Modèles de CV pour Writer de LibreOffice saison ultime (?)

Après la première série et la seconde en 2020, voici le cru 2022, déjà évoqué notamment dans ce journal. Un cru dont le dernier modèle est paru le 30 décembre 2022 et qui a été abondant (31 modèles différents), et plutôt globalement bon de mon point de vue.

Pas d’inquiétude, il sera aussi question de quelques astuces sur mon outil d’écriture préféré et de l’avenir (ou pas).

Sommaire

De la philosophie générale

Des modèles, s’entend, la philosophie générale, pas de la vie, de l’univers et du reste. Comme les autres années, le principe était d’utiliser les styles au maximum pour la mise en forme, d’indiquer la structure dans le modèle et de proposer un PDF d’un « vrai » CV d’une femme du passé à titre d’illustration.

Cette année, je suis partie de nuances de couleurs pour concocter les modèles, sauf pour le CV Malevitch, d’où leur nom. C’est plus poétique. Tous les modèles, sauf le CV Corail ont deux pages : première page et style de page par défaut de façon à avoir une unité graphique. Toutefois, certains modèles rendent mieux que d’autres sur plus d’une page. À ce sujet, viser une ou deux pages pour votre curriculum vitae, ça vous évitera d’en avoir 142, ce qui est trop même pour un CV académique.

L’idée aussi a été d’essayer de n’utiliser qu’une seule police de caractère autant que faire se peut et d’éviter au maximum d’ajouter des styles personnalisés. C’est vraiment, vraiment quelque chose que je conseille fortement lors de la création de modèles de documents. Ainsi si on désire changer la mise en forme rapidement ce sera plus facile et il y aura moins de retouches à faire. En prime, les modèles peuvent ainsi être internationaux.

Les derniers, et notamment le tout dernier, illustré par le parcours de Mary Fields, esclave affranchie après la guerre de Sécession et première factrice longue distance afro-américaine, elle avait été sélectionnée parce qu’elle était la plus rapide à changer un attelage de chevaux et sans doute aussi parce qu’elle devait proposer un prix « mieux-disant », utilisent beaucoup les sections. Celles-ci ont l’immense avantage sur les cadres que, si on les supprime, on garde le texte, ce qui n’est pas le cas des cadres. Et elles ne posent aucun problème aux robots. Dans le modèle de CV bleu acier, tout dernier de 2023, la première page a deux sections : la première à deux colonnes, dans la deuxième colonne on a une autre section a deux colonnes elle aussi. En fait, même si ça peut être un peu délicat à utiliser, c’est plutôt robuste ça permet de faire évoluer le CV plus facilement.



Et enfin, un certain nombre des modèles utilise des arrière-plans avec le paramètre « L’arrière-plan recouvre les marges » introduit avec les versions 7. En conséquence, ils ne seront fort probablement pas bien utilisables avec OpenOffice, mais ils mettent, enfin, je pense, bien en valeur ce que peut faire Writer de LibreOffice. Ce qui, en définitive, était l’un des objectifs principaux. Bien évidemment, conçus en utilisant pleinement les fonctionnalités du format ODT, ils ne passent pas terriblement bien sur les suites bureautiques qui n’intègrent pas correctement ce type de format.

De deux trois trucs que vous devriez savoir

Des trucs sur Writer, pas spécialement sur l’art de faire (rédiger) des CV, ce qui a été exposé dans Ces quelques modèles de CV et dont les commentaires ont enrichi le propos.

Des ancres

Rappel : ancrer un objet, cadre, image, formule, voire, mais en plus limité, forme, consiste à le rattacher à un élément. L’objet ancré suivra l’élément auquel il est ancré dans ses évolutions, forcément.

Il y a plusieurs possibilités d’ancrage :

à la page,

au paragraphe (et donc à un endroit du paragraphe),

au caractère, ce qui risque d’interrompre le flux de lecture du texte par les dispositifs d’assistance,

comme caractère, ce qui risque de créer des grands blancs dans le texte en fonction de la taille de l’objet, c’est surtout à utiliser pour des éléments de petite dimension.

Selon les types d’ancrages, les paramètres des positions peuvent varier. On peut créer des styles pour à peu près tous les objets sus-indiqués, sauf les formes, avec la configuration de l’ancrage.

Le truc à savoir, et appliquer : une fois que l’élément vous semble au bon endroit, dans l’onglet Position des propriétés de l’image, vous pouvez (avez intérêt à) bloquer la position. L’objet suivra fidèlement le texte auquel il est attaché ou restera fermement sur la page à laquelle il est ancré.

