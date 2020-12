Journal Les adresses mail personnelles et les comptes en lignes

Bonjour à tous

Depuis presque 10 ans, j'ai deux noms de domaine à moi. Sur ces deux noms de domaine, j'utilise des adresses mail personnalisées. Notamment dans le but de retirer ma dépendance à Google et à long terme de virer mon adresse gmail.com de tous les services en ligne où j'ai été inscrit.

Je le fais par étape, à chaque fois que je me reconnecte quelque part où j'ai encore mon adresse gmail, je la vire. Sauf que j'ai eu le droit à une pépite ce mois ci que j'ai envie de vous partager.

Il y a très longtemps (2007), je jouais au célèbre jeu Dofus. J'ai voulu me reconnecter sur le compte en ligne par nostalgie et voir deux trois trucs liés à mon compte. En même temps, j'ai voulu faire mon changement d'adresse email pour utiliser la mienne. Le formulaire échoue et m'indique que l'adresse est invalide.

Ne comprenant pas, je regarde rapidement le code source de la page et tombe sur ce code Javascript :

Confirmant mon hypothèse, ce site ne vérifie pas si une adresse mail est valide en envoyant un mail bidon avec un code temporaire mais utilise un lot de noms de domaine connu. J'écris directement au support indiquant le problème sans grande conviction, voici la réponse :

Je sais que cela ne servira à rien d'insister et je jette l'éponge car ma demande ne finira jamais dans leur équipe de développement. Mais aujourd'hui alors que je souhaite faire un don à un proche via leetchi, je remarque à nouveau une petite surprise lors du remplissage du formulaire :

Cependant et heureusement, cette fois ci cela ne pose pas problème pour valider le formulaire mais ça commence tout de même à m'irriter.

Pourquoi sans cesse les développeurs pensent-ils que les gens lambdas utilisent uniquement les adresses des géants de l'informatique ?

Avez vous une des expériences similaires à raconter, si oui lesquelles ? N'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonnez (oups, je dérive).

Pour tous ceux qui ont une adresse personnelle avec un nom de domaine à vous, continuez vous d'utiliser une adresse autre juste pour ce genre de cas ?