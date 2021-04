Journal Acronymes incrémentaux

Alors, petit journal pour petit sujet.

Vous avez tous remarqué que le sigle LGBT (j'imagine que tout le monde connaît, mais au cas où : Lesbien, Gay, Bisexuel, Transgenre) a tendance à l'embonpoint. Afin de n'exclure personne, il se voit régulièrement ajouter une lettre supplémentaire.

Aux dernières nouvelles, on en est à LGBTQIA. J'avais tendance à en rire (du sigle, hein, pas du combat derrière).

Mais bon, force est de constater que ce n'est pas un cas isolé.

En effet, au début, on avait les DevOps. Mais bon, la sécurité c'est important. Alors, SecDevOps. Mais et l'argent alors ? Allez, FinSecDevOps ! Et vous faites un produit sans le métier, vous ? Pouf, BizDevOps, et on imagine que ses déclinaisons ne vont pas tarder : BizFinSecDevOps. Demain on va (re)découvrir que pour être efficace il faut aussi le management ("Man"), le légal ("Leg" ou "Jur"), et j'en passe.

D'ailleurs, c'est rigolo que aussi bien le DevOps que le mouvement LGBT aient des racines fortes à San Francisco.

Mais au final, le message c'est "pour que ça marche, il faut qu'on travaille tous ensemble dans la même direction". On le savait pas déjà ?