Des encrages

Ou, plus précisément des encrages et des couleurs.

Si le choix des couleurs dans un document peut être important, leurs tons et leur appariement aussi.

Par exemple, vos dégradés subtils et délicats, impeccables sur le moniteur de l’ordinateur risquent de ne pas être imprimés correctement, surtout de disparaître en fait. Il en va de même si le fichier doit être projeté, voire, vu sur un grand écran mais dans des conditions de luminosité différentes. Dans ce cas-ci éviter aussi les nuances trop pâles, soit dit en passant. J’aurais tendance, de ce fait, à suggérer de faire moins subtil et plus contrasté, les yeux fatigués apprécieront et ce d’autant plus que tout le monde n’a pas la même finesse de perception des couleurs, indépendamment des diverses formes de daltonisme.

Et, puisqu’on parle de troubles de perception des couleurs. Il y a des combinaisons de couleur à éviter, dans ce sens : les mettre les unes à côté des autres, les unes sur les autres ou faire des symboles antagonistes. Par exemple « vert ça passe » ou « rouge ça ne passe pas » c’est à éviter. Sauf, évidemment, s’il y a un pictogramme en plus qui permet de différencier les deux couleurs. C’est valable pour les schémas et autres diagrammes.

Grosso modo les combinaisons à éviter (à cette lecture, éviter le vert ou ne l’utiliser que tout seul semble une bonne idée en fait) :

rouge et vert ;

vert et marron ;

vert et bleu ;

bleu et violet ;

vert et gris ;

vert et noir.

Sauf si les deux couleurs sont très contrastées. La nuance se verra. Pour en savoir plus, je suggère de parcourir Les yeux du daltonisme, dont le texte gris est trop pâle pour mes yeux d’ailleurs.

Et pour les curriculums vitae, quelles sont les couleurs conseillées, quelles sont celles à éviter ? Ah ah ! Bonne question.

Or donc, j’ai un peu enquêté sur le sujet. Étant tombée rapidement sur deux sites « spécialisés » dont l’un disait que le rouge était à éviter, l’autre que c’était une bonne couleur pour je ne sais plus quel poste (genre, de direction) sans vraiment d’argument, je n’ai pas cherché plus ! Prenez les couleurs que vous aimez, aucune, ou du bleu qui est souvent passe-partout. Ou encore celles du secteur dans lequel vous voulez travailler. De toute façon, il ne s’agit que de petites touches destinées à attirer l’attention sur votre CV, le reste c’est du pipeau. Ne pas oublier qu’un curriculum vitae, c’est comme une pâtisserie qui doit attirer l’œil à la boulangerie-pâtisserie, mais, si c’est mauvais, comme pour une pâtisserie, malgré le décor, ça restera mauvais.

Des filets

En typographie, un filet est un trait qui sépare des paragraphes, par extension je l’ai vu nommer toute espèce de trait décoratif dans un document. Dans Writer on peut faire cela, et bien plus, avec les bordures, les traits de séparation, les lignes horizontales et même les arrière-plans.

Les bordures ne concernent pas que les tableaux, mais peuvent être affectées à des paragraphes, des caractères, des pages et des cadres. Elles peuvent encadrer tout ou une partie de l’élément concerné et avoir la (ou les) couleur que l’on veut. On peut paramétrer un « Remplissage », qui est la distance entre la bordure et l’élément, paragraphe, caractère, cadre ou page, qu’elle affecte. Les valeurs ne peuvent être que positives.

À noter : l’épaisseur maximum des bordures est de 9 pt et l’épaisseur minimale, 0,5 pt, risque de ne pas passer à l’impression.

Les traits de séparation sont des lignes verticales que l’on peut ajouter entre les colonnes. Ils ont les mêmes limites que les bordures.

Les lignes horizontales sont, en fait, un style de paragraphe standard dans LibreOffice avec une bordure en bas et un caractère très petit. On peut le configurer avec un arrière-plan pour un effet encore plus décoratif.

Et enfin, si tout ça ne va pas, on peut ajouter des arrière-plans pour donner un effet de filet. Mais surtout on évitera comme la peste de souligner un texte pour ce faire.

Du modèle Europass

Le CV Europass c’est un dispositif de l’Union européenne qui permet de créer des CV en ligne, et qui est bien connu des établissements d’enseignement et de certains employeurs. C’est un dispositif utile quand on cherche un emploi à l’étranger, surtout dans l’Union européenne. La banque de CV Europass accepte trente langues !

