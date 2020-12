Journal Linux ne m'intéresse plus

Et c'est probablement une excellente chose.

Je suis arrivé à la conclusion que je n'attends plus rien de nouveau de sa part. Tous mes périphériques marchent dans de très bonnes conditions sans intervention de ma part, mon environnement de bureau est confortable et efficace, l'administration de ma machine ne me prend quasiment 0 temps et les logiciels couvrent tous mes besoins élégamment.

Du coup, je passe beaucoup plus de temps à l'utiliser qu'à le bidouiller. Je ne retrouverai certes probablement plus l'excitation d'arriver à faire enfin marcher ce putain de modem ADSL speedtouch en consultant la doc via ma ligne téléphonique en 56K. Je ne lis même plus les changelogs des version majeures de KDE, GNOME et consorts en espérant trouver la fonctionnalité à tester d'urgence.

Quel changement durant mes 23 ans d'utilisation ! Je ne pense pas que chacun mesure l'ampleur du chemin parcouru pendant cette période grâce à de nombreux anonymes qui ont donné de leur temps et énergie sans relâche.

Merci à eux !

Alors bien sûr, tout n'est pas rose. J'avoue que ma connaissance des entrailles de la bête s'amenuise : j'ai par exemple la flemme de chercher l'équivalent d'un tail -f /var/log/messages avec journald et je ne comprends rien à Grub 2. Je croise les doigts de ne pas avoir besoin de comprendre leur fonctionnement dans l'avenir proche.

Je suis aussi atteint par un écosystème qui a changé : qui héberge encore son email personnel sur un postfix / sendmail / exim ? Peine perdue, ça va être bourré de spam et vous allez être blacklisté par de nombreux fournisseurs. De manière générale, l'auto-hébergement est malheureusement devenu d'une complexité imbitable pour le commun des mortels.

Où veux-je en venir me direz-vous ?

=> Si vous en avez un en tête, quel projet GNU/Linux libre vous passionne en ce moment ?