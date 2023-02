Deux ou trois trucs à savoir sur Openclipart (avec des morceaux d’Inkscape dedans)

Il n’y a pas d’actualité spécifique sur le site de dessins vectoriels (format SVG) Openclipart et il est connu d’une bonne partie du lectorat de LinuxFr.org. Il peut être intéressant, toutefois, d’y consacrer une dépêche, ce qui n’a jamais été fait. L’angle n’étant pas tant sur l’histoire du site, que l’on peut retrouver sur Wikipédia, que de délivrer quelques astuces sur l’art d’y contribuer, voire d’y trouver des images. On y trouvera aussi un mini-tutoriel avec Inskcape, parce qu’on ne se refait pas.

Et peut-être que cela vous donnera envie, si vous n’avez pas de compte sur Openclipart, d’en ouvrir un ou, simplement, d’améliorer votre usage du logiciel de dessin vectoriel Inkscape.

Préambule ou précaution oratoire

Avant d’entrer dans le vif du sujet : je ne suis qu’une contributrice parfaitement ordinaire du site, rien de plus, rien de moins. Un certain nombre des éléments de cette dépêche sont issus de cette expérience.

L’ensemble des liens est en anglais (sauf exception).

Qu’est-ce qu’Openclipart et qui est derrière

Où l’on situe le site dans le temps

Le projet OCAL (pour OpenClipart Library, en français, bibliothèque de clipart libres) a été lancé en 2004 par Jon Phillips et Bryce Harrington qui, tous deux, ont également participé au développement des logiciels de dessin vectoriel Sodipodi, puis Inkscape, son successeur. L’idée étant de créer un site qui hébergerait des images au format SVG et qui seraient dans le domaine public, sans exception.

En 2019, le site est tombé, victime de ce qui a été signalé comme une attaque par déni de service. Par ailleurs, l’un des fondateurs, Jon Phillips, a été victime d’une usurpation d’identité. Toujours est-il que cette affaire a duré longtemps. Une période pendant laquelle le site était hors ligne. L’épisode a duré plus d’un an et il aura fallu beaucoup de temps pour rétablir les fonctions de recherche du site. On verra plus bas que le rétablissement ne semble pas total.

Aujourd’hui, Openclipart revendique plus de 160 000 images vectorielles, dans tous les styles, les genres et les thèmes. C’est une ressource incontournable, notamment, mais pas uniquement, pour l’enseignement.

Mais, bémol, il se nourrit de publicités : un bloqueur est utile. Le « bon » point c’est que ça n’empêche pas de naviguer sur le site correctement et on ne voit absolument aucune trace de publicité quand on en a un.

Qui est derrière, ou, du moins, à côté ?

Openclipart est hébergé par la fondation américaine Fabricatorz. Une organisation à but non-lucratif dont l’objet est de soutenir les personnes et les équipes qui travaillent à la pointe de la technologie créative. Leur idée est d’encourager le libre échange de la propriété intellectuelle, de la culture, de la technologie et des idées.

Ils hébergent également le site Font-Library qui est un site de partage de polices libres. Ce dernier, outre de proposer de choisir les polices parmi les catégories classiques (linéales, empattement, affichage, écriture, etc.) comme les autres sites de fontes, permet de les chercher par licence (OFL, GNU, MIT, CC-BY, CC-0, etc.) et par langue, incluant les polices de symboles de jeux d’échecs (Chess Symbols). Ce site est traduit en français et dans plusieurs autres langues.

Indépendamment de cela, la fondation peut subventionner des personnes ou des projets qui permettent de :

décentraliser la technologie ;

rendre le développement de matériel moins coûteux ;

soutenir l’art expérimental et la technologie ;

ou sont au service de l'histoire de l’art et des techniques.

Il y a, grosso modo, trois catégories de personnes.