Il y a quatre modèles deux en deux colonnes et deux en une seule.

Dans l’ensemble, l’idée est remplir le CV en ligne, c’est parfois assez contraignant. Du genre il faut indiquer les dates de début et de fin des formations, l’année du diplôme ne suffit pas. On peut stocker son CV sur le site d’Europass où il figurera aussi sur EURES, le portail de l’emploi européen. Si vous connaissez Linkedin, c’est un peu le même type de formulaire, pas très souple. Le grand intérêt, c’est que les compétences linguistiques sont plutôt clairement définies dans Europass.

Le CV est en ligne et on ne peut télécharger qu’un PDF1 avec le fichier XML intégré, toutefois. La procédure est, de fait, assez pénible quand on veut modifier le CV puisque c’est en ligne. On n’a pas de vue globale du document final, sauf en le téléchargeant, comme pour tout formulaire en ligne en fait. Et, évidemment, si on n’a pas créé de compte, on ne retrouve plus les informations sur le site d’Europass.

Des statistiques

Peut-être plus pour ma gouverne que pour la vôtre, mais c’est assez intéressant (!?).

J’aurais donc produit en tout cinquante-et-un modèles de CV dont trois avec des variantes de couleur : dix-huit en 2020, deux en 2021 et trente-et-un en 2022. Parmi ces CV, il y en a seize dont la mise en page requiert une photo, six pour lesquelles elle est facultative et vingt-neuf sans.

Les trois modèles les plus populaires sont, dans l’ordre décroissant :

le CV filets turquoise, illustré par celui de la cantatrice Régine Crespin, qui est un modèle inspiré d’un modèle fait sur LaTeX et qui a une mise en forme très proche d’un des modèles Europass, d’où le succès je pense ;

le CV Ambre, illustré par la vie de la joueuse de tennis Suzanne Lenglen, j’avoue que je n’arrive pas bien à comprendre pourquoi il se détache du lot ;

le CV jade mis en valeur par le CV de Julienne Salvat, enseignante, femme de lettres et comédienne, dont une part du succès vient du site d’un designer brésilien qui en a parlé.

Les plus populaires de 2022 :

le CV bleu paon illustré par le parcours de Marion Créhange et je n’arrive pas à savoir, de moi ou de Marion, laquelle des deux vaut ce succès (bon c’est un modèle à la fois classe, élégant et moderne, de mon point de vue) ;

le CV céladon à l’effigie de Marie Curie, qui a été utilisé d’après ce que m’ont dit trois pères par leur fille (pourquoi que des pères et que des filles, mystère) ;

Le CV bleu canard et givre dont la vie de Susette La Flesche Tibbles, amérindienne et militante pour les droits des Amérindiens sert d’illustration.

Le tout dernier, le modèle bleu acier semble bien parti pour figurer au haut de l’affiche (mais, va savoir).

Et mes préférés, je les ai tous utilisés pour mes besoins personnels, mais en bleu évidemment :

le CV mondrianesque, qui n’est pas si facile à utiliser, plus sur le plan intellectuel que technique ;

le CV simplissime ;

le CV à boules qui est proposé en deux variantes de couleur.

Concernant les personnes qui ont illustré ces modèles, celle qui a vécu le moins longtemps a été Jeanne d’Arc, elle n’a vécu que dix-neuf ans. Ce n’est pas le modèle le plus réussi du lot (pas le moins inspiré non plus d’ailleurs). Celle qui a vécu le plus longtemps, est la botaniste Shiu-Ying Hu dont le modèle est en deux colonnes avec plusieurs sections. Elle a vécu jusqu’à cent-deux ans.

Il y a quatorze professions scientifiques dont deux informaticiennes : Marion Créhange et Frances Allen qui illustre un modèle dont je ne suis pas terriblement fière à vrai dire. Mais bon. Pour le reste, il y a dix artistes (tous arts confondus, dont cinq peintres plus Mondrian qui ne compte pas parce que c’est un homme), cinq politiciennes et militantes pour les droits humains, quatre professionnelles de santé, quatre écrivaines ou journalistes, deux pédagogues et divers autres : transport, piraterie (une seule si ça peut vous rassurer, mais avec une énorme flotte), architecture, etc. Sachant qu’un certain nombre d’entre elles ont pu cumuler, mais je n’ai retenu qu’une profession. Et j’ai essayé de diversifier les origines.

Alors oui, Ada Lovelace n’a pas son modèle de CV, mais elle a sa poupée et le modèle de tricot qui va avec.

