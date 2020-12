CentOS se saborde‑t‑elle ?

Le projet CentOS annonce un changement majeur de stratégie, ne reproduisant plus la version stable RHEL dès CentOS 8 et devenant l’incubateur des nouveautés pour RHEL (soit une version bêta de RHEL). Ce changement va faire grincer les dents des très nombreux administrateurs ayant retenu la distribution et qui vont donc devoir trouver des alternatives.

CentOS est une distribution GNU/Linux créée en 2002 dont le principe est une reproduction à l’identique de Red Hat Enterprise Linux via recompilation des paquets à partir des sources publiées par Red Hat des différents logiciels libres qui composent la distribution.

Cette approche est un argument de choix pour de nombreux administrateurs qui peuvent bénéficier d’une plate‑forme GNU/Linux professionnelle de qualité, supportée par de nombreux logiciels tiers. Qualité à un prix imbattable, puisque CentOS est gratuite mais n’offre pas directement de support.

Le changement proposé par le projet est de devenir l’incubateur des logiciels depuis Fedora avant d’entrer dans RHEL, CentOS devenant de fait la version bêta de RHEL. CentOS 8, en tant que recompilation de RHEL 8 n’existera plus dès fin 2021, à la faveur de CentOS Stream. Une FAQ a été publiée pour documenter le changement.

Cette option n’est évidemment pas acceptable pour bien des utilisateurs actuels de la distribution qui devront probablement chercher une autre solution. Parmi les alternatives sont souvent cités Oracle Linux et Scientific Linux (dont le développement de la version 8 avait été arrêté pour utiliser CentOS à la place). Plus éloignés, on retrouve openSUSE Leap, Debian, ou encore Ubuntu. Le fondateur de CentOS, Gregory Kurtzer, a annoncé vouloir relancer un projet similaire à CentOS.