Les « librarians » (bibliothécaires), dont le rôle est d’assurer la modération du site (nettoyage du spam et des œuvres manifestement illicites), d’améliorer la qualité du fond (en ajoutant des cliparts ou des étiquettes à d’autres images, en commentant les images, etc.) et de soumettre des rapports de bogues. L’équipe de bibliothécaires est internationale.

Les personnes qui ont un compte et qui, généralement, alimentent la base de données du site, elles n’ont pas de droit particulier. Mais avoir un compte permet de marquer une image en favori, ce qui est pratique, et de la commenter, ce qui peut être sympathique.

Les autres internautes, qui visitent le site sans compte et peuvent, ou pas, selon leur bon plaisir, télécharger des fichiers SVG.

Il faut avoir un compte pour téléverser un fichier sur le site et les seules informations requises sont un identifiant (username) et une adresse électronique. En outre, pour l’ouverture du compte, il est demandé, soit de téléverser une image SVG, soit de donner au moins un dollar. Le premier fichier téléversé est vérifié par les bibliothécaires avant l’envoi des instructions de connexion. Ensuite, on fait ce qu’on veut, ce qui n’empêche, évidemment, pas l’équipe de bibliothécaires de veiller au grain.

Il y a trois façons de contribuer au fond d’images vectorielles. Dans tous les cas, on prend l’engagement de ne téléverser que des fichiers que l’on a le droit de diffuser. Toutes les images du site sont, de facto, dans le domaine public.

La première, la plus évidente, consiste à téléverser ses propres dessins au format SVG. Il peut s’agir d’images faites sous Inkscape directement, ou de versions numérisées et vectorisées de dessins faits à la main sur du papier.

La deuxième consiste à vectoriser une image « bitmap ». Dans Inkscape, aller sur Chemin > Vectoriser un objet matriciel (raccourci clavier Maj + Alt + B ).

Il pourra être nécessaire, de procéder à quelques réglages. Par exemple, jouer sur la luminosité. Cocher le bouton Aperçu en direct peut être utile.



Quand on est content du résultat, il ne reste plus qu’à appliquer. Ici les traits sont plus noirs.

Inkscape génère la version vectorielle au-dessus de la version matricielle, il ne reste plus qu’à la déplacer et à supprimer la version matricielle pour l’envoi de l’image sur Openclipart.



Suggestion purement personnelle, la nettoyer avant en diminuant le nombre de points peut être utile. Il y a une fonctionnalité dans Inkscape pour faire ça automatiquement. Cela se passe dans Chemin > Simplifier (c’est en bas), ou raccourci Ctrl + L .

Ce n’est pas toujours une bonne idée (j’ai laissé tomber pour les bateaux), ça déformait le dessin.

Et enfin, la troisième consiste à faire des « remix » de cliparts existants. Il y a, évidemment, diverses possibilités :

faire des sortes de collages virtuels à partir de plusieurs autres ;

séparer des éléments d’un dessin ;

coloriser les dessins, leur ajouter des fonds, etc. ;

voire, traduire le texte qui peut y figurer, suggestion personnelle, c’est bien utile pour les dessins scientifiques notamment ou certains panneaux et pancartes.

Il y a une étiquette (tag) spéciale pour ce faire. La fiche de l’image vous indique comment faire . Il faut copier l’étiquette qui a cette forme : remix+12345 dans les tags du nouveau fichier. Cette mention figure sous le dessin, ainsi que celle, éventuelle des « remix » qui auront pu être faits. Personnellement je trouve ça très sympathique (et plutôt valorisant pour les personnes qui créent ces images).

Astuces de contributrice

Ces astuces ne figurent pas dans la FAQ du site, et elles peuvent faire gagner du temps, aussi aux bibliothécaires.

Aspects plus ou moins techniques

Quand on téléverse un fichier SVG, le site crée automatiquement des versions PNG du fichier en trois versions : petite (small), moyenne (medium) et grande (large) et c’est ce fichier qui est affiché sur la page de l’image.

Pourquoi je vous dis ça ?

