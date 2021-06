Journal Police partout, justification où on veut

Salut les gens, et les autres,

bon, il faut bien le reconnaître ! Je dois avoir la réputation d’être une fille facile, je ne vois que ça comme explication à peu près rationnelle qui expliquerait qu’on me dise « eh, tu ne voudrais écrire un journal ou une dépêche sur ce sujet par hasard ? » Remarquez, ça marche assez bien. La première fois, c’était pour l’hommage à Frances Allen, qui m’a pris quatre jours. Cette fois-ci, il s’agit de polices.

Mais, comme j’ai un site à alimenter, que c’est long1 et illustré et que mettre des illustrations sur LinuxFr c’est compliqué, j’en ai fait un article (voire un petit traité) qui essaie de faire le tour de la question.

Donc les polices.

Si vous faites une recherche, vous vous rendrez compte que, quand on parle de polices, on parle toujours d’un angle précis : typographie, web ou2 troubles de la vision ou de la lecture, et pas vraiment d’une façon globale, comme si tous ces domaines étanches alors que c’est faux, définitivement faux. Et personne ne parle de l’environnement de bureau.

Pourtant, choisir une police pour son environnement de bureau est crucial pour le confort du travail. Si le vôtre ne vous le permet pas, changez-en.

En outre, notamment pour ce qui n’est pas web, ça reste orienté mac et Windows et ça suggère souvent de garder, pour la bureautique, les mêmes vieilles polices pourries à savoir Arial et Times (par pitié, arrêtez de les utiliser, elles sont moches et pas super lisibles).

De quoi ça parle ?

L’article « Où il est question de police » hein, pas les autres textes que j’ai pu lire pour le rédiger.

Ça pontifie pour commencer en donnant quelques définitions clés, important pour savoir de quoi on parle : police, fonte, graisser, romain. Vous noterez que ces expressions typographiques ont toutes d’autres sens.

Ça expose les cinq grandes catégories de police, sachant qu’il y a bien d’autres classifications. Mais celle-là est la plus simple donc les polices : bâton, avec empattement, scriptes, fantaisie et à chasse fixe. Il y a même une illustration, que je vous mets pour éviter que vous ne bâilliez trop d’ennui3

Ça parle de formats de police et de police graphite (vous saviez-vous qu’on les dit intelligentes ?).

Ça donne des critères de choix :

licence, pas détaillées, sinon je ne m’en sortais pas, mais cela fait partie des critères à prendre en compte ;

collection de glyphes, et ça vous explique comment voir ça avec FontForge et la table des caractères de GNOME (EN) (en téléchargement dans toutes les bonnes distributions) ;

dessin des lettres, notamment quels caractères regarder pour faire son choix. Re-joli dessin pour que vous voyiez de quoi il s’agit :

Ça se demande s’il faut ou pas des polices empattées (ben, c’est pas évident), s’il faut ou pas des polices pour les personnes dyslexiques (ben, c’est pas évident non plus) et si et comment on doit embarquer les polices. Et ça explique tout ça et comment faire pour les embarquer. Et aussi, que faire des dessins au format svg avec du texte.

Et, évidemment (évident, vraiment ?) ça parle de mode.

Où trouver des polices ?

À part dans votre suite bureautique préférée, il faudrait voir si votre distribution préférée en propose d’autres (c’est le cas de Mageia4, pour les autres, je ne sais pas à vrai dire).

Je vous propose un choix de sites, il y en a plein d’autres :

1001freefonts qui permet facilement de rechercher par licence ;

Dafont, peut-être le plus connu, on peut chercher par licence, mais ce n’est pas extrêmement évident ;

FontMeme, je crois que c’est celui qui affiche la licence des polices de la façon la plus évidente ;

Cufon Fonts, en anglais qui propose les mêmes catégories que celles que j’ai définies plus haut, plus des pictos et autres symboles.

Qu’est-ce ça ne dit pas ?

Ça vous aide à choisir une police, ça vous dit ce que j’utilise, ça suggère des polices, notamment Luciole, police élégante et très complète qui a été dessinée en tenant compte des personnes qui ont des troubles de la vision.

Mais ça ne vous dit pas quelle police choisir exactement, parce que tout ça dépend de plusieurs facteurs :

à quoi va servir cette police ;

pour quel public ;

que comportera votre texte, des formules de math, du code… ;

et puis aussi, vos goûts qui doivent entrer en ligne de compte.

Ça ne parle pas spécifiquement de typographie non plus, parce que, c’est un autre sujet en fait.

Rappel : Où il est question de police

Bonne lecture.

PS : tout ça repose sur des tas de trucs qui sont référencées dans l’article (et j’ai tout lu).