniques Wikipédiennes : Un gros réseau d’éditeurs payés démantelé sur Wikipédia : Un réseau de plusieurs centaines de faux nez démantelé, un robot a dû être créé pour supprimer en masse les articles créés par ce réseau.

→ Le défaut dans la cuirasse de Wikipédia qui arrive néanmoins à surmonter ce genre d’épreuves.

Pourquoi et comment j’ai créé un canular sur Wikipédia – PasseurDeScience, 12/02/2017

Pourquoi et comment j’ai créé un canular sur Wikipédia Pierre Barthélémy alias « Passeur De Science » sur LeMonde s’est lancé dans la création d’un faux article sur Wikipedia dans le but

Le problème de Wikipedia c’est l’école, 27/07/2017

Wikipedia est une encyclopédie certes colossale. Seulement elle pourrait être 10 fois plus grande… si les internautes possédaient en eux la réflexion scientifique.

Wikimedia pris en otage, 15/10/2019

Je n’ai pas vu de journal sur le sujet alors je me lance. Wikipédia c’est à l’origine un projet de geeks, donc c’est normal d’en parler ici je pense. Le sujet du jour : l’entrisme qui pourrit le projet de l’intérieur.

→ L’entrisme en question est celui des femmes dans le projet.

Jess Wade, chercheuse, a créé les pages Wikipédia de 270 femmes scientifiques, 06/11/2020

Les projets autour ou basés sur

On parle de projets créés avec, autour ou pour Wikipédia.

Nouveau projet : clé USB Framakey Wikipédia, 09/10/2012

J’ai le plaisir de vous annoncer la sortie d’un projet fait en partenariat avec Wikimedia France, Framasoft et Kiwix, autour de la distribution sur clé USB de contenus et de logiciels : la Framakey Wikipédia.

→ Laquelle clé n’a été que brièvement disponible à la vente sur le site Enventelibre et reste toujours téléchargeable mais l’archive est datée de 2012 et n’a pas dû évoluer depuis. Les Framakeys ne sont plus maintenues.

Mons, le 16 mai 2013 : Qui contribue à Wikipédia, et pourquoi ?, 04/05/2013

Ce jeudi 16 mai 2013 à 19 h se déroulera la dix-neuvième séance montoise des Jeudis du Libre de Belgique. Le sujet de cette séance : Qui contribue à Wikipédia, et pourquoi ?

Communs numériques : partageons sur la toile 830 ans d’histoire, 07/07/2015

En partenariat avec la mairie du Saix et les amis de l’abbaye de Clausonne, le Centre de ressources des Hauts Pays Alpins et APITUX organisent une journée dédiée à la création de communs numériques, pour mettre en valeur l’Abbaye de Clausonne, Vieille Dame du XIIe siècle.

→ Invitation à participer à Wikipédia et au concours Wiki Loves Monuments

Opération Libre 27 et 28 août 2016 – un week-end en Provence autour des communs numériques, 06/07/2016

Opération Libre, c’est un week-end complet pour contribuer ensemble aux communs numériques, notamment OpenStreetMap, Wikipédia et Wikimedia Commons. Opération Libre a pour objectif de démontrer les opportunités de la libre diffusion des outils et informations des communes.

concep.tz – outil d’exploration de sujets basé sur Wikipédia, Wikidata, Open Library GBIF et autres !, 07/10/2020

Il y a aussi celui pour qui wiki = wikipédia et qui appelle à l’aide (2016). Et, enfin, le sondage Participez-vous à Wikipédia qui s’attire 1098 votes dont 333 affirment y contribuer (soit environ 30,6 % des personnes ayant répondu).

Des étiquettes vers Wikipédia

Dans la cadre du gros travail effectué par Benoît Sibaud pour nettoyer les étiquettes, se pose la question d’associer un tag à un article Wikipédia existant.

Ce pourrait être une réponse à cette entrée de suivi.

Lien Wikipédia et/ou étiquette wikidata

Le plus simple/utile pour les visiteurs serait quelque chose du genre :

Étiquettes : dennis_ritchie ‧ brian_kernighan.

Par contre on pourrait vouloir avoir une association en base du type :

dennis_ritchie = https://www.wikidata.org/wiki/Q45575

brian_kernighan = https://www.wikidata.org/wiki/Q92608

L’intérêt serait si la page Wikipédia fr n’existe pas encore peut-être.

Et si vous voulez savoir comment utiliser les étiquettes : cliquez sur celle qui vous intéresse sur un contenu (d’où l’intérêt de tout bien étiqueter).

Vingt ans dans Wikipédia

Il y a plusieurs pages vingt ans dans Wikipédia. La page d’homonymie donne aussi des références qui, soit n’ont pas de page du tout, soit ne sont que le contenu d’une autre. Elles ne sont pas citées ici.

Des chansons :

Et aussi : l’album 20 ans : Eddy Mitchell Olympia, 1981.