Parce que, pour que cette image puisse s’afficher correctement, le nom du fichier doit être en caractère ASCII (latin 1), pas d’accents ou de fioritures dans ce genre. Les espaces, les tirets et les tirets bas sont admis en revanche. Et aussi, parce que le PNG ne prend pas le texte de l’image sauf si vous avez auparavant transformé le texte en chemin (Chemin > Objet en chemin). Selon les besoins, il faudra donc faire l’opération (ou pas).

Pour transformer un texte en chemin, il faudra, dans Inkscape, aller sur Chemin (bien sûr, le texte doit être sélectionné avant) :



Les données de la fiche des images

Pour être téléchargé, un fichier doit avoir un titre (Name of Your Clipart) qui n’est pas forcément le nom de fichier, surtout si le fichier s’appelle quelque chose comme img45265.svg . On peut l’écrire en français normal, en anglais, en ce qu’on veut. C’est, d’ailleurs, ce titre qui est repris dans le nom de la page de l’image.

En théorie, le champ nom du clipart fait partie des champs dans lequel la recherche va chercher. En pratique, c’est plus compliqué (d’accord, ça n’a pas l’air de bien fonctionner).

Les étiquettes (tags), quant à elles, sont carrément indispensables et pas uniquement pour indiquer les « remix ». Mais pour la recherche, tout simplement. On peut écrire une étiquette sous cette forme : Jeanne d’Arc. C’est tout l’ensemble qui est pris comme étiquette. Les séparateurs d’étiquettes sont les virgules, ou la touche Entrée .

La description est optionnelle mais, bien pratique. On peut la rédiger dans la langue que l’on veut (personnellement j’utilise l’anglais, le français, et, parfois, l’espagnol). On peut indiquer l’histoire du fichier, les raisons du dessin, comment on l’a fait, sa source…

La recherche (et quelques favoris)

Les résultats d’une recherche via le champ ad hoc d’Openclipart peuvent être, disons tronqués, ou alors les pages ne s’affichent pas. Sur la recherche « Delaunay », j’ai ainsi sept cliparts, mais aucun d’affiché. C’est comme si le module de recherche avait du mal entre les cliparts déposés avant le gros pépin qui a mis le site KO et après.

D’où cette suggestion, qui vaut ce qu’elle vaut : quand un fichier colle avec ce que vous cherchez, le mieux est de cliquer sur le tag qui vous semple pertinent (ça ne fonctionne pas terrible pour Delaunay, cela dit). Normalement, là, on devrait avoir, et voir, l’ensemble des fichiers ainsi étiquetés.

Ne pas hésiter à ajouter les images dans vos favoris (cliquer sur le cœur en haut à droite). Comme cela, on peut retrouver aussi facilement son créateur ou sa créatrice dont apprécie particulièrement la collection.

Puisqu’on parle de favoris :

JS, il a déposé pas mal de fichiers de biologie avec, parfois, des étiquettes curieuses (biology_JS par exemple) et inefficaces ;

Lazur, qui est aussi actif sur les forums du site d’Inkscape et dont beaucoup de contributions sont pédagogiques.

N’hésitez pas à télécharger des fichiers pour voir comment ils sont fabriqués et en apprendre ainsi plus sur Inkscape.

Des équivalents

Pendant la période où Openclipart a été hors ligne, des sites se sont montés avec son fond d’images :

freesvg.org, développé avec Laravel, il y a aussi un forum qui ne semble plus (pas ?) très actif ;

publicdomainvectors.rog, administré par les mêmes personnes, Boris et Vedran, que le site ci-dessus ;

freesvgclipart.com, qui ne semble pas avoir eu de nouvelle image depuis fin décembre 2022.

On retrouvera souvent les contributions des uns et des autres sur les trois sites d’ailleurs.

Tout ce que je vous souhaite, c’est d’avoir envie de vous plonger dans le monde fabuleux du dessin vectoriel !