Certains noms m’avaient été suggérés dans les commentaires de ce journal. Ils m’ont inspiré ces modèles :

Des autres feuilletons de la série

Le premier journal présentait la série Ces quelques modèles de CV. Il y a des conseils dans le journal sur l’art de faire un CV. Et d’autres, tout aussi judicieux, dans les commentaires. Je ne saurais que trop vous conseiller de les lire.

Dans Les doigts dans l’engrenage fatal, il était question de l’art et la manière de faire des marques de niveaux. Depuis, le tutoriel a été abondé d’une quatrième façon d’en faire avec des graphiques. C’est utilisable aussi dans d’autres documents, évidemment.

Dans le journal Hey, les quadra, vous êtes obsolètes, il était surtout question de certains préjugés en matière de recrutement. Dans les commentaires, tous intéressants, cela va de soi, il est aussi question de la raison pour laquelle, faire un CV est toujours d’actualité ou de comment décrocher les jeunes de leur téléphone pour les attirer vers l’ordinateur. On n’a malheureusement pas la réponse à cette problématique, mais, peut-être, des pistes. Ce qui nous offre une transition pour la suite.

De la fin ou de la suite

Est-ce la fin de cette production de modèles de CV ? A priori oui, sauf que… D’une part j’ai peut-être deux-trois idées sous le coude, mais j’ai épuisé, en revanche, toute ma palette de nuances à exploiter. D’autre part, il m’est venu une idée, après cet épisode où une mère d’un enfant mineur de 14 ans2 à qui on réclamait un CV pour un stage d’observation de 3e, légèrement agacée a fait un CV « décalé » et fait parler d’elle aussi.

Des réactions à cette histoire sur Linkedin, certaines comprenaient le problème, d’autres trouvaient normal de réclamer un CV à un enfant de cet âge en arguant du fait qu’il aurait pu parler de ses loisirs (donc de quelque chose de privé) afin que l’entreprise (pour un stage d’observation !) voit ce que l’adolescent peut lui apporter. Soit dit en passant, les gens qui commentaient dans ce sens devaient n’avoir jamais entendu parler de Python qui, pourtant, figurait sur le CV…

Peut-être que je pourrais proposer quelques modèles : lettre de motivation-pas vraiment CV à destination de ce public qui donnerait à la fois des mises en forme et des conseils sur le contenu. Qu’en pensez-vous ? Il y en a parmi vous qui ont des enfants (et pas de que des filles). Quel est votre avis sur le sujet ?

Il y a aussi d’autres types de modèles sur lesquels je pourrais me concentrer. Les documents longs peut-être, notamment en produisant un modèle de document long assorti à un modèle de CV, voire, complété par un modèle de présentation. Ce qui serait pas mal pour les personnes qui doivent fournir des dossiers de projet. Faire aussi des modèles de rapports de stage. Votre avis est bienvenu.

En attendant, j’ai déjà publié deux modèles, toujours pour Writer, un de mini-livre avec une petite histoire, celle de Capuchine et George pour illustrer le modèle. Le pdf est au format hybride afin de pouvoir écrire une suite. D’aucune, sur Mastodon, l’a qualifié de REL (indice, ce n’est pas un Réacteur à Eau Légère).

Et un pour livre au format B6, pour les autoéditions par exemple. Là encore, il, y a un vrai document illustratif, le livret Du granit à l’électron qui, cela ne vous étonnera pas, traite rapidement de l’histoire de l’écriture pour ensuite faire une rapide initiation à Writer de LibreOffice.

Des remerciements et du reste

Déjà un très grand merci à toutes celles et ceux qui ont lu mes précédents journaux et dépêches sur le sujet et les ont commentés.

Ensuite, quelques-unes de mes sources d’inspiration :

les Extensions de LibreOffice, site sur lequel mes modèles sont aussi publiés, merci à Heiko Tietze qui les valide ;

OpenOffice Templates, qui n’est pas lié à OpenOffice et qui propose une bonne collection de modèles de qualités techniques diverses ;

CVTemplates.net, qui, curieusement surtout que le site semble dater de 2009, présente ses modèles au format « .doc » ;

les modèles de LaTeX Templates dont j’ai adapté certains pour Writer ;

les modèles de Chimrod, dont je me suis servie pour le modèle Garance et bleu horizon.

Avant de vous laisser vaquer, vous constaterez que mes deux sites ont été refondus pour revenir à des mises en forme plus légères. Il reste deux-trois trucs, que je ne sais pas faire, à peaufiner, mais ça fait du bien de revenir aux fondamentaux si je puis dire.

