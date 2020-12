Journal Ivre, il tente de réinstaller Windows, ça tourne mal

Ivre de colère, bien entendu. Manquerait plus que je sois bourré.

Du temps du premier confinement, j'avais dû acheter un ordinateur portable pour que mademoiselle fille puisse continuer à suivre ses cours (au Royaume-Uni, pas de questions, c'est Google Classrooms pour tout le monde).

J'avais donné 5 minutes à Windows pour me convaincre de le garder, et ça avait été un échec retentissant. Après avoir refusé d'avoir un compte Microsoft, refusé la télémétrie complète, refusé le contrôle à la voix et j'en passe, j'ai fini par le virer manu militari et installer Ubuntu, qui a la politesse de me poser moins de questions, et que je sais administrer, en particulier à distance.

Petite aparté : connaissez vous Roblox? C'est une plateforme de jeux destinée à un public jeune, qui permet de développer et de jouer à des jeux 3D en réseau. Bien que chacun puisse créer son propre jeu, la plupart des joueurs jouent à des jeux développés par des équipes professionnelles. En particulier, le plus gros jeu, Adopt Me, et une sorte de MMO Tamagochi/Minecraft, incroyablement populaire, avec ses joueurs stars Youtube et ses événements réguliers, mais il existe aussi un jeu Harry Potter, des jeux de plateforme, des jeux de tir façon Fortnite, et j'en passe. Le business model se base sur l'achat d'une monnaie virtuelle qui permet d'acheter objets, accessoires, ou encore serveurs privés. Ne vous leurrez pas, c'est gigantesque: 150 millions d'utilisateurs, 4 milliards de dollars de chiffre d'affaire.

Alors voilà, mademoiselle fille et sa bande de copines sont devenues fan de Roblox et de Adopt Me, et elle ne pouvait y jouer que le nez collé à l'écran de mon Android, parce que forcément, ça ne tourne pas sous Linux, même avec Wine. Il fallait faire quelque chose, et j'ai donc essayé de réinstaller Windows sur l'ordinateur portable en me promettant d'être un peu plus patient quand Cortana me crie dessus (n'engueulez pas le patron, c'est la patronne qui s'en charge).

Déjà, quid de mon numéro de licence Windows, vendu avec le Dell ? Il est apparemment codé en dur dans la machine dans un registre du Bios. Quelques recherches plus tard, je trouve comment l'en extraire, et je le note soigneusement, on ne sait jamais (en fait, non, ça ne m'a servi à rien).

Premier réflexe, la restauration intégrée au Bios. Ça démarre, ça veut être branché au secteur. C'est raisonnable, je branche. Ça redémarre, ça veut être branché au réseau via un câble. Pourquoi pas, je déplace la machine, je branche. Ça redémarre, ça télécharge un truc pendant des plombes, ça relance l'installation, je dis, vas-y, écrase tout. Il commence à télécharger l'image, boum, il me dit qu'il y a une erreur. Internet, forums, tout le toutim, personne ne sait.

Bon, je me dis, c'est pas grave, m'en vais télécharger moi-même une image de Windows. Je colle ça sur une clé USB, je boote, l'installeur Windows démarre, et me dit qu'il manque un driver. Driver pour quoi, aucune idée, il ne me le dit pas. Les forums parlent du SSD du portable, proposent des fichiers à mettre sur une autre clé pour les donner à Windows, rien ne marche. J'essaie avec une clé USB2 au cas où, rien non plus.

Finalement, je dégotte l'image officielle Dell de Windows pour ce modèle. Je me dis, là, ça va marcher ! Grave erreur, après téléchargement (à vitesse de tortue), écriture sur la clé, rebootage, toujours le même souci. Je me dis que c'est peut-être à cause de la partition Ubuntu qui désarçonne les installeurs. Je la vire et la remplace par une belle partition NTFS. Toujours les mêmes soucis.

En désespoir de cause, je me dis que je vais essayer la même chose sur mon ordinateur de bureau, et proposer un double boot, puisque j'ai le numéro de licence Windows. Je me bats entre l'USB3 qui ne veut pas démarrer, l'USB2 qui veut bien démarrer mais pas continuer, et les DVD trop petits pour graver l'image, j'installe finalement l'image Windows sur une partition de mon disque pour booter dessus. Miracle, l'installeur apparaît… Pour me baratiner de la même manière avec ces histoires de drivers.

Après jets d'objets divers et quolibets familiaux, je finis par abandonner. Je réinstalle Ubuntu sur le portable en 20 minutes, temps de re-téléchargement de l'image comprise, et j'achète une XBox, qui remplacera avantageusement le lecteur de DVD poussif et permettra de jouer sur grand écran. Mon téléphone, manifestement jaloux, riposte et fait brûler sa prise USB-C. Il mourra doucement, faute de pouvoir le recharger.

Conclusion ? Bah, rien. Manifestement, Ubuntu a mis bien plus d'efforts que Windows dans son installeur. Ce qui est plutôt raisonnable : qui donc installe Windows de nos jours ? À fortiori, qui donc installe Windows par dessus un Linux, de nos jours ?

Je soupçonne également l'installeur Windows d'être un logiciel assez à part, tandis que l'installeur Ubuntu est finalement un Ubuntu Live CD, qui débarque donc avec tous les drivers. L'approche Linux d'avoir tous les drivers dans le noyau est probablement aussi payante dans ce cas.

Au final, je m'accommode de la situation. Avoir Ubuntu sur le portable, c'est mieux séparer le temps de travail du temps d'écran loisirs. Et je repousse ainsi certaines velléités familiales qui voudraient nous voir nous équiper d'un iPad, qui me semble pour le coup ne rien résoudre et coûter beaucoup plus cher pour un confort bien moindre.

Et puis, j'ai découvert l'écosystème XBox, qui me donne plein de nouvelles raisons de m'insurger. Peut-être pour un prochain journal !