Des films, des téléfilms et programmes de télévision dont le titre commence par « vingt ans » :

Des livres, une BD et un magazine défunt :

Les sites de la galaxie Wikipédia

Wikipédia c’est aussi tout une kyrielle de projets frères. Certains des sites de la galaxie Wikipédia sont plus connus que d’autres. Les voici tous dans l’ordre alphabétique.

Astuce : on peut ajouter Wikipédia ainsi que le Wiktionnaire et Wikimédia Commons à la barre de recherche des navigateurs. Selon la recherche, on gagne du temps à aller là directement que de passer par un moteur de recherche pour aller au même endroit.

Wikibooks : la bibliothèque des livres pédagogiques libres que chacun (et chacune) peut améliorer. À ne pas confondre avec Wikisource.

Wikidata, qui a fait l’objet de plusieurs dépêches et journaux sur LinuxFr.org et a son étiquette, est une base de connaissances libre éditée de manière collaborative. Elle est hébergée par la fondation Wikimedia qui chapeaute tout ça.

Wikinews, l’actualité, Wikinews se définit comme « la source d’information que vous pouvez écrire ».

Wikimedia commons : la médiathèque d’images, de sons, d’autres médias audiovisuels et même de données JSON.

Wikiquote : des citations sur tout, utile et pas uniquement pour briller en société.

Wikisource : la bibliothèque libre (recense environ 308 950 textes libres et gratuits en français (?). Dans tous les domaines. Le but de Wikisource est de rendre accessible au plus grand nombre des textes déjà publiés sur papier. Les livres peuvent être accessibles dans plusieurs formats : HTML (lecture en ligne), PDF, EPUB, MOBI.

Wikispecies (EN) : l’inventaire du vivant, j’aime bien le slogan « Wikispecies est libre parce que la vie est un domaine public ! », c’est pratique pour chercher la petite et la grosse bête.

Wikiversity : des ressources pédagogiques libres et communautaires.

Wikivoyage : des guides de voyage et des infos.

Wiktionnaire : le dictionnaire, très utile aussi pour trouver comment se dit un mot dans une autre langue.

Des usages de Wikipédia

On pourrait passer des jours entiers dans Wikipédia sans en sortir.

Il y a bien des façons d’utiliser l’encyclopédie et pas uniquement chercher une page. En voici quelques-unes. Internet permet à Wikipédia de proposer à la fois une navigation par expression (un terme, une notice) comme dans beaucoup d’encyclopédies de papier, mais aussi une recherche dans un thème, ce qui reprend un peu la forme de l’encyclopédie Diderot D’Alembert qui consacrait le principe d’un volume, un thème ; ce sont les portails, les catégories et les articles connexes qui sont proposés dans le bas des pages.

Trouver une traduction d’un mot, d’une expression : le wiktionnaire n’est pas toujours l’outil idéal. En recherchant le mot ou le concept dans Wikipédia, si sa notice existe dans d’autres langues, il suffit de cliquer sur la langue qui nous intéresse, cela permet en outre d’avoir le contexte d’emploi.

Chercher des personnes répondant à des critères communs. Par exemple si on veut faire une rétrospective des personnes décédées dans l’année, on peut soit partir de la biographie d’une personne, par exemple Ida Haendel, on clique, en bas sur Décès en juin qui nous amène à ceux de juin puis à ceux de l’année. Ou alors on rentre l’année dans le cartouche de recherche pour se voir proposer la page Category:2020 deaths. Dans le premier cas, on a aussi accès à d’autres catégories : violoniste classique britannique ou encore Commandeur de l’ordre de l’Empire britannique.

Chercher une personne qui répond à un critère spécifique mais dont on ne sait pas trop comment s’écrit son nom exactement. Par exemple, Henriette Renié, harpiste et compositrice française, on entre comme thème de recherche « harpiste française », qui n’a pas de page mais une catégorie et, hop, on a l’information rapidement et sûrement.

Chercher une image, il peut être plus rapide, plus simple de passer par Wikipédia plutôt que par Wikimedia Commons. Pour les logos de logiciel libre, c’est encore la façon la plus efficace de procéder la plupart du temps.

Faire la cuisine : on peut chercher directement le plat que l’on veut mitonner, mais, on peut aussi chercher un ingrédient et regarder ce que Wikipédia nous propose en complément : portail (du dessert par exemple), recettes ou pages connexes qui, à leur tour…

Répondre rapidement à une question : un petit raccourci dans le navigateur associant 'w' à https://fr.wikipedia.org/wiki/%s et 'wf' à https://fr.wikionary.org/wiki/%s , et on peut savoir très vite en tapant 'w Péridot' de quelle couleur est le péridot (vert), ou 'wf couteuses' pour savoir si on écrit coûteuses ou couteuses (les deux). Ça marche aussi pour occuper le temps libre : 'w', on arrive sur la page d’accueil et on peut lire les actualités ou l’article labellisé du jour (sérendipité, par exemple découvrir un lieu où il pleut du fer)

Et vous, quel gâteau d’anniversaire auriez-vous vu pour Wikipédia ? La recette doit figurer dans l’encyclopédie. Je penche pour un kouglof.

Aller plus